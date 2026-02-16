Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Robot hình người Trung Quốc múa kiếm điêu luyện mừng năm mới, phô diễn kỹ thuật đỉnh cao khiến thế giới kinh ngạc

16-02-2026 - 21:01 PM | Tài chính quốc tế

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, công ty Robotera của Trung Quốc đã tung ra một đoạn video gây chấn động giới công nghệ, trong đó robot hình người L7 thực hiện bài múa kiếm truyền thống với độ chính xác và uyển chuyển đến khó tin.

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, khi người dân khắp nơi đang hân hoan đón tết, một "vũ công" đặc biệt đã chiếm sóng trên các diễn đàn công nghệ toàn cầu.

Đó không phải là một nghệ sĩ múa thực thụ, mà là L7 - mẫu robot hình người mới nhất đến từ Robotera, một startup công nghệ đình đám của Trung Quốc. Đoạn video ghi lại cảnh L7 thực hiện những đường kiếm uyển chuyển, dứt khoát không chỉ là một món quà mừng năm mới độc đáo mà còn là lời khẳng định đanh thép về sự tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực robot học của quốc gia tỷ dân này.

L7 là thành quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Robotera và Đại học Thanh Hoa danh tiếng. Sở hữu chiều cao 171 cm và cân nặng 65 kg, L7 có vóc dáng tương đương một người trưởng thành.

Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt của nó nằm ở cấu tạo vật liệu và hệ thống vận động. Với bộ khung được chế tác từ titan và sợi carbon siêu bền nhẹ, L7 sở hữu tới 55 khớp chuyển động độc lập (bậc tự do).

Sự linh hoạt này được phân bổ chi tiết với 7 khớp ở mỗi cánh tay, 12 khớp ở bàn tay, cùng hệ thống khớp phức tạp ở eo và chân, cho phép nó thực hiện những động tác mà trước đây vốn được coi là bất khả thi đối với máy móc.

Màn múa kiếm trong video không đơn thuần là việc lập trình cho robot "vung vẩy" một vật thể. Theo các chuyên gia, đây là một bài toán vật lý cực kỳ phức tạp. Để thực hiện trọn vẹn bài múa, L7 phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa khả năng kiểm soát toàn thân, cảm nhận nhịp điệu và thực hiện các thay đổi hướng di chuyển ở tốc độ cao.

Những cú xoay người, lật cổ tay hay điều chỉnh lực nắm chuôi kiếm đều đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Đặc biệt, robot phải tính toán để tiếp đất ổn định sau những cú nhảy cao, đồng thời đảm bảo lưỡi kiếm sắc bén không va chạm vào chính cơ thể mình - một yêu cầu an toàn tối thượng.

Bí mật đằng sau những chuyển động mượt mà như nước chảy mây trôi ấy nằm ở bộ não AI tiên tiến và hệ thống cảm biến nhạy bén. Trong suốt quá trình biểu diễn, hệ thống điều khiển của L7 phải liên tục tính toán tâm khối của cơ thể, lực quán tính từ những cú vung kiếm, giới hạn mô-men xoắn của từng khớp và lực ma sát với mặt đất.

Những vòng phản hồi thời gian thực cực kỳ chặt chẽ giúp robot giữ thăng bằng đa trục ngay cả khi đang di chuyển với tốc độ cao. Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như một nhạc trưởng, điều phối sự vận động của toàn bộ cơ thể và lập kế hoạch chuyển động ngay tức thì.

Tuy nhiên, tham vọng của Robotera không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một "nghệ sĩ múa" mua vui. Đoạn video múa kiếm thực chất là một bản chào hàng đầy sức thuyết phục gửi đến các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực công nghiệp. Nếu L7 có thể kiểm soát một thanh kiếm với độ chính xác cao như vậy, nó hoàn toàn đủ khả năng thực hiện các tác vụ phức tạp trong nhà máy.

Robot hình người Trung Quốc múa kiếm điêu luyện mừng năm mới, phô diễn kỹ thuật đỉnh cao khiến thế giới kinh ngạc - Ảnh 1.

Theo thông số từ nhà sản xuất, L7 có thể di chuyển với tốc độ lên tới 4 m/s (khoảng 14,4 km/h), nâng vật nặng 20 kg và sở hữu tầm nhìn 360 độ. Với sải tay dài 2,1 mét và khả năng vận hành từ xa, L7 được định vị để trở thành lực lượng lao động mới trong các dây chuyền sản xuất, hậu cần và các ngành dịch vụ.

Màn trình diễn của L7 đã chứng minh rằng khoảng cách giữa robot trong phim viễn tưởng và thực tế đang ngày càng thu hẹp. Khi một cỗ máy có thể múa kiếm với thần thái của một võ sư, thì ngày chúng xuất hiện phổ biến trên các sàn nhà máy hay trong đời sống thường nhật có lẽ đã ở rất gần. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến của Robotera mà còn là tín hiệu cho thấy cuộc đua robot hình người đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầy khốc liệt trong năm 2026.


Theo Đức Khương

Đời sống và Pháp luật

