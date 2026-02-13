Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quan chức Fed thúc giục cắt giảm lãi suất mạnh tay, cảnh báo mối nguy với nền kinh tế Mỹ ngoài lạm phát

13-02-2026 - 11:38 AM | Tài chính quốc tế

Quan chức Fed thúc giục cắt giảm lãi suất mạnh tay, cảnh báo mối nguy với nền kinh tế Mỹ ngoài lạm phát

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Stephen Miran cho rằng chính sách tiền tệ hiện tại đang đe doạ đà tăng trưởng kinh tế Mỹ. Ông Miran đồng thời đưa ra lập luận ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh hơn.

Phát biểu tại một sự kiện ngày 12/2 do Fed chi nhánh Dallas tổ chức, Thống đốc Miran cho rằng: “Rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế hiện nay là chúng ta có thể đang đánh giá sai mức độ thắt chặt của chính sách tiền tệ”. Ông nhấn mạnh rằng lạm phát không phải là vấn đề đáng lo ngại.

“Tôi thực sự khó có thể lo về lạm phát, bởi mức tăng giá nhà ở rất thấp có thể bù đắp cho mức tăng ở các nhóm hàng hóa khác trong rổ chỉ số”, ông Miran nói thêm.

Theo ông, khi nào lạm phát còn chưa đáng quan ngại, Fed nên tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ thị trường lao động. Ông chỉ ra tổng cung đang mở rộng nhanh hơn tổng cầu, cho phép nền kinh tế tăng trưởng mà không tạo thêm áp lực lạm phát.

Ông Miran từng là cố vấn kinh tế tại Nhà Trắng trước khi được bổ nhiệm vào Fed. Ông là một trong những quan chức ủng hộ mạnh mẽ lập trường nới lỏng lãi suất. Trong ba kỳ họp chính sách gần nhất năm ngoái, ông đều đề xuất mức cắt giảm lãi suất lớn hơn so với quyết định thực tế của Fed. Tháng 1 vừa qua, ông là một trong hai người bỏ phiếu phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,50%-3,75% với tỷ lệ biểu quyết 10-2.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan, người chủ trì sự kiện nơi ông Miran phát biểu, lại phản đối việc tiếp tục hạ lãi suất.

Bà Logan cho rằng chính sách của Fed hiện không gây nhiều sức ép kìm hãm nền kinh tế. Bà tỏ ra lo ngại về tình trạng lạm phát dai dẳng hơn so với rủi ro thị trường lao động suy yếu. Tuy nhiên, tại sự kiện hôm thứ Năm, bà không đưa ra bình luận cụ thể về quan điểm kinh tế hay dự đoán chính sách tiền tệ của mình.

Theo Reuters

Chuyên gia kỳ cựu Phố Wall: Fed có thể cắt giảm lãi suất nhiều hơn 2 lần, tôi tự tin đầu tư vàng

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gần 300 tàu dầu Nga bị phát hiện ngoài khơi, châu Âu lập tức đưa vào tầm ngắm

Gần 300 tàu dầu Nga bị phát hiện ngoài khơi, châu Âu lập tức đưa vào tầm ngắm Nổi bật

Xây 'pháo đài' 12 tỷ USD cùng động thái phản đòn chưa từng có trong 20 năm: Nền kinh tế lớn nhất thế giới sẵn sàng 'bẻ gãy' quyền lực của Trung Quốc

Xây 'pháo đài' 12 tỷ USD cùng động thái phản đòn chưa từng có trong 20 năm: Nền kinh tế lớn nhất thế giới sẵn sàng 'bẻ gãy' quyền lực của Trung Quốc Nổi bật

39 “tàu sân bay giá rẻ” sắp xuất hiện khắp lãnh thổ: Kế hoạch gây bất ngờ của 1 nước Đông Nam Á

39 “tàu sân bay giá rẻ” sắp xuất hiện khắp lãnh thổ: Kế hoạch gây bất ngờ của 1 nước Đông Nam Á

11:11 , 13/02/2026
Trung Quốc thu gần 100 tỷ USD trong một kỳ nghỉ, năm nay có thể hơn

Trung Quốc thu gần 100 tỷ USD trong một kỳ nghỉ, năm nay có thể hơn

10:51 , 13/02/2026
Nhật Bản có hành động hiếm thấy với tàu cá Trung Quốc

Nhật Bản có hành động hiếm thấy với tàu cá Trung Quốc

10:15 , 13/02/2026
Bê bối chấn động: Một hãng thời trang nộp phạt gần 600.000 USD vì cáo buộc rửa tiền

Bê bối chấn động: Một hãng thời trang nộp phạt gần 600.000 USD vì cáo buộc rửa tiền

10:15 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên