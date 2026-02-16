Cả châu Á rộn ràng đón Tết Bính Ngọ 2026 gần kề: Không khí khắp nơi đã rộn ràng lắm rồi!

Từ những đại lộ sầm uất tại Thượng Hải, Seoul cho đến các khu chợ truyền thống náo nhiệt ở Bangkok hay Singapore, hơi thở của mùa xuân đang căng tràn trong từng nhịp sống.

Không chỉ dừng lại ở biên giới các quốc gia có truyền thống đón Tết âm lịch, sức nóng của năm con Ngựa đã lan tỏa thành một lễ hội văn hóa khổng lồ, nơi sự hiện đại của công nghệ và nét trầm mặc của phong tục cũ hòa quyện làm một. Người dân đang hối hả với những chuyến xe đoàn viên, các bạn trẻ hào hứng check-in cùng linh vật Ngựa được thiết kế đầy sáng tạo, còn những gian hàng thực phẩm thì luôn trong tình trạng quá tải. Tất cả tạo nên một thanh âm náo nức, báo hiệu một khởi đầu đầy năng lượng và bùng nổ của toàn châu lục trong năm 2026 này.

Đường phố Trung Quốc trang hoàng lộng lẫy đón Tết Nguyên đán

Cùng với Việt Nam, Trung Quốc là đất nước đón Tết Nguyên đán như lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất trong năm. Trên khắp các tỉnh thành xứ tỷ dân, đường phố đã được trang hoàng với linh vật ngựa đại diện cho năm Bính Ngọ.

Người dân đi bộ ngang qua một công trình trang trí ánh sáng hình ngựa ở Bắc Kinh (Ảnh: Jessica Lee/EPA)