Trung Quốc: Nổ lớn do bắn pháo, 10 người thương vong

Chính quyền địa phương cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội, rằng việc “bắn pháo không đúng cách” của dân làng đã gây ra vụ nổ tại một cửa hàng pháo hoa ở huyện Đông Hải (tỉnh Giang Tô) vào khoảng 14h30 ngày 15/2.

Người dân Trung Quốc thường đốt pháo hoa để ăn mừng các ngày lễ và những sự kiện quan trọng như Tết Nguyên đán.

“Các cơ quan ứng phó khẩn cấp, lực lượng cứu hỏa, an ninh công cộng và y tế đã ngay lập tức đến hiện trường để tiến hành các hoạt động cứu hộ”, chính quyền Đông Hải tuyên bố.

Đám cháy do vụ nổ gây ra đã được dập tắt vào khoảng 16h cùng ngày. Vụ việc khiến 8 người thiệt mạng và 2 người bị bỏng nhẹ.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành và những người chịu trách nhiệm đã bị bắt giữ.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết nước này đang bước vào thời kỳ cao điểm sử dụng pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán. Bộ cảnh báo người dân về những hành vi không an toàn như thử bắn pháo hoặc hút thuốc bên ngoài cửa hàng pháo hoa.

Bộ này cũng cho biết đã gửi thông báo tới các doanh nghiệp sản xuất pháo hoa trên toàn quốc, “yêu cầu kiểm tra toàn diện” các rủi ro về an toàn.