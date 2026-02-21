Thước đo lạm phát then chốt tăng vượt dự báo: Fed sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến giữa năm?

Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, không bao gồm các mặt hàng biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng, tăng 0,4% trong tháng 12. Mức tăng tháng 11 là 0,2% và không điều chỉnh.

Các nhà kinh tế do Reuters khảo sát dự báo chỉ số PCE lõi tăng 0,3%. Trong 12 tháng tính đến hết tháng 12, PCE lõi tăng 3,0%. Mức này cao hơn mức 2,8% của tháng 11.

PCE lõi là một trong những thước đo mà ngân hàng trung ương Mỹ theo dõi sát sao, với mục tiêu là đưa lạm phát về mức 2%. Dữ liệu này được đưa vào báo cáo GDP sơ bộ quý 4 công bố ngày 20/2.

Diễn biến của lạm phát củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không hạ lãi suất cho đến tháng 6.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Cục Thống kê Lao động công bố tuần trước cho thấy giá cả tăng vừa phải trong tháng 1. Tuy nhiên, lạm phát dịch vụ vẫn duy trì ở mức cao. Các nhà kinh tế cũng ghi nhận giá dịch vụ pháp lý tăng mạnh trong tháng 1.

Nhà kinh tế học Pooja Sriram tại Barclays cho biết hạng mục dịch vụ pháp lý trong tháng 1 tăng 12,0% so với tháng trước. Cục Thống kê Lao động không công bố trực tiếp hạng mục này nhưng có thể tính toán suy ra. Riêng mức tăng của hạng mục này góp khoảng 10 điểm cơ bản vào lạm phát PCE lõi. Bà lưu ý đây là nhóm có biến động lớn và ít mang tính dự báo cho tương lai.

Các nhà kinh tế ước tính PCE lõi có thể tăng tới 0,4% trong tháng 1 so với tháng trước. Nếu vậy, lạm phát theo năm có thể đạt 3,1%.

Dự báo này có thể thay đổi sau khi báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 1 được công bố vào thứ Sáu tuần tới. Dữ liệu PCE tháng 1 sẽ được công bố vào ngày 13/3. Các báo cáo này bị trì hoãn do việc Chính phủ đóng cửa trong năm ngoái.

Chỉ số giá PCE tổng thể tăng 0,4% trong tháng 12 sau khi tăng 0,2% trong tháng 11. Lạm phát PCE theo năm đạt 2,9% sau khi ở mức 2,8% trong tháng 11.

Chính phủ cũng cho biết chi tiêu tiêu dùng tăng 0,4% trong tháng 12. Mức tăng này bằng với tháng 11. Chi tiêu tiêu dùng chiếm hơn hai phần ba hoạt động kinh tế. Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, chi tiêu tiêu dùng thực tế tăng 0,1%. Diễn biến này cho thấy đà tăng trưởng chậm khi bước vào quý 1.

Theo Reuters﻿