Nhật Bản lại đón tin buồn

16-02-2026 - 10:54 AM | Tài chính quốc tế

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng trong quý cuối năm 2025.

Theo số liệu Chính phủ công bố ngày 16/2, kinh tế Nhật Bản trong quý 4 (tháng 10–12) tăng trưởng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nền kinh tế chỉ vừa đủ trở lại đà tăng khi đầu tư doanh nghiệp đảo chiều nhẹ sau giai đoạn suy giảm trước đó.

Kết quả này cho thấy tác động tiêu cực từ thuế quan của Mỹ đang giảm dần. Diễn biến này tạo cơ sở để Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) thận trọng duy trì lộ trình nâng lãi suất nhằm bình thường hóa chính sách tiền tệ.

Sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử, chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đang chuẩn bị tăng cường đầu tư thông qua chi tiêu công có mục tiêu vào các lĩnh vực được coi là then chốt đối với an ninh kinh tế.

Tuy nhiên, mức tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thấp hơn dự báo bình quân là tăng 1,6% trong khảo sát của Reuters. Trước đó, GDP quý 3 đã giảm 2,6% theo số liệu đã được điều chỉnh.

Theo quý, GDP tăng 0,1%. Con số này thấp hơn mức dự báo là tăng 0,4%.

Các nhà kinh tế dự báo nền kinh tế lớn thứ tư thế giới sẽ tiếp tục mở rộng với tốc độ vừa phải trong các tháng tới.

Khảo sát tháng này của Japan Center for Economic Research cho thấy 38 nhà kinh tế dự báo tăng trưởng bình quân năm đạt 1,04% trong quý 1/2026 và 1,12% trong quý 2 năm nay.

Tiêu dùng cá nhân, chiếm hơn một nửa sản lượng kinh tế, tăng 0,1% trong quý 4. Mức tăng này phù hợp với ước tính của thị trường.

Tuy nhiên, con số này giảm so với mức tăng 0,4% của quý trước. Diễn biến này cho thấy chi phí thực phẩm duy trì ở mức cao tiếp tục gây áp lực lên chi tiêu hộ gia đình.

Chi tiêu vốn, động lực chính của tăng trưởng dựa vào nhu cầu tư nhân, tăng 0,2% trong quý 4. Con số này thấp hơn mức dự báo tăng 0,8% trong khảo sát của Reuters.

Nhu cầu ròng từ bên ngoài, tức xuất khẩu trừ nhập khẩu, không đóng góp vào tăng trưởng. Trong quý 3, yếu tố này kéo giảm 0,3 điểm phần trăm tăng trưởng.

Xuất khẩu giảm nhẹ hơn sau khi Mỹ chính thức áp thuế cơ bản 15% đối với gần như toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản. Trước đó, mức thuế với ô tô là 27,5% và từng có đề xuất áp thuế 25% đối với phần lớn các mặt hàng khác.

Theo Reuters﻿

