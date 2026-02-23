Chứng khoán Hàn Quốc cao kỷ lục, thị trường châu Á xanh mướt, 'bỏ ngoài tai' tuyên bố áp thuế của ông Trump

Động thái này diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng các mức thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump là bất hợp pháp.

Ông Claudio Galimberti, nhà kinh tế trưởng của Rystad Energy, cho rằng các đối tác thương mại của Mỹ vẫn chưa thể yên tâm. Ông viết trong một báo cáo rằng phán quyết của Tòa án Tối cao khiến phần lớn các mức thuế hiện hành mất hiệu lực. Tuy nhiên, phán quyết này không xóa bỏ toàn bộ khung chính sách thuế quan rộng hơn.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng phiên thứ ba liên tiếp. Chỉ số này tăng 1,7% và lập mức đỉnh lịch sử mới. Các cổ phiếu vốn hóa lớn gồm SK Hynix và Samsung Electronics lần lượt tăng hơn 3% và 2%.

Chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq tăng 0,74%.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,17% trong đầu phiên.

Hợp đồng tương lai chỉ số Hang Seng của Hồng Kông ở mức 26.855 điểm. Mức này cao hơn mức chốt phiên trước đó là 26.413,35 điểm.

Thị trường Trung Quốc và Nhật Bản nghỉ giao dịch do kỳ nghỉ lễ.

Giá dầu quay đầu giảm và xóa bớt mức tăng trước đó. Giá dầu Brent giảm 0,6% xuống 71,33 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 0,78% xuống 65,96 USD/thùng.

Ông Arthur Laffer Jr., Chủ tịch Laffer Tengler Investments, cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao là một rào cản nhưng không chấm dứt chương trình chính sách của Tổng thống.

Theo CNBC