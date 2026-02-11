Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại sứ quán Mỹ cảnh báo trường hợp bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn: Khẳng định không có "sai sót vô tình"

11-02-2026 - 14:20 PM | Tài chính quốc tế

Cảnh báo này được đăng tải trên trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Trong thông báo trên trang Facebook chính thức, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam vừa phát đi cảnh báo: “Nếu ở lại Hoa Kỳ quá thời hạn cho phép, bạn có thể sẽ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Hoa Kỳ. Viên chức lãnh sự có toàn quyền truy cập vào lịch sử xuất nhập cảnh và sẽ biết về các vi phạm trước đây của bạn. Không có khái niệm ‘sai sót vô tình’”.

Trên thực tế, thông báo của Đại sứ quán Mỹ nói về một trong những trường hợp xử phạt nặng nhất đối với những người lưu trú trái phép. Theo luật của Mỹ, thời gian lưu trú trái phép là bất kỳ khoảng thời gian một người có mặt tại Mỹ mà không được phép nhập cảnh, không được tạm tha nhập cảnh, hoặc tiếp tục ở lại sau khi “thời gian lưu trú” đã hết hạn.

Theo đó, nếu một người ở lại Mỹ quá hạn ghi trên hồ sơ nhập cảnh (I-94 hoặc thời hạn tình trạng visa), họ có thể bị:

Cấm nhập cảnh 3 năm nếu ở quá hạn từ 180 ngày đến dưới 1 năm.

Cấm nhập cảnh 10 năm nếu ở quá hạn từ 1 năm trở lên.

Trong một số trường hợp nghiêm trọng (ví dụ tái nhập cảnh trái phép sau khi đã ở bất hợp pháp trên 1 năm), có thể bị cấm vĩnh viễn.

Hiện tại, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam chưa đưa ra thêm bình luận về thông báo này.

Tổng thống Macron cảnh báo nguy cơ căng thẳng mới với Mỹ

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

Từ Khóa:
cảnh báo, mỹ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trong chưa đầy 48 giờ, Elon Musk nhận 2 tin ‘sét đánh’ liên tiếp: Khủng hoảng sắp ập tới?

Trong chưa đầy 48 giờ, Elon Musk nhận 2 tin ‘sét đánh’ liên tiếp: Khủng hoảng sắp ập tới? Nổi bật

Ấn Độ dần 'quay lưng' với dầu Nga, Moscow ngay lập tức tìm được ‘cứu tinh’, xuất khẩu kỷ lục gần 2 triệu thùng/ngày

Ấn Độ dần 'quay lưng' với dầu Nga, Moscow ngay lập tức tìm được ‘cứu tinh’, xuất khẩu kỷ lục gần 2 triệu thùng/ngày Nổi bật

Thái Lan: Lãnh đạo Đảng Nhân dân bật khóc trên truyền hình

Thái Lan: Lãnh đạo Đảng Nhân dân bật khóc trên truyền hình

14:06 , 11/02/2026
Sau nhiều năm hưởng lợi "khủng" từ dầu Nga, quốc gia chủ chốt BRICS bất ngờ chặn bắt tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối

Sau nhiều năm hưởng lợi "khủng" từ dầu Nga, quốc gia chủ chốt BRICS bất ngờ chặn bắt tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối

11:50 , 11/02/2026
Quan chức Fed dự báo Fed giữ nguyên lãi suất 'trong thời gian khá dài', tuyên bố sẵn sàng tăng lãi suất nếu cần

Quan chức Fed dự báo Fed giữ nguyên lãi suất 'trong thời gian khá dài', tuyên bố sẵn sàng tăng lãi suất nếu cần

11:30 , 11/02/2026
Thương hiệu giày Converse chao đảo, doanh số thấp nhất 15 năm, nhân viên được yêu cầu làm việc tại nhà để chờ tin sa thải

Thương hiệu giày Converse chao đảo, doanh số thấp nhất 15 năm, nhân viên được yêu cầu làm việc tại nhà để chờ tin sa thải

11:17 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên