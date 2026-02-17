Quốc gia châu Âu ra điều kiện với Moscow, doạ tịch thu hơn 40 triệu USD tài sản tư nhân Nga để chuyển cho Ukraine

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho biết nước này đang chuẩn bị các cơ chế có thể cho phép tịch thu các tài sản tư nhân bị đóng băng của Nga và chuyển chúng cho Ukraine, nếu Moscow từ chối bồi thường cho Kiev.

Trao đổi với tờ Izvestia bên lề Hội nghị An ninh Munich diễn ra từ ngày 13-15/2, ông Tsahkna tuyên bố rằng khuôn khổ pháp lý cần thiết đã được thiết lập và Tallinn đang phối hợp các bước tiếp theo với Ukraine.

Ông lưu ý rằng nếu xung đột kết thúc, thiệt hại được các tòa án quốc tế ở La Hay ghi nhận chính thức nhưng Nga từ chối bồi thường theo yêu cầu của Ukraine, Estonia có thể kích hoạt cơ chế pháp lý cho phép sử dụng các khoản tiền bị đóng băng.

Khi được hỏi liệu việc tịch thu toàn bộ có khả thi hay không, ngoại trưởng Tsahkna không loại trừ khả năng đó và nói: "Chúng ta có thể".

Theo ước tính của Estonia, tài sản tư nhân của Nga bị đóng băng tại nước này lên tới khoảng 37-39 triệu euro (44-46 triệu USD). Một phần đáng kể được cho là liên quan đến phân bón của Nga được lưu giữ tại Estonia kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine năm 2022.

Năm 2024, Estonia đã thông qua luật cho phép tịch thu tài sản bị đóng băng thuộc về các cá nhân và pháp nhân Nga, với số tiền thu được có thể được chuyển cho Ukraine để bồi thường thiệt hại.

Estonia là một trong những quốc gia tích cực nhất trong Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ tịch thu tài sản của Nga. Từ năm 2023, nước này đã bắt đầu xây dựng luật nhằm tạo ra một lộ trình pháp lý cho các biện pháp như vậy. Cựu thủ tướng Estonia và hiện là người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, trước đây đã gợi ý rằng cách tiếp cận của Estonia có thể là hình mẫu cho các quốc gia thành viên EU khác.

Cuối năm ngoái, EU đã đạt được thỏa thuận phong tỏa các tài sản của ngân hàng trung ương Nga đang bị giữ tại châu Âu, trị giá khoảng 210 tỷ euro (hơn 246 tỷ USD), "cho đến khi nào còn cần thiết" thay vì phải gia hạn lệnh đóng băng định kỳ 6 tháng một lần như trước đây.