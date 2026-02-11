Quan chức Fed dự báo Fed giữ nguyên lãi suất 'trong thời gian khá dài', tuyên bố sẵn sàng tăng lãi suất nếu cần

Phát biểu trước Liên đoàn Ngân hàng Ohio tại Columbus, bang Ohio, bà Hammack cho biết: “Thay vì cố gắng điều chỉnh lãi suất quỹ liên bang, tôi muốn kiên nhẫn hơn khi đánh giá tác động của việc giảm lãi suất gần đây và theo dõi hiệu quả hoạt động của nền kinh tế. Theo dự báo của tôi, chúng ta có thể sẽ giữ nguyên lãi suất trong một khoảng thời gian khá dài”.

Bà tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)﻿ đang ở vị thế tốt để giữ nguyên lãi suất và theo dõi diễn biến. Chính sách tiền tệ nhiều khả năng sẽ xoay quanh mức lãi suất không kìm hãm cũng không thúc đẩy hoạt động kịnh tế.

Lãnh đạo Fed Cleveland nhiều lần kêu gọi các thành viên khác trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed thận trọng với việc cắt giảm lãi suất để tránh làm gia tăng lạm phát. Bà là người ủng hộ quyết định giữ nguyên lãi suất trong tháng trước, sau ba lần cắt giảm liên tiếp vào cuối năm 2025.

Bà Hammack đưa ra triển vọng “lạc quan một cách thận trọng”. Bà cho rằng tăng trưởng kinh tế sẽ được hỗ trợ bởi chính sách tài khóa, lãi suất thấp và các yếu tố khác. Diễn biến này có thể củng cố thị trường lao động. Bà kỳ vọng lạm phát sẽ hạ nhiệt trong năm nay.

Niềm tin của các quan chức Fed được củng cố bởi lạm phát hạ nhiệt và tỷ lệ thất nghiệp có dấu hiệu ổn định. Tuy nhiên, các dữ liệu mới công bố trong tuần này có thể là phép thử. Báo cáo việc làm bị trì hoãn sẽ được công bố trong ngày 11/2. Trong khi đó, báo cáo CPI dự kiến công bố ngày ﻿13/2.

Theo số liệu Bộ Thương mại công bố trước đó trong ngày thứ Ba, doanh số bán lẻ tháng 12 yếu hơn dự báo. Có 8 trong số 13 nhóm ngành ghi nhận sụt giảm.

Bà Hammack nhấn mạnh các quan chức cần linh hoạt trong phản ứng chính sách nếu nền kinh tế diễn biến không như kỳ vọng. Bà cũng cho biết sẵn sàng xem xét tăng lãi suất nếu cần thiết.

