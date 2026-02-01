Nước châu Á bơm 3,3 tỷ USD tiền mới phục vụ người dân mừng tuổi dịp Tết

Ngày 14/2, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết đã in 4,76 nghìn tỷ won (3,3 tỷ USD) tiền mặt mới phục vụ Tết Nguyên đán năm nay.

Trong 10 ngày làm việc tính đến thứ 13/2, BOK đã phát hành 5,03 nghìn tỷ won tiền mặt cho các ngân hàng và tổ chức tài chính, đồng thời thu hồi 273,5 tỷ won. Sau khi khấu trừ, lượng cung tiền mặt đạt 4,76 nghìn tỷ won.

Con số này giảm 6,2% so với cùng kỳ trước Tết năm ngoái.

Theo một quan chức BOK, lượng tiền mặt phát hành giảm đi do kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài 5 ngày, ngắn so với năm ngoái (6 ngày). Ngoài ra, nhu cầu tiền mặt cuối năm và đầu năm nay tách biệt với nhu cầu tiền mặt phục vụ dịp lễ.

Tại Hàn Quốc, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ kéo dài 5 ngày, từ 14/2 đến 18/2.

Nhu cầu tiền mới thường tăng mạnh trong dịp Tết. Theo phong tục, người lớn sẽ mừng tuổi bằng tiền mặt cho trẻ em và người trẻ trong nhà sau khi họ thực hiện lễ nghi chào hỏi truyền thống.

Theo Korea Times﻿