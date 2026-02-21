Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau 1 năm, Mỹ lại chịu thua Trung Quốc tại thị trường hơn 80 triệu dân

21-02-2026 - 16:21 PM | Tài chính quốc tế

Chỉ sau 1 năm, Trung Quốc đã giành lại vị trí này từ tay Mỹ.

Sau 1 năm, Mỹ lại chịu thua Trung Quốc tại thị trường hơn 80 triệu dân- Ảnh 1.

Theo số liệu do Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố ngày 20/2, Trung Quốc  đã vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức.

Theo số liệu của Destatis, tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu giữa 2 nước năm ngoái đạt 251,8 tỷ euro (296,6 tỷ USS), tăng 2,1%.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức từ năm 2016 đến 2023. Năm 2024, Mỹ tạm thời nắm giữ vị trí này.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới nhằm thảo luận về thương mại và các vấn đề khác.

Năm ngoái, Đức nhập khẩu hàng hóa trị giá 170,6 tỷ euro từ Trung Quốc, tăng 8,8% so với năm trước. Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Đức chủ yếu là thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị điện và máy móc.

Trong khi đó, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc năm ngoái đạt 81,3 tỷ euro, giảm 9,7% so với năm trước.

Năm 2025, Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Đức, với kim ngạch song phương đạt 240,5 tỷ euro, giảm 5% so với năm trước.

Xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm vào năm ngoái, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, trong đó có Đức.

Năm ngoái, Đức đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 146,2 tỷ euro sang Mỹ, giảm 9,4%. Trong số các lĩnh vực giảm nhiều nhất là ô tô và phụ tùng ô tô, với mức giảm 17,8%.

Đức hiện là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, với dân số hơn 83 triệu người.﻿

Theo DW﻿

Y Vân

