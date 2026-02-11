Phát hiện "nơi trú ẩn" bất ngờ ở hành tinh khác

Khi kiểm tra lại dữ liệu được tàu khám phá Sao Kim Magellan của NASA ghi lại từ những năm 1990, các nhà khoa học đã phát hiện ra một hang động khổng lồ ở khu vực Nyx Mons của hành tinh này.

Đó là một tin cực kỳ tốt, theo nhiều nghĩa.

Dữ liệu tàu Magellan tiết lộ về hang động bí ẩn trên hành tinh láng giềng Sao Kim - Ảnh: NASA

Viết trên tạp chí khoa học Nature Communications, nhóm tác giả dẫn đầu bởi giáo sư Lorenzo Bruzzone đến từ Đại học Trento (Ý) cho biết hang động vừa được phát hiện ở Sao Kim là một ống dung nham có bề rộng lên tới 1 km và có thể dài tới 45 km.

Các tính toán cho thấy lòng hang có thể cao ít nhất 375 m, với phần mái dày 150 m vô cùng vững chắc.

Phát hiện này vô cùng thú vị bởi hang động ống dung nham là một cấu trúc trước đây chỉ từng được ghi nhận trên Trái Đất, Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Nếu như hang động loại này từng giúp người Trái Đất có nơi trú ngụ vào thời tiền sử thì trong tương lai, ống dung nham Sao Kim có thể cung cấp nơi trú ẩn hoàn hảo cho con người lẫn thiết bị nghiên cứu khoa học, giúp chống chọi với nhiệt độ gần 470 độ C, áp suất cực cao và những cơn mưa axit.

Quan trọng hơn, nó là bằng chứng cho thấy Sao Kim không phải một khối cầu chết.

Để có được ống dung nham lớn này, hành tinh "song sinh địa ngục" của Trái Đất từng có những dòng chảy nham thạch cực kỳ mạnh mẽ và ổn định, tương tự như các quá trình hình thành địa chất trên Trái Đất nhưng ở quy mô lớn hơn.

Hoạt động địa chất cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để sự sống được ra đời và duy trì trên một hành tinh, vì quá trình này giúp cân bằng thành phần hóa học của môi trường.

Có thể Sao Kim đã tiến hóa thành một thế giới khắc nghiệt, nhưng các nhà khoa học vẫn le lói hy vọng rằng hành tinh này - được cho là sinh ra theo cùng cách với Trái Đất và nằm ở rìa trong "vùng sự sống" của hệ Mặt Trời - từng là nơi trú ngụ của vài dạng sinh vật nào đó.