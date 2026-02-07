Campuchia cảnh báo

Bộ Y tế Campuchia vừa ra cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sốt vẹt (Psittacosis), một bệnh lây truyền từ chim sang người, và khuyến cáo người dân tăng cường phòng tránh.

Động thái được đưa ra sau khi Thái Lan đã phát hiện một bệnh nhân mắc bệnh psittacosis.

Theo Bộ Y tế, bệnh psittacosis, do vi khuẩn Chlamydia psittaci gây ra, chủ yếu do lây truyền từ các loài chim như vẹt, bồ câu, gà và các loài chim khác.

Cho đến nay, Campuchia chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh nào ở người, nhưng Bộ Y tế đang theo dõi rất sát sao tình hình.

Bộ Y tế cho biết người có thể mắc bệnh psittacosis vì hít phải bụi hoặc các hạt nhiễm khuẩn từ phân khô, lồng chim, lông chim hoặc phân chim.

Ngoài ra, những người có nguy cơ cao mắc bệnh bao gồm chủ nuôi chim, người chăn nuôi chim, nhân viên cửa hàng thú cưng, nhân viên nhà máy chế biến gia cầm, nhân viên sở thú, bác sĩ thú y và nhân viên phòng thí nghiệm, v.v.

Ở người, các triệu chứng của bệnh psittacosis có thể xuất hiện trong vòng 5 - 14 ngày hoặc tối đa 1 tháng sau khi tiếp xúc, bao gồm đau đầu, sốt, ớn lạnh, đau cơ, ho, khó thở, mệt mỏi hoặc viêm phổi.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, bệnh có thể trở nặng và cần phải nhập viện.

Để phòng ngừa bệnh psittacosis, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên giữ gìn vệ sinh tốt bằng cách rửa tay thường xuyên sau khi chạm vào chim hoặc dọn dẹp lồng, tránh tiếp xúc gần với chim ốm hoặc chim chết, giữ lồng và khu vực nuôi chim sạch sẽ và thông thoáng, đồng thời đeo găng tay và khẩu trang khi dọn dẹp khu vực có chất thải của chim.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân nên đến cơ sở y tế ngay lập tức nếu xuất hiện các triệu chứng giống cúm sau khi tiếp xúc với chim và thông báo cho bác sĩ về tiền sử tiếp xúc để được điều trị kịp thời.

Mới đây, Thái Lan đã phát hiện một bệnh nhân mắc bệnh psittacosis. Bệnh nhân này có bệnh nền và tiền sử nuôi chim trong khu vực thông gió kém, đồng thời không sử dụng thiết bị bảo hộ khi vệ sinh lồng chim. Bệnh nhân đã được điều trị và hồi phục hoàn toàn.

Theo Khmer Times﻿