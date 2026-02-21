Quẹt thẻ mua matcha latte, cô gái 29 tuổi bỗng thành “người giàu nhất thế giới”: Tài sản vượt xa Elon Musk, gấp 22.500 lần quy mô kinh tế Anh

Chị Sophie Downing, chủ một cơ sở kinh doanh tại thành phố Nottingham, mới đây được tặng một thẻ quà tặng từ chuỗi cà phê địa phương 200 Degrees Coffee. Ban đầu, cô tin rằng trong thẻ chỉ có khoảng 10 bảng Anh.

Thế nhưng khi sử dụng thẻ để mua một ly matcha latte, món quà Giáng sinh cô vừa nhận được, Sophie hoàn toàn sững sờ khi phát hiện số dư “thực sự” trong thẻ. Không phải 10 bảng, mà là hơn 63 triệu tỷ bảng Anh.

Cụ thể là 63.000.000.000.000.000 bảng Anh.

Nếu so sánh, tài sản của Elon Musk hiện ước tính khoảng 843,4 tỷ USD, tương đương 624 tỷ bảng Anh. “Khối tài sản” trong chiếc thẻ của Sophie cao hơn hơn 100.000 lần so với vị tỷ phú hàng đầu thế giới là Elon Musk và Bill Gates. Con số này cũng lớn gấp 22.500 lần quy mô nền kinh tế Anh khoảng 2,8 nghìn tỷ bảng, gấp 2.700 lần GDP của Mỹ khoảng 31 nghìn tỷ USD và thậm chí hơn 670 lần tổng giá trị nền kinh tế toàn cầu.

Nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên sử dụng thẻ, Sophie kể: “Anh chàng thu ngân trông cực kỳ bối rối. Gương mặt anh ấy kiểu ‘Cái gì cơ?’. Một con số khổng lồ hiện lên trên máy tính tiền. Anh ấy nói chưa từng thấy điều đó bao giờ nhưng vẫn bảo tôi cứ giữ thẻ.”

Chỉ đến khi cầm hóa đơn trên tay, cô mới thực sự nhận ra điều bất thường. “Tôi nghĩ, chắc không thể nào. Thật sự quá điên rồ.”

Tuy nhiên, “nữ tỷ phú” 29 tuổi không thể dùng số tiền này để mua xe mới, mua nhà hay làm từ thiện chấm dứt nạn đói toàn cầu. Đơn giản vì thẻ quà tặng chỉ có thể sử dụng tại quán cà phê cho các món như cà phê hay bánh sừng bò.

Dù vậy, nếu quy đổi ra số ly cà phê, có lẽ Sophie cũng phải mất… vài triệu năm mới dùng hết.

Sau khi thử sử dụng thẻ lần thứ hai và thấy số dư khổng lồ vẫn còn nguyên, Sophie quyết định sẽ không tiếp tục dùng nữa.

“Có thể họ đã quét nhầm thứ gì đó. Trông như thể họ đã quét mã vạch và nó biến thành số dư” cô nói.

Dù về lý thuyết, Sophie hoàn toàn có thể quay lại và “quét sạch” quầy hàng, nhưng cô khẳng định không muốn lợi dụng sai sót này. “Tôi có thể vào và mua hết mọi thứ trên kệ, nhưng tôi không muốn làm vậy. Giá như đó là một loại thẻ quà tặng khác thì tốt hơn.”

Đáng chú ý, phía chuỗi cà phê hiện vẫn chưa lên tiếng thừa nhận lỗi liên quan đến chiếc thẻ đặc biệt này.

Dẫu chỉ là một sự cố kỹ thuật hy hữu, câu chuyện của Sophie Downing vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi hiếm ai có cơ hội “giàu hơn cả thế giới” chỉ nhờ một ly matcha latte.

