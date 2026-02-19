Phương Tây nhăm nhe bắt giữ tàu chở dầu, hàng hải Nga sẵn sàng điều tàu chiến phá vỡ phong toả, trả đũa tàu châu Âu

Một quan chức cấp cao của Nga cho biết Moscow có thể triển khai hải quân để bảo vệ các tàu có liên hệ với Nga khỏi nguy cơ bị châu Âu bắt giữ.

Ông Nikolai Patrushev, cựu giám đốc Cục An ninh Liên bang Nga kiêm người đứng đầu hội đồng hàng hải Nga, cho biết hải quân nước này cần sẵn sàng đối phó với cái mà ông mô tả là "nạn cướp biển phương Tây".

“Nếu tình hình này không thể được giải quyết một cách hòa bình, hải quân sẽ phá vỡ phong tỏa. Và đừng quên rằng nhiều tàu thuyền đang hoạt động trên biển dưới cờ châu Âu – chúng ta cũng có thể quan tâm đến những gì chúng đang chở và điểm đến của chúng”, ông nói với tờ báo Argumenty i Fakty (Nga) ngày 17/2.

Ông Patrushev nói thêm rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Nga đều là bất hợp pháp theo luật quốc tế.

Ông Patrushev đưa ra cảnh báo khi các quan chức cấp cao của Ukraine và Nga gặp nhau tại Geneva ngày 17/2 để tham gia vòng đàm phán quan trọng mới nhất do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Theo phương Tây, thuật ngữ "hạm đội bóng tối" đề cập đến khoảng 1.500 tàu chở dầu cũ kỹ hoặc được quản lý lỏng lẻo, với quyền sở hữu không minh bạch nhằm giúp Nga xuất khẩu dầu thô sang các nước như Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hơn 600 tàu đã bị trừng phạt bởi EU, Anh và Mỹ. Những biện pháp này đã phần nào hạn chế doanh thu dầu mỏ của Nga.

Bất chấp áp lực chính trị ngày càng gia tăng, các chính phủ châu Âu vẫn gặp khó khăn trong việc xây dựng một cơ chế pháp lý rõ ràng để ngăn chặn hoặc thu giữ các tàu này. Thay vào đó, họ dựa vào các biện pháp trừng phạt, hạn chế dịch vụ bảo hiểm và tiến hành kiểm tra. Các đồng minh phương Tây đã cảnh báo rằng các tàu thiếu giấy tờ hợp lệ có thể bị coi là tàu không quốc tịch.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh, John Healey, đã gặp gỡ các đối tác châu Âu bên lề Hội nghị An ninh Munich cuối tuần qua để thảo luận về các biện pháp thu giữ các tàu chở dầu liên quan đến hạm đội ngầm của Nga.

Đầu năm nay, hải quân Pháp đã chặn bắt 1 tàu chở dầu bị nghi ngờ thuộc hạm đội ngầm trước khi cho phép tàu tiếp tục hành trình.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã tiến hành chặn bắt và thu giữ một số tàu chở dầu có liên quan đến các đội tàu ngầm vận chuyển dầu bị trừng phạt từ Nga, Venezuela và Iran.

Theo The Guardian﻿