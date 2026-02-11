Tổng thống Macron cảnh báo nguy cơ căng thẳng mới với Mỹ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo châu Âu cần chuẩn bị cho những đợt căng thẳng mới với Mỹ, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) coi “khoảnh khắc Greenland” là hồi chuông cảnh tỉnh để thúc đẩy các cải cách chiến lược đã bị trì hoãn, nhằm củng cố vị thế và sức mạnh toàn cầu của khối.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh tư liệu: Reuters)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với một số tờ báo châu Âu, ông Macron nhấn mạnh EU không nên nhầm lẫn sự tạm lắng gần đây trong quan hệ với Washington là dấu hiệu của một thay đổi bền vững, dù Mỹ đã tạm ngừng các động thái cứng rắn liên quan tới Greenland, thương mại và công nghệ.

Theo ông, hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra tại một lâu đài ở Bỉ ngày 12/2 cần trở thành cú hích mới cho cải cách kinh tế, giúp khối tăng năng lực cạnh tranh và nâng cao khả năng đối trọng với cả Trung Quốc lẫn Mỹ trên trường quốc tế.

Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thể hiện lập trường “công khai chống lại châu Âu” và tìm cách làm suy yếu sự đoàn kết của EU. Ông dự báo các bất đồng có thể sớm gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý công nghệ số.

“Trong những tháng tới, gần như chắc chắn, Mỹ sẽ gây sức ép với chúng ta về vấn đề điều tiết kỹ thuật số” , ông nói, đồng thời cảnh báo nguy cơ Washington áp thuế nhập khẩu nếu EU triển khai mạnh mẽ Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số để siết chặt quản lý các tập đoàn công nghệ lớn.

Theo ông Macron, châu Âu đang phải đối mặt với “thách thức kép”: một bên là “làn sóng hàng hóa Trung Quốc” trên mặt trận thương mại, bên kia là sự bất ổn chính sách từ phía Mỹ.

“Hai cú sốc này tạo nên một sự đứt gãy sâu sắc đối với người châu Âu”, ông nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, ông tái khẳng định đề xuất tăng cường vay nợ chung ở cấp độ EU để tạo nguồn lực đầu tư quy mô lớn, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và giảm phụ thuộc vào vai trò thống trị của đồng USD. EU từng phát hành trái phiếu chung năm 2020 để phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, song nỗ lực biến công cụ này thành cơ chế lâu dài đã vấp phải sự phản đối từ Đức và một số quốc gia Bắc Âu có lập trường tài khóa thận trọng.

Hội nghị tuần này cũng sẽ bàn thảo sáng kiến "Sản xuất tại châu Âu" do Pháp thúc đẩy, theo đó đặt ra yêu cầu tối thiểu về hàm lượng sản xuất nội khối trong các sản phẩm sản xuất tại châu Âu. Đề xuất này đang gây chia rẽ giữa các nước thành viên và khiến ngành ô tô lo ngại.

“Chiến lược để châu Âu trở thành một cường quốc kinh tế nằm ở điều tôi gọi là bảo hộ – không phải chủ nghĩa bảo hộ, mà là ưu tiên châu Âu”, ông Macron khẳng định.