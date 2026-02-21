Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tàu Sparta IV của Nga 'trôi dạt' trên một tuyến cáp ngầm nối châu Âu và châu Phi

21-02-2026 - 08:32 AM | Tài chính quốc tế

Động thái trên của tàu Sparta IV đang gây nghi ngờ và được giám sát chặt chẽ mọi bước đi.

Tàu Sparta IV của Nga 'trôi dạt' trên một tuyến cáp ngầm nối châu Âu và châu Phi- Ảnh 1.


Tàu Sparta IV thuộc hạm đội bóng tối của Nga đã hoạt động phía trên tuyến cáp ngầm nối bờ biển châu Phi và châu Âu trong nhiều ngày, cùng với các tàu hải quân Nga, có thể là để lập bản đồ tuyến cáp này. Thông tin trên được phóng viên của trang Russian Forces Spotter đăng tải.

Theo ghi nhận, con tàu đang hoạt động trong vùng biển quốc tế, đi vòng qua vùng đặc quyền kinh tế của Bồ Đào Nha và giữ khoảng cách khoảng 35 hải lý so với vùng này.

Về mặt chính thức, lý do lưu trú tại khu vực này được giải thích là do điều kiện thời tiết xấu.

Trong khi đó, các tàu khác trong khu vực vẫn tiếp tục hoạt động mà không gặp phải những hạn chế đáng kể. Ngoài ra, tàu Sparta IV còn được các tàu chiến Nga hộ tống.

Tàu Sparta IV của Nga 'trôi dạt' trên một tuyến cáp ngầm nối châu Âu và châu Phi- Ảnh 2.

Lộ trình gây nghi ngờ của tàu Sparta IV thuộc Hạm đội bóng tối.

Tàu Sparta IV thuộc sở hữu của công ty vận tải biển SK-Yug LLC của Nga - một công ty con của Oboronlogistika LLC, cũng là doanh nghiệp nằm trong danh sách bị trừng phạt.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Oboronlogistika là một phần của tổ hợp xây dựng quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Nhiệm vụ chính của công ty là đáp ứng nhu cầu của bộ phận trong vận chuyển, lưu trữ và sản xuất các sản phẩm quân sự và chuyên dụng.

Công ty này là nhà cung cấp dịch vụ vận tải duy nhất cho Bộ Quốc phòng Nga, cụ thể là cơ động binh sĩ và phương tiện đến một số khu vực nhất định của Nga và giao hàng hóa đến Crimea, vùng lãnh thổ đang do nước này kiểm soát. Tàu Sparta IV còn là đối tượng đang chịu lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ.

Theo Russian Forces Spotter

Theo Bạch Dương

Giáo Dục Thời Đại

