Gỡ gần 80 kg vàng nguyên khối dưới nền nhà đem bán, mang về gần 13 triệu USD

Khách sạn Grand Emperor, biểu tượng xa hoa của Macau (Trung Quốc, vừa có một quyết định gây chú ý khi gỡ bỏ toàn bộ nền sảnh được lát bằng các thỏi vàng thật.

Grand Emperor mở cửa từ năm 2006, nổi tiếng với thiết kế sang trọng, trong đó nổi bật nhất là “con đường vàng” tại lối vào sảnh chính. Lối đi này được lát bằng hàng chục thỏi vàng nguyên khối, tạo nên một không gian lộng lẫy, xa hoa mang tính biểu tượng.

Tuy nhiên, trong thông báo mới gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, tập đoàn mẹ của khách sạn, Emperor Entertainment Hotel Ltd, cho biết họ đã quyết định gỡ bỏ toàn bộ phần nền lót vàng, với lý do "điều kiện thị trường hiện tại tạo ra một cơ hội tốt để thanh lý tài sản."

Vàng nguyên khối được đặt ở lối vào của khách sạn Grand Emperor.

Tổng cộng, khách sạn đã bán 79kg vàng, thu về 12,8 triệu USD, thông qua một công ty tinh luyện vàng có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc). Số tiền này sẽ giúp củng cố tình hình tài chính của tập đoàn và cung cấp nguồn vốn linh hoạt để đầu tư vào các dự án mới trong tương lai.

Động thái trên không chỉ là bài toán tài chính, mà còn là bước chuyển đổi chiến lược của Grand Emperor. Từ tháng 10 năm ngoái, khách sạn đã đóng cửa hoạt động casino - một trong những nguồn thu chính của họ, để chuẩn bị cho quá trình cải tạo lại toàn bộ không gian, hướng tới mô hình giải trí - nghỉ dưỡng đa dạng hơn thay vì chỉ tập trung vào cờ bạc.

Trong hồ sơ gửi cơ quan chức năng, công ty mẹ cho biết:“Do khu vực được lát vàng sẽ sớm được cải tạo lại hoàn toàn, các kim loại quý từng là điểm nhấn trong thiết kế nội thất nay không còn phù hợp với chủ đề mới của khách sạn.”

Việc bán đi sàn lót vàng cũng là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu diện mạo của khách sạn, nhằm thích nghi với những thay đổi trong chính sách của chính phủ Trung Quốc.

Macau, đặc khu hành chính đặc biệt bên cạnh Hong Kong, là nơi duy nhất tại Trung Quốc được phép hợp pháp hóa casino. Tuy nhiên, Bắc Kinh đang gây áp lực buộc các tập đoàn kinh doanh casino tại đây phải đa dạng hóa ngành nghề, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các trò chơi có thưởng.

Quyết định bán vàng tại thời điểm này được xem là bước đi “bắt đúng thời cơ”. Trong vòng 12 tháng qua, giá vàng đã tăng vọt, nhờ nhà đầu tư toàn cầu đổ tiền vào kim loại quý để tránh nhiều rủi ro địa chính trị.

Với đặc tính giữ giá tốt trong thời kỳ biến động, vàng trở lại là “thiên đường trú ẩn” của nhà đầu tư, đẩy giá lên cao và tạo cơ hội cho những đơn vị như Grand Emperor chốt lời tài sản vật chất một cách hợp lý.

Grand Emperor không phải là khách sạn duy nhất tại Macau đang chuyển mình. Trước áp lực từ chính quyền trung ương Trung Quốc, nhiều casino tại đặc khu này đang hướng tới các mô hình dịch vụ mới như tổ chức hội nghị, giải trí, chăm sóc sức khỏe và nghệ thuật.

Khách sạn này cũng nằm trong số hàng chục khách sạn hạng sang tại Macau được xếp hạng 5 sao trong bảng xếp hạng của Forbes Travel Guide, với 3 năm liên tiếp vinh danh Macau là “thủ đô khách sạn 5 sao của thế giới”.

Cùng với đó, các thành phố châu Á khác như Hong Kong, Hà Nội, Singapore cũng chứng kiến làn sóng đầu tư vào khách sạn hạng sang.

