Giá vàng thế giới chạm mốc 5.200 USD/ounce

Trong 24 giờ qua, thị trường kim loại quý toàn cầu đã chứng kiến một đợt phục hồi đầy ngoạn mục. Sau chuỗi ngày giằng co quanh ngưỡng 5.000 USD, giá vàng thế giới giao ngay đã bứt phá mạnh mẽ, có thời điểm chạm mốc 5.200 USD/ounce.

Đây không chỉ là một đợt tăng giá thuần túy về mặt kỹ thuật mà còn là sự cộng hưởng của những bất ổn địa chính trị và các thay đổi bước ngoặt trong chính sách thương mại của Mỹ.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới tại thị trường Sydney và sau đó là New York đã ghi nhận sắc xanh áp đảo. Theo dữ liệu từ Trading Economics, giá vàng giao ngay đã tăng khoảng 1,2% đến 2% tùy thời điểm trong ngày, duy trì vững chắc trên mức 5.100 USD/ounce.

Sự bứt phá này diễn ra sau khi thị trường đón nhận thông tin Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các chính sách thuế quan trước đó của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, thay vì hạ nhiệt, tâm lý lo ngại lại gia tăng khi Nhà Trắng nhanh chóng đáp trả bằng các sắc lệnh thuế quan mới (từ 10% lên 15%).

Chính sự bất định trong cuộc chiến thương mại đã khiến giới đầu tư "cuống cuồng" tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn tuyệt đối.

Phân tích sâu hơn về diễn biến 24h qua, có thể thấy ba yếu tố cốt lõi đang dẫn dắt thị trường. Thứ nhất là "cú hích" từ chính sách thuế quan và đồng USD suy yếu. Chỉ số DXY (đo lường sức mạnh đồng USD) đã giảm nhẹ xuống mức 97,4 điểm, giảm 0,41% so với phiên trước đó.

Trong giới tài chính, vàng luôn có mối quan hệ nghịch biến với USD; khi đồng bạc xanh mất giá, vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng ngoại tệ khác, từ đó kích cầu.

Thứ hai là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Những thông tin về bế tắc trong đàm phán hạt nhân và khả năng có các hành động quân sự giữa Mỹ và Iran đã tạo ra một "hàng rào tâm lý" khiến phe bán khống không dám mạnh tay.

Chiến lược gia James Stanley tại Forex.com nhận định rằng mô hình "tam giác tăng" đang xuất hiện trên biểu đồ ngắn hạn và mốc 5.100 USD đã chuyển từ ngưỡng kháng cự thành hỗ trợ quan trọng.

Thứ ba là sự trở lại của thị trường Trung Quốc. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, dòng tiền từ nền kinh tế tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới bắt đầu quay trở lại. Nhu cầu mua sắm thực tế cộng hưởng với dòng vốn từ các quỹ ETF vàng (vốn đã tăng 25% trong năm qua) đang tạo ra một bệ đỡ vững chắc cho giá kim loại quý.

Dù giá vàng đang ở vùng đỉnh lịch sử, nhưng giới phân tích vẫn tỏ ra lạc quan một cách thận trọng. Theo khảo sát mới nhất của Kitco News, có tới 69% chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi lên trong tuần này.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, khẳng định: "Giá vàng đã chạm đáy sau đợt bán tháo cuối tháng 1 và hiện đang trong chu kỳ phục hồi mạnh mẽ. Trong bối cảnh bất ổn này, không ai muốn đứng ngoài cuộc chơi".

Thậm chí, những dự báo táo bạo hơn từ JPMorgan Chase còn nhắc đến con số 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng trong một thị trường "nóng" như hiện tại, những đợt điều chỉnh kỹ thuật từ 10-20% là hoàn toàn có thể xảy ra để thanh lọc các vị thế đầu cơ ngắn hạn.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cũng không đứng ngoài vòng xoáy. Ngay trong ngày đầu mở cửa sau kỳ nghỉ lễ, giá vàng miếng đã được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 181,6 – 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng mạnh theo đà thế giới.

Với việc ngày vía Thần Tài đang cận kề, sức nóng của thị trường vàng trong nước dự báo sẽ còn duy trì ở mức cao trong những ngày tới.

*Nguồn: Kitco News, Trading Economics, Reuters.