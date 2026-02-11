Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quan chức Fed dự báo Fed giữ nguyên lãi suất 'trong thời gian khá dài', tuyên bố sẵn sàng tăng lãi suất nếu cần

11-02-2026 - 11:30 AM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, cho biết lãi suất có thể được giữ ổn định trong một thời gian dài.

Phát biểu trước Liên đoàn Ngân hàng Ohio tại Columbus, bang Ohio, bà Hammack cho biết: “Thay vì cố gắng điều chỉnh lãi suất quỹ liên bang, tôi muốn kiên nhẫn hơn khi đánh giá tác động của việc giảm lãi suất gần đây và theo dõi hiệu quả hoạt động của nền kinh tế. Theo dự báo của tôi, chúng ta có thể sẽ giữ nguyên lãi suất trong một khoảng thời gian khá dài”.

Bà tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)﻿ đang ở vị thế tốt để giữ nguyên lãi suất và theo dõi diễn biến. Chính sách tiền tệ nhiều khả năng sẽ xoay quanh mức lãi suất không kìm hãm cũng không thúc đẩy hoạt động kịnh tế.

Lãnh đạo Fed Cleveland nhiều lần kêu gọi các thành viên khác trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed thận trọng với việc cắt giảm lãi suất để tránh làm gia tăng lạm phát. Bà là người ủng hộ quyết định giữ nguyên lãi suất trong tháng trước, sau ba lần cắt giảm liên tiếp vào cuối năm 2025.

Bà Hammack đưa ra triển vọng “lạc quan một cách thận trọng”. Bà cho rằng tăng trưởng kinh tế sẽ được hỗ trợ bởi chính sách tài khóa, lãi suất thấp và các yếu tố khác. Diễn biến này có thể củng cố thị trường lao động. Bà kỳ vọng lạm phát sẽ hạ nhiệt trong năm nay.

Niềm tin của các quan chức Fed được củng cố bởi lạm phát hạ nhiệt và tỷ lệ thất nghiệp có dấu hiệu ổn định. Tuy nhiên, các dữ liệu mới công bố trong tuần này có thể là phép thử. Báo cáo việc làm bị trì hoãn sẽ được công bố trong ngày 11/2. Trong khi đó, báo cáo CPI dự kiến công bố ngày ﻿13/2.

Theo số liệu Bộ Thương mại công bố trước đó trong ngày thứ Ba, doanh số bán lẻ tháng 12 yếu hơn dự báo. Có 8 trong số 13 nhóm ngành ghi nhận sụt giảm.

Bà Hammack nhấn mạnh các quan chức cần linh hoạt trong phản ứng chính sách nếu nền kinh tế diễn biến không như kỳ vọng. Bà cũng cho biết sẵn sàng xem xét tăng lãi suất nếu cần thiết.

Theo Reuters

Giá vàng, bạc đồng loạt quay đầu giảm, nhà đầu tư chờ đợi biến số quyết định lãi suất Fed

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị trường rúng động: Sàn tiền số tung gói thưởng, trao nhầm 40 tỷ USD cho nhà đầu tư

Thị trường rúng động: Sàn tiền số tung gói thưởng, trao nhầm 40 tỷ USD cho nhà đầu tư Nổi bật

Nga thu về hơn 320 tỷ USD ‘nhờ’ eo biển châu Âu, quốc gia G7 tìm cách ngăn chặn bằng biện pháp chưa từng có

Nga thu về hơn 320 tỷ USD ‘nhờ’ eo biển châu Âu, quốc gia G7 tìm cách ngăn chặn bằng biện pháp chưa từng có Nổi bật

Thương hiệu giày Converse chao đảo, doanh số thấp nhất 15 năm, nhân viên được yêu cầu làm việc tại nhà để chờ tin sa thải

Thương hiệu giày Converse chao đảo, doanh số thấp nhất 15 năm, nhân viên được yêu cầu làm việc tại nhà để chờ tin sa thải

11:17 , 11/02/2026
Ấn Độ tuyên bố dừng mua dầu Nga

Ấn Độ tuyên bố dừng mua dầu Nga

10:50 , 11/02/2026
Hơn 33 triệu hồ sơ cá nhân bị rò rỉ trong sự cố an ninh của Coupang

Hơn 33 triệu hồ sơ cá nhân bị rò rỉ trong sự cố an ninh của Coupang

10:44 , 11/02/2026
"Gã khổng lồ có 8.000 nhân viên toàn cầu" vừa làm điều liều lĩnh đầu tiên trên thế giới

"Gã khổng lồ có 8.000 nhân viên toàn cầu" vừa làm điều liều lĩnh đầu tiên trên thế giới

10:37 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên