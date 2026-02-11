Đại sứ quán Mỹ cảnh báo trường hợp bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn: Khẳng định không có "sai sót vô tình"

Trong thông báo trên trang Facebook chính thức, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam vừa phát đi cảnh báo: “Nếu ở lại Hoa Kỳ quá thời hạn cho phép, bạn có thể sẽ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Hoa Kỳ. Viên chức lãnh sự có toàn quyền truy cập vào lịch sử xuất nhập cảnh và sẽ biết về các vi phạm trước đây của bạn. Không có khái niệm ‘sai sót vô tình’”.

Trên thực tế, thông báo của Đại sứ quán Mỹ nói về một trong những trường hợp xử phạt nặng nhất đối với những người lưu trú trái phép. Theo luật của Mỹ, thời gian lưu trú trái phép là bất kỳ khoảng thời gian một người có mặt tại Mỹ mà không được phép nhập cảnh, không được tạm tha nhập cảnh, hoặc tiếp tục ở lại sau khi “thời gian lưu trú” đã hết hạn.

Theo đó, nếu một người ở lại Mỹ quá hạn ghi trên hồ sơ nhập cảnh (I-94 hoặc thời hạn tình trạng visa), họ có thể bị:

Cấm nhập cảnh 3 năm nếu ở quá hạn từ 180 ngày đến dưới 1 năm.

Cấm nhập cảnh 10 năm nếu ở quá hạn từ 1 năm trở lên.

Trong một số trường hợp nghiêm trọng (ví dụ tái nhập cảnh trái phép sau khi đã ở bất hợp pháp trên 1 năm), có thể bị cấm vĩnh viễn.

Hiện tại, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam chưa đưa ra thêm bình luận về thông báo này.