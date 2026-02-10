Quốc gia chủ chốt của BRICS có động thái lạ với Mỹ

Theo nhiều nguồn tin thân cận, chỉ đạo này được đưa ra một cách kín đáo và không chính thức. Tuy nhiên, động thái này vẫn cho thấy sự cảnh giác ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh đối với tài sản được coi là “trú ẩn an toàn” suốt nhiều thập kỷ qua.

Hướng dẫn được truyền đạt bằng miệng tới một số ngân hàng lớn nhất Trung Quốc trong vài tuần gần đây, yêu cầu họ kiềm chế việc gia tăng mua vào trái phiếu chính phủ Mỹ, đồng thời giảm bớt vị thế nếu đang nắm giữ quá nhiều. Tuy nhiên, khuyến nghị này không áp dụng cho lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ thuộc sở hữu nhà nước, thường do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hoặc các quỹ dự trữ ngoại hối quản lý.

Dù không đặt mục tiêu cụ thể về quy mô hay thời gian, động thái này phản ánh tâm lý thận trọng đang gia tăng trong giới chức Trung Quốc, khi lo ngại về rủi ro tập trung và biến động thị trường ngày càng rõ rệt. Nhiều chuyên gia nhận định đây là một phần trong chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư hơn là biểu hiện của việc mất lòng tin vào tín nhiệm tài chính của Mỹ hay các toan tính địa chính trị.

Tính đến tháng 9 năm ngoái, các ngân hàng Trung Quốc đang nắm giữ khoảng 298 tỷ USD trái phiếu định danh bằng đồng USD. Tuy chưa rõ tỷ lệ chính xác là bao nhiêu trong số đó là trái phiếu chính phủ Mỹ, nhưng các số liệu mới nhất cho thấy lượng nắm giữ của Trung Quốc tiếp tục xu hướng giảm.

Tổng dự trữ trái phiếu Mỹ của cả khu vực nhà nước và tư nhân Trung Quốc đã giảm gần một nửa so với đỉnh năm 2013, còn khoảng 683 tỷ USD tính đến tháng 11/2025 - mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Tuy nhiên, các nhà chức trách khẳng định sự dè dặt này không đồng nghĩa với một đợt bán tháo quy mô lớn hay cắt đứt quan hệ tài chính với Washington. Trên thực tế, khối lượng trái phiếu Mỹ do nước ngoài nắm giữ đã tăng lên mức kỷ lục 9,4 nghìn tỷ USD trong tháng 11 năm ngoái, tăng hơn 500 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Các cuộc đấu giá trái phiếu Mỹ vẫn thu hút dòng vốn mạnh từ quốc tế, bất chấp những lo ngại về chính sách tài khóa và lãi suất dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Một số ngân hàng trung ương và tổ chức tài chính châu Âu cũng bắt đầu bày tỏ quan ngại tương tự trước các tín hiệu không rõ ràng từ chính quyền Trump, đặc biệt là liên quan đến cam kết duy trì sức mạnh của đồng đô la và tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Việc Tổng thống Trump cho thấy thái độ thoải mái với việc đồng USD suy yếu gần đây đã khiến thị trường tiền tệ thêm phần dao động.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lại khẳng định rằng thị trường trái phiếu Mỹ năm ngoái có diễn biến tốt nhất kể từ 2020, với nhu cầu kỷ lục từ nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ số đo biến động trái phiếu Mỹ hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm, cho thấy thị trường vẫn tương đối ổn định.

Dù vậy, Trung Quốc, từng là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, giờ đã bị Nhật Bản và Vương quốc Anh vượt mặt. Một số nhà phân tích cho rằng một phần lượng trái phiếu Mỹ của Trung Quốc có thể đã được chuyển sang nắm giữ thông qua các tài khoản ủy thác tại châu Âu, mà Bỉ là một điểm đến phổ biến. Từ cuối năm 2017 đến nay, lượng trái phiếu Mỹ do Bỉ nắm giữ đã tăng gấp 4 lần, đạt khoảng 481 tỷ USD.

Theo Reuters﻿