Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thước đo lạm phát then chốt tăng vượt dự báo: Fed sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến giữa năm?

21-02-2026 - 15:13 PM | Tài chính quốc tế

Lạm phát lõi tại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 12. Các tín hiệu cho thấy lạm phát có thể tiếp tục tăng tốc trong tháng 1.

Thước đo lạm phát then chốt tăng vượt dự báo: Fed sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến giữa năm?- Ảnh 1.

Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, không bao gồm các mặt hàng biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng, tăng 0,4% trong tháng 12. Mức tăng tháng 11 là 0,2% và không điều chỉnh.

Các nhà kinh tế do Reuters khảo sát dự báo chỉ số PCE lõi tăng 0,3%. Trong 12 tháng tính đến hết tháng 12, PCE lõi tăng 3,0%. Mức này cao hơn mức 2,8% của tháng 11.

PCE lõi là một trong những thước đo mà ngân hàng trung ương Mỹ theo dõi sát sao, với mục tiêu là đưa lạm phát về mức 2%. Dữ liệu này được đưa vào báo cáo GDP sơ bộ quý 4 công bố ngày 20/2.

Diễn biến của lạm phát củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không hạ lãi suất cho đến tháng 6.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Cục Thống kê Lao động công bố tuần trước cho thấy giá cả tăng vừa phải trong tháng 1. Tuy nhiên, lạm phát dịch vụ vẫn duy trì ở mức cao. Các nhà kinh tế cũng ghi nhận giá dịch vụ pháp lý tăng mạnh trong tháng 1.

Nhà kinh tế học Pooja Sriram tại Barclays cho biết hạng mục dịch vụ pháp lý trong tháng 1 tăng 12,0% so với tháng trước. Cục Thống kê Lao động không công bố trực tiếp hạng mục này nhưng có thể tính toán suy ra. Riêng mức tăng của hạng mục này góp khoảng 10 điểm cơ bản vào lạm phát PCE lõi. Bà lưu ý đây là nhóm có biến động lớn và ít mang tính dự báo cho tương lai.

Các nhà kinh tế ước tính PCE lõi có thể tăng tới 0,4% trong tháng 1 so với tháng trước. Nếu vậy, lạm phát theo năm có thể đạt 3,1%.

Dự báo này có thể thay đổi sau khi báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 1 được công bố vào thứ Sáu tuần tới. Dữ liệu PCE tháng 1 sẽ được công bố vào ngày 13/3. Các báo cáo này bị trì hoãn do việc Chính phủ đóng cửa trong năm ngoái.

Chỉ số giá PCE tổng thể tăng 0,4% trong tháng 12 sau khi tăng 0,2% trong tháng 11. Lạm phát PCE theo năm đạt 2,9% sau khi ở mức 2,8% trong tháng 11.

Chính phủ cũng cho biết chi tiêu tiêu dùng tăng 0,4% trong tháng 12. Mức tăng này bằng với tháng 11. Chi tiêu tiêu dùng chiếm hơn hai phần ba hoạt động kinh tế. Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, chi tiêu tiêu dùng thực tế tăng 0,1%. Diễn biến này cho thấy đà tăng trưởng chậm khi bước vào quý 1.

Theo Reuters﻿

Anh Dũng

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
lạm phát

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát minh ‘độc nhất vô nhị’ của Nhật Bản làm rung chuyển ngành công nghệ, bước nhảy vọt để chạm tay tới nguồn năng lượng vô hạn

Phát minh ‘độc nhất vô nhị’ của Nhật Bản làm rung chuyển ngành công nghệ, bước nhảy vọt để chạm tay tới nguồn năng lượng vô hạn Nổi bật

Bị Toà án Tối cao Mỹ bác bỏ, ông Trump ngay lập tức nghĩ ra “chiêu” thuế quan mới

Bị Toà án Tối cao Mỹ bác bỏ, ông Trump ngay lập tức nghĩ ra “chiêu” thuế quan mới Nổi bật

Ukraine tấn công tầm xa, chọc thủng lưới bảo vệ, kho dầu Nga bốc cháy

Ukraine tấn công tầm xa, chọc thủng lưới bảo vệ, kho dầu Nga bốc cháy

14:41 , 21/02/2026
Quẹt thẻ mua matcha latte, cô gái 29 tuổi bỗng thành “người giàu nhất thế giới”: Tài sản vượt xa Elon Musk, gấp 22.500 lần quy mô kinh tế Anh

Quẹt thẻ mua matcha latte, cô gái 29 tuổi bỗng thành “người giàu nhất thế giới”: Tài sản vượt xa Elon Musk, gấp 22.500 lần quy mô kinh tế Anh

14:20 , 21/02/2026
Indonesia hồi hương công dân từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia

Indonesia hồi hương công dân từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia

12:52 , 21/02/2026
Xuất hiện loại pin xe điện sạch đến mức có thể ứng dụng sản xuất đậu phụ, qua 120.000 chu kỳ sạc không giảm hiệu suất

Xuất hiện loại pin xe điện sạch đến mức có thể ứng dụng sản xuất đậu phụ, qua 120.000 chu kỳ sạc không giảm hiệu suất

12:17 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên