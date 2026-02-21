'Bản đồ tiền bạc' được vẽ lại: Rời bỏ quốc gia ĐNA, giới siêu giàu Trung Quốc chọn Dubai làm 'bến đỗ' mới

Tờ Jing Daily (Trung Quốc) đưa tin, một sự dịch chuyển tài sản thầm lặng nhưng mạnh mẽ đang diễn ra tại châu Á. Nó không diễn ra trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông hay Thượng Hải của Trung Quốc. Thay vào đó, nó đang diễn ra trong các phòng tiếp khách hàng của các ngân hàng tư nhân và trong khoang hạng thương gia trên các chuyến bay đến Trung Đông.

Những cá nhân siêu giàu Trung Quốc - lâu nay bị thu hút bởi sự ổn định và tinh tế của Singapore - giờ đây đang thể hiện sự lựa chọn của mình bằng cách chuyển văn phòng quản lý tài sản gia đình đến Dubai và Abu Dhabi của UAE.

Theo Jing Daily, động thái này không chỉ đơn thuần là thay đổi địa chỉ, đó là một sự tái định hướng chiến lược báo hiệu nơi dòng vốn châu Á có thể hoạt động vào năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đối với các thương hiệu xa xỉ, các nhà quản lý tài sản và bất kỳ ai theo dõi dòng vốn toàn cầu, thông điệp rất rõ ràng: bản đồ tài sản của Trung Quốc đang được vẽ lại, và trung tâm tài chính mới nằm ở vùng Vịnh.

Năm 2025, UAE đứng đầu thế giới về di cư tài sản, với dòng vốn ròng khoảng 9.800 triệu phú. Ảnh: Getty Images

Rào cản từ Singapore

Theo Jing Daily, trong nhiều năm, Singapore là bến đỗ an toàn không thể tranh cãi cho tài sản của người Trung Quốc, được đánh giá cao về pháp quyền, ổn định chính trị và sự quen thuộc về văn hóa. Vị thế đó hiện đang chịu áp lực.

Trong một năm qua, các ngân hàng tư nhân tại Singapore đã nhận được cảnh báo từ phía khách hàng Trung Quốc - những người thất vọng vì việc kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn, tốc độ phê duyệt chậm hơn và sự không chắc chắn ngày càng tăng về quyền cư trú dài hạn tại đảo quốc này.

Đây không chỉ là những câu chuyện phiếm. Singapore cấp trung bình khoảng 33.000 giấy phép cư trú vĩnh viễn mỗi năm, nhưng tỷ lệ phê duyệt ở mức thấp 8,25%, khiến việc có được giấy phép này ngày càng khó khăn. Việc xét duyệt nghiêm ngặt hơn sau vụ án rửa tiền trị giá 3 tỷ đô la Singapore vào năm 2023 liên quan đến công dân Trung Quốc, làm tăng thêm rào cản cho người nộp đơn.

Mặc dù việc thành lập văn phòng quản lý tài sản gia đình hoặc xin giấy phép lao động vẫn tương đối dễ dàng, nhưng việc có được giấy phép thường trú và quốc tịch Singapore đã trở nên khó khăn hơn nhiều.

Kết quả là, nhiều gia đình người Hoa hiện nay coi Singapore là một quốc gia có thủ tục hành chính phức tạp và khó đoán – chào đón dòng vốn đầu tư nhưng ngày càng thận trọng về những người đứng sau nó.

Ngay cả những cá nhân giàu có cũng cho biết họ cảm thấy dễ bị ảnh hưởng bởi rủi ro về chính sách và phê duyệt, dẫn đến việc họ đánh giá lại Singapore không phải là nơi ở lâu dài mà là một nơi cư trú có điều kiện.

Sức hút của Dubai

Jing Daily đưa tin, khi Singapore thắt chặt các quy định, Dubai tại UAE đã nổi lên như một lựa chọn thay thế rõ ràng, mang lại sự chắc chắn, tốc độ và khả năng mở rộng.

Năm 2025, UAE đứng đầu về di cư tài sản toàn cầu, với dòng vốn ròng khoảng 9.800 triệu phú. Ngược lại, dòng vốn triệu phú ròng đổ vào Singapore giảm xuống còn 1.600 người, bằng một nửa so với con số 3.500 được ghi nhận vào năm 2024.

Chương trình “Visa Vàng” có thời hạn 10 năm của Dubai - bắt đầu với khoản đầu tư bất động sản tối thiểu 2 triệu dirham UAE (tương đương 545.000 USD) - đã thúc đẩy hơn nữa quá trình di cư, đặc biệt là thông qua bất động sản hạng sang, cho phép định cư nhanh chóng và cư trú lâu dài.

Ngoài chính sách, Dubai đã thiết kế một hệ sinh thái được điều chỉnh rõ ràng cho nguồn vốn toàn cầu. Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai hiện đang quản lý hơn 700 tỷ USD tài sản và hơn 8.000 công ty đăng ký hoạt động. Trong đó bao gồm 5 ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc, đóng góp tổng cộng 30% tổng tài sản ngân hàng và thị trường vốn của trung tâm này.

Cấu trúc quỹ linh hoạt và sự cởi mở đối với tài sản kỹ thuật số và Web3 càng củng cố vị thế của tiểu vương quốc này như một khu vực pháp lý được tối ưu hóa cho tốc độ, kiểm soát và thực thi xuyên biên giới.

Với những rào cản pháp lý ngày càng gia tăng ở Singapore, dòng vốn Trung Quốc đang dịch chuyển — và vùng Vịnh là điểm đến mới. Ảnh: linkedin

Tín hiệu bên trong Trung Quốc: Thượng Hải và Thâm Quyến vượt trội hơn Bắc Kinh

Sự di cư quốc tế này cũng được phản ánh bởi sự dịch chuyển ngay bên trong Trung Quốc. Theo danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2025 của Hurun, Thượng Hải (152 tỷ phú) và Thâm Quyến (147) đã vượt qua Bắc Kinh (146) để trở thành những trung tâm hàng đầu cho giới siêu giàu.

Jing Daily nhận định, hiện tượng này báo hiệu sự dịch chuyển khỏi các trung tâm chính trị và hướng tới các trung tâm kinh tế tiêu dùng và mạng lưới thương mại toàn cầu của Trung Quốc.

Những doanh nhân thúc đẩy sự dịch chuyển này đã xây dựng khối tài sản của họ dựa trên việc xây dựng thương hiệu, công nghệ và thương mại quốc tế, chứ không phải dựa trên các doanh nghiệp nhà nước hay bất động sản. Quan điểm của họ mang tính toàn cầu, và hoạt động kinh doanh của họ được tích hợp sâu rộng vào thị trường quốc tế.

Đối với tầng lớp tỷ phú mới này, một trung tâm toàn cầu như Dubai không chỉ đơn thuần là lựa chọn lối sống, đó là một nhu cầu kinh doanh thiết yếu.

Khi các văn phòng quản lý tài sản gia đình hoạt động giống như các công ty đầu tư tư nhân hơn là các quỹ tín thác — tích cực đầu tư vào mọi thứ từ công nghệ và bất động sản đến các quỹ nghệ thuật — họ tìm kiếm sự linh hoạt và quy mô.

Để đáp ứng những tham vọng này, họ không chỉ cần một nơi an toàn để cất giữ tài sản mà còn cần một nền tảng năng động để kinh doanh. Dubai - với môi trường pháp lý thân thiện với doanh nghiệp, khả năng tiếp cận vốn và vị trí chiến lược tại nơi giao thoa của thương mại toàn cầu - là sự lựa chọn phù hợp và đương nhiên.