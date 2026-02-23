NÓNG: Mỹ dừng thu thuế từ ngày mai 24/2

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) cho biết sẽ dừng thu các mức thuế được áp theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 (IEEPA) từ 0 giờ 01 phút sáng ngày 24/2 theo giờ Mỹ, tức 12 giờ 01 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam.

CBP thông báo tới các hãng vận chuyển thông qua Hệ thống Nhắn tin Hàng hóa (CSMS) rằng cơ quan này sẽ vô hiệu hóa toàn bộ mã thuế liên quan đến các sắc lệnh trước đó của Tổng thống Donald Trump theo IEEPA kể từ ngày 24/2.

Tuy nhiên, việc dừng thu thuế theo IEEPA sẽ không ảnh hưởng đến mức thuế 15% mà ông Trump vừa mới đưa ra trên một cơ sở pháp lý khác. Mức thuế 15% mới nhằm thay thế các mức thuế mà Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ cuối tuần trước.



CBP không nêu lý do vì sao cơ quan này vẫn tiếp tục thu thuế tại các cửa khẩu trong vài ngày sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ. Thông báo cũng không đề cập đến khả năng hoàn thuế cho các nhà nhập khẩu.

CBP cho biết việc dừng thu thuế không ảnh hưởng đến các mức thuế khác do ông Trump đặt ra, bao gồm thuế theo Điều khoản 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại (về an ninh quốc gia) và thuế theo Điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại (về các hành vi thương mại không công bằng).

CBP cho biết sẽ cung cấp hướng dẫn bổ sung cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua các thông báo trên hệ thống CSMS khi cần thiết.

Hãng tin Reuters ngày 20/2 đưa tin rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ có thể khiến Bộ Tài chính Mỹ phải hoàn trả hơn 175 tỷ USD tiền thuế theo IEEPA. Con số này dựa trên ước tính của nhóm kinh tế thuộc Mô hình Ngân sách Penn-Wharton. Mô hình dự báo cho thấy các mức thuế theo IEEPA tạo ra hơn 500 triệu USD tổng doanh thu mỗi ngày.

Theo Reuters﻿