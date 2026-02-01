Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nước châu Á bơm 3,3 tỷ USD tiền mới phục vụ người dân mừng tuổi dịp Tết

17-02-2026 - 03:16 AM | Tài chính quốc tế

Số lượng tiền mặt mới được phát hành năm nay giảm nhẹ so với năm ngoái.

Nước châu Á bơm 3,3 tỷ USD tiền mới phục vụ người dân mừng tuổi dịp Tết- Ảnh 1.

Ngày 14/2, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết đã in 4,76 nghìn tỷ won (3,3 tỷ USD) tiền mặt mới phục vụ Tết Nguyên đán năm nay.

Trong 10 ngày làm việc tính đến thứ 13/2, BOK đã phát hành 5,03 nghìn tỷ won tiền mặt cho các ngân hàng và tổ chức tài chính, đồng thời thu hồi 273,5 tỷ won. Sau khi khấu trừ, lượng cung tiền mặt đạt 4,76 nghìn tỷ won.

Con số này giảm 6,2% so với cùng kỳ trước Tết năm ngoái.

Theo một quan chức BOK, lượng tiền mặt phát hành giảm đi do kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài 5 ngày, ngắn so với năm ngoái (6 ngày). Ngoài ra, nhu cầu tiền mặt cuối năm và đầu năm nay tách biệt với nhu cầu tiền mặt phục vụ dịp lễ.

Tại Hàn Quốc, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ kéo dài 5 ngày, từ 14/2 đến 18/2.

Nhu cầu tiền mới thường tăng mạnh trong dịp Tết. Theo phong tục, người lớn sẽ mừng tuổi bằng tiền mặt cho trẻ em và người trẻ trong nhà sau khi họ thực hiện lễ nghi chào hỏi truyền thống.

Theo Korea Times﻿

Y Vân

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chứng kiến hiện tượng chưa từng có với Trung Quốc, Nga đưa ra cảnh báo

Chứng kiến hiện tượng chưa từng có với Trung Quốc, Nga đưa ra cảnh báo Nổi bật

Dự án đập thuỷ điện 1,67 tỷ USD do Trung Quốc hậu thuẫn tại 1 quốc gia Đông Nam Á bất ngờ bị rút giấy phép, doanh nghiệp bị kiểm tra khẩn, niềm tin nhà đầu tư lung lay

Dự án đập thuỷ điện 1,67 tỷ USD do Trung Quốc hậu thuẫn tại 1 quốc gia Đông Nam Á bất ngờ bị rút giấy phép, doanh nghiệp bị kiểm tra khẩn, niềm tin nhà đầu tư lung lay Nổi bật

Ấn Độ tuyên bố cam kết độc lập trong việc mua dầu Nga

Ấn Độ tuyên bố cam kết độc lập trong việc mua dầu Nga

22:00 , 16/02/2026
Robot hình người Trung Quốc múa kiếm điêu luyện mừng năm mới, phô diễn kỹ thuật đỉnh cao khiến thế giới kinh ngạc

Robot hình người Trung Quốc múa kiếm điêu luyện mừng năm mới, phô diễn kỹ thuật đỉnh cao khiến thế giới kinh ngạc

21:01 , 16/02/2026
Tất cả đều xôn xao bàn luận công nghệ mới của Nga: Kẻ tin người ngờ nhưng phải công nhận là "giỏi nhưng sợ"

Tất cả đều xôn xao bàn luận công nghệ mới của Nga: Kẻ tin người ngờ nhưng phải công nhận là "giỏi nhưng sợ"

20:33 , 16/02/2026
Xu hướng ‘đảo chiều Xuân vận’ thay đổi cách người Trung Quốc đón Tết

Xu hướng ‘đảo chiều Xuân vận’ thay đổi cách người Trung Quốc đón Tết

20:08 , 16/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên