Quan chức Fed thúc giục cắt giảm lãi suất mạnh tay, cảnh báo mối nguy với nền kinh tế Mỹ ngoài lạm phát

Phát biểu tại một sự kiện ngày 12/2 do Fed chi nhánh Dallas tổ chức, Thống đốc Miran cho rằng: “Rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế hiện nay là chúng ta có thể đang đánh giá sai mức độ thắt chặt của chính sách tiền tệ”. Ông nhấn mạnh rằng lạm phát không phải là vấn đề đáng lo ngại.

“Tôi thực sự khó có thể lo về lạm phát, bởi mức tăng giá nhà ở rất thấp có thể bù đắp cho mức tăng ở các nhóm hàng hóa khác trong rổ chỉ số”, ông Miran nói thêm.

Theo ông, khi nào lạm phát còn chưa đáng quan ngại, Fed nên tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ thị trường lao động. Ông chỉ ra tổng cung đang mở rộng nhanh hơn tổng cầu, cho phép nền kinh tế tăng trưởng mà không tạo thêm áp lực lạm phát.

Ông Miran từng là cố vấn kinh tế tại Nhà Trắng trước khi được bổ nhiệm vào Fed. Ông là một trong những quan chức ủng hộ mạnh mẽ lập trường nới lỏng lãi suất. Trong ba kỳ họp chính sách gần nhất năm ngoái, ông đều đề xuất mức cắt giảm lãi suất lớn hơn so với quyết định thực tế của Fed. Tháng 1 vừa qua, ông là một trong hai người bỏ phiếu phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,50%-3,75% với tỷ lệ biểu quyết 10-2.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan, người chủ trì sự kiện nơi ông Miran phát biểu, lại phản đối việc tiếp tục hạ lãi suất.

Bà Logan cho rằng chính sách của Fed hiện không gây nhiều sức ép kìm hãm nền kinh tế. Bà tỏ ra lo ngại về tình trạng lạm phát dai dẳng hơn so với rủi ro thị trường lao động suy yếu. Tuy nhiên, tại sự kiện hôm thứ Năm, bà không đưa ra bình luận cụ thể về quan điểm kinh tế hay dự đoán chính sách tiền tệ của mình.

Theo Reuters