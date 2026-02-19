Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phương Tây nhăm nhe bắt giữ tàu chở dầu, hàng hải Nga sẵn sàng điều tàu chiến phá vỡ phong toả, trả đũa tàu châu Âu

19-02-2026 - 08:00 AM | Tài chính quốc tế

Một quan chức hàng hải cấp cao của Nga tuyên bố việc phong tỏa "hạm đội bóng tối" là bất hợp pháp, làm dấy lên khả năng trả đũa đối với các tàu châu Âu.

Phương Tây nhăm nhe bắt giữ tàu chở dầu, hàng hải Nga sẵn sàng điều tàu chiến phá vỡ phong toả, trả đũa tàu châu Âu- Ảnh 1.

Một quan chức cấp cao của Nga cho biết Moscow có thể triển khai hải quân để bảo vệ các tàu có liên hệ với Nga khỏi nguy cơ bị châu Âu bắt giữ.

Ông Nikolai Patrushev, cựu giám đốc Cục An ninh Liên bang Nga kiêm người đứng đầu hội đồng hàng hải Nga, cho biết hải quân nước này cần sẵn sàng đối phó với cái mà ông mô tả là "nạn cướp biển phương Tây".

“Nếu tình hình này không thể được giải quyết một cách hòa bình, hải quân sẽ phá vỡ phong tỏa. Và đừng quên rằng nhiều tàu thuyền đang hoạt động trên biển dưới cờ châu Âu – chúng ta cũng có thể quan tâm đến những gì chúng đang chở và điểm đến của chúng”, ông nói với tờ báo Argumenty i Fakty (Nga) ngày 17/2.

Ông Patrushev nói thêm rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Nga đều là bất hợp pháp theo luật quốc tế.

Ông Patrushev đưa ra cảnh báo khi các quan chức cấp cao của Ukraine và Nga gặp nhau tại Geneva ngày 17/2 để tham gia vòng đàm phán quan trọng mới nhất do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Theo phương Tây, thuật ngữ "hạm đội bóng tối" đề cập đến khoảng 1.500 tàu chở dầu cũ kỹ hoặc được quản lý lỏng lẻo, với quyền sở hữu không minh bạch nhằm giúp Nga xuất khẩu dầu thô sang các nước như Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hơn 600 tàu đã bị trừng phạt bởi EU, Anh và Mỹ. Những biện pháp này đã phần nào hạn chế doanh thu dầu mỏ của Nga.

Bất chấp áp lực chính trị ngày càng gia tăng, các chính phủ châu Âu vẫn gặp khó khăn trong việc xây dựng một cơ chế pháp lý rõ ràng để ngăn chặn hoặc thu giữ các tàu này. Thay vào đó, họ dựa vào các biện pháp trừng phạt, hạn chế dịch vụ bảo hiểm và tiến hành kiểm tra. Các đồng minh phương Tây đã cảnh báo rằng các tàu thiếu giấy tờ hợp lệ có thể bị coi là tàu không quốc tịch.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh, John Healey, đã gặp gỡ các đối tác châu Âu bên lề Hội nghị An ninh Munich cuối tuần qua để thảo luận về các biện pháp thu giữ các tàu chở dầu liên quan đến hạm đội ngầm của Nga.

Đầu năm nay, hải quân Pháp đã chặn bắt 1 tàu chở dầu bị nghi ngờ thuộc hạm đội ngầm trước khi cho phép tàu tiếp tục hành trình.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã tiến hành chặn bắt và thu giữ một số tàu chở dầu có liên quan đến các đội tàu ngầm vận chuyển dầu bị trừng phạt từ Nga, Venezuela và Iran.

Theo The Guardian﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quan chức Fed: Lãi suất có thể thấp hơn nữa trong năm 2026

Quan chức Fed: Lãi suất có thể thấp hơn nữa trong năm 2026 Nổi bật

Tách khỏi lưới điện Nga, quốc gia EU chịu giá năng lượng cao giữa mùa đông lạnh bất thường, người dân cạn kiệt củi khô để sưởi ấm

Tách khỏi lưới điện Nga, quốc gia EU chịu giá năng lượng cao giữa mùa đông lạnh bất thường, người dân cạn kiệt củi khô để sưởi ấm Nổi bật

Plato đã đúng

Plato đã đúng

07:50 , 19/02/2026
Giá điện tăng không tưởng lên 3 triệu đồng/MWh, hàng nghìn sếp lớn châu Âu đồng loạt cảnh báo

Giá điện tăng không tưởng lên 3 triệu đồng/MWh, hàng nghìn sếp lớn châu Âu đồng loạt cảnh báo

07:31 , 19/02/2026
Sau một năm, nền kinh tế hơn 20 nghìn tỷ USD vẫn chưa nối lại nhập khẩu mặt hàng chủ chốt của Mỹ, 2 'ông trùm' khác nhảy vào chiếm phần

Sau một năm, nền kinh tế hơn 20 nghìn tỷ USD vẫn chưa nối lại nhập khẩu mặt hàng chủ chốt của Mỹ, 2 'ông trùm' khác nhảy vào chiếm phần

06:35 , 19/02/2026
Nipah và câu hỏi chưa có lời đáp sau 6 năm đại dịch Covid-19: Nhân loại đã trưởng thành hơn sau đại dịch, hay chỉ cảnh giác hơn?

Nipah và câu hỏi chưa có lời đáp sau 6 năm đại dịch Covid-19: Nhân loại đã trưởng thành hơn sau đại dịch, hay chỉ cảnh giác hơn?

23:39 , 18/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên