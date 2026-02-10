Giá vàng, bạc đồng loạt quay đầu giảm, nhà đầu tư chờ đợi biến số quyết định lãi suất Fed

Giá vàng giao ngay giảm 1% xuống 5.016,56 USD/ounce. Trước đó, kim loại này tăng 2% trong phiên thứ Hai khi đồng USD suy yếu xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần. Vàng từng lập đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce vào ngày 29/1.

Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 4 giảm 0,8% xuống 5.041,60 USD/ounce.

Giá bạc giao ngay giảm 2,5% xuống 81,31 USD/ounce sau khi tăng gần 7% ở phiên trước. Bạc từng chạm mức cao kỷ lục 121,64 USD/ounce vào ngày 29/1.

Chỉ số USD tăng 0,2% so với mức thấp nhất trong hơn một tuần ghi nhận ở phiên trước. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến kim loại định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Các chỉ số chứng khoán tăng điểm trong phiên thứ Hai. Chỉ số Nasdaq tăng 0,9%. Nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội mua vào sau khi thị trường giảm mạnh tuần trước. Đồng yên tăng giá sau chiến thắng áp đảo trong bầu cử của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết tăng trưởng việc làm tại Mỹ có thể chậm lại trong những tháng tới. Nguyên nhân là lực lượng lao động tăng chậm hơn và năng suất cao hơn.

Các dữ liệu này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các quyết định chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nhà đầu tư dự đoán ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản, trong năm 2026. Lần cắt giảm đầu tiên được dự báo vào tháng 6. Vàng là tài sản không lãi suất nên thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Giới đầu tư đang chờ báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 1 công bố vào thứ Tư. Dữ liệu lạm phát sẽ được công bố vào thứ Sáu. Các số liệu này sẽ cung cấp thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Theo Reuters