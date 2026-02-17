Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tách khỏi lưới điện Nga, quốc gia EU chịu giá năng lượng cao giữa mùa đông lạnh bất thường, người dân cạn kiệt củi khô để sưởi ấm

17-02-2026 - 19:28 PM | Tài chính quốc tế

Giá điện tăng cao cũng khiến việc chế biển thêm củi sưởi ấm trở nên tốn kém hơn nhiều.

Tách khỏi lưới điện Nga, quốc gia EU chịu giá năng lượng cao giữa mùa đông lạnh bất thường, người dân cạn kiệt củi khô để sưởi ấm- Ảnh 1.

Estonia đang cạn kiệt củi khô giữa mùa đông lạnh bất thường. Tình hình thiếu hụt ngày càng trầm trọng hơn do giá điện tăng cao, khiến việc chế biến củi trở nên tốn kém.

Mùa đông năm nay, nhiệt độ có lúc xuống mức thấp nhất trong khoảng một phần tư thế kỷ, với nhiệt độ thấp nhất ban đêm xuống tới âm 15 độ C.

“Hiện tại chúng tôi chỉ còn củi tươi; không còn củi khô nữa”, chủ xưởng cưa Taavi Rada nói với ERR.

Ông Tarmo Kamm, một người dân địa phương đã phơi củi hơn 30 năm, cho biết củi khô trở nên quá đắt đỏ, khiến người dân chuyển sang sử dụng củi tươi có giá rẻ hơn.

Tuy nhiên, đốt củi tươi lại tạo ra nhiều khói mà ít tỏa nhiệt. Củi thường phải được phơi khô đến 2 năm mới đạt được độ ẩm tối ưu dưới 20%.

ERR cho biết tình trạng thiếu hụt là do người dân mua sắm nhu yếu phẩm trước. Tháng 2 năm ngoái, chính phủ Estonia đã khuyến cáo người dân tích trữ các mặt hàng thiết yếu, bao gồm cả " vật liệu sưởi ấm" , vì lo ngại mất điện khi nước này tách khỏi lưới điện Nga.

Các quốc gia Baltic cho rằng phụ thuộc vào mạng lưới do Moscow kiểm soát sẽ tạo ra mối đe dọa nếu Nga vũ khí hóa nguồn cung năng lượng và cắt đứt kết nối của họ với lưới điện. Những lo ngại đó chưa bao giờ trở thành hiện thực.

Sau khi tách khỏi lưới điện của Nga, giá điện ở Estonia và các nước láng giềng là Latvia và Lithuania đã tăng gần gấp đôi.

ERR lưu ý rằng giá điện tăng cao đã vô tình góp phần gây ra tình trạng thiếu củi.

“Giá điện hiện nay quá cao nên việc cưa và chẻ củi bằng điện không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi có thể cưa củi trước bằng cưa máy chạy xăng, nhưng vẫn cần phải chẻ củi bằng máy điện động cơ 4 kilowatt”. Kamm nói với ERR .

Các nhà bán buôn xác nhận với ERR rằng than bánh và viên gỗ nén cũng đang khan hiếm vì việc sản xuất chúng đòi hỏi lượng điện năng tiêu thụ cao.

Y Vân

