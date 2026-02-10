Thêm 1 'cú lừa' đa cấp gây rúng động: Founder bỏ học 'lùa gà' đầu tư với lãi suất 20%/năm, có nạn nhân mất 9 tỷ đồng

Taino “Tai” Lopez từng được xem là minh chứng sống cho “giấc mơ Mỹ”. Doanh nhân này thường tổ chức tiệc tùng tại một biệt thự ở Beverly Hills, tiện thể khoe khoang chiếc Lamborghini màu đen trong gara kếch xù.

Bỏ học đại học, Lopez nổi danh trên mạng xã hội nhờ những lời khuyên làm giàu nhanh chóng và các khóa học phát triển bản thân. Ông kêu gọi người theo dõi đầu tư vào một công ty mới do mình sáng lập, chuyên thâu tóm các chuỗi bán lẻ đang gặp khó khăn với giá rẻ - RadioShack, Pier 1 Imports, Dressbarn, Modell’s Sporting Goods và Linens ‘N Things - cùng lời hứa sẽ biến chúng thành những “ngôi sao” thương mại điện tử.

Sean Murphy nhìn thấy các bài đăng của Lopez trên Facebook và Instagram, bị thu hút bởi những thương hiệu quen thuộc cùng lời hứa lợi nhuận 20%. Ông đầu tư 175.000 USD vào công ty mang tên Retail Ecommerce Ventures và các dự án liên quan đến Lopez. Tổng cộng, Lopez đã huy động hơn 230 triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư, phần lớn là nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Nhờ đầu tư, Murphy nhận được thẻ quà tặng Pier 1 trị giá 10.000 USD cùng các khoản chi trả hàng tháng khoảng 1.000 USD trong gần hai năm. Điều ông không hề biết là những khoản chi này bị cáo buộc chủ yếu đến từ tiền của các nhà đầu tư khác đến sau. “Họ đã nói dối,” Murphy nói. “Họ thông đồng. Họ dẫn dắt mọi người đi vào bẫy.”

Các khoản thanh toán đột ngột dừng lại vào cuối năm 2022, trong khi những chuỗi bán lẻ đang lao đao bị một số chủ nợ của công ty tiếp quản. Tháng 9 năm ngoái, Securities and Exchange Commission (SEC) đã đệ đơn kiện dân sự đối với Lopez và các đối tác, cáo buộc họ điều hành một mô hình Ponzi, lừa dối nhà đầu tư và chiếm dụng trái phép 16,1 triệu USD. Theo những người am hiểu vụ việc, Federal Bureau of Investigation (FBI) cũng đã liên hệ với các nhà đầu tư trong khuôn khổ một cuộc điều tra hình sự.

Trên podcast “The Tai Lopez Show” và các bài đăng mạng xã hội, Lopez, nay 48 tuổi, không đề cập đến sự sụp đổ của công ty hay những khoản lỗ nặng mà nhà đầu tư gánh chịu. Một ngày sau khi SEC khởi kiện, Lopez đăng trên X: “Đừng bao giờ tuyệt vọng. Dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu, đừng nghĩ rằng bạn đã cùng đường. Trừ khi bạn đã chết, nếu không, mọi thất bại đều là ngưỡng thử thách tâm lý.”

Một số nhà đầu tư cho biết trong các cuộc phỏng vấn rằng họ tin vào những thương hiệu mà Lopez mua lại và thông điệp của ông, đồng thời được an ủi bởi các khoản chi trả hàng tháng - cho đến khi chúng ngừng hẳn.

“Lopez trông có vẻ đáng tin,” Nelson Rowe, 82 tuổi, một môi giới bất động sản đã nghỉ hưu ở New Iberia, bang Louisiana, người đầu tư 300.000 USD, nói. “Câu chuyện nghe quá hấp dẫn. Họ có tất cả những thương hiệu đó.”

Trong các podcast, Lopez kể rằng ông lớn lên cùng mẹ trong nhà di động ở California, trong khi cha ông ngồi tù vì bán cocaine. Sau trung học, ông nói mình đã dành vài năm làm việc tại các trang trại, trong đó có cộng đồng Amish ở Lancaster, Pennsylvania.

Theo lời kể, khi ấy tài khoản ngân hàng của ông chỉ còn 47 USD và ông đang sống trong một căn nhà di động ở Raleigh, Bắc Carolina. Theo lời khuyên của người chú, ông bắt đầu tìm việc bán hàng và được nhận vào một công ty bảo hiểm, nơi ông gọi điện chào hàng lạnh cho khách.

Lopez cho biết bước ngoặt xảy ra khi ông học được cách viết nội dung quảng cáo Google ngắn gọn, bắt mắt, tạo ra các khách hàng tiềm năng chất lượng, mang về hoa hồng bán hàng đáng kể tại công ty bảo hiểm, và sau đó là tại một công ty dịch vụ tài chính mà ông nói mình đã sáng lập.

Năm 2015, Taino “Tai” Lopez bất ngờ nổi tiếng toàn cầu nhờ loạt video trên YouTube mang tên “Here in My Garage”. Cũng trong giai đoạn đó, Lopez ra mắt khóa học trực tuyến “67 Steps”, được thiết kế để giúp mọi người tìm thấy thứ ông gọi là “cuộc sống tốt đẹp”, tập trung vào sức khỏe, sự giàu có, tình yêu và hạnh phúc. Ông tổ chức các hội nghị, nơi chia sẻ những “bí quyết làm giàu” mà ông tuyên bố đã giúp mình thành công.

Lopez còn tổ chức những bữa tiệc quy tụ các influencer tại một biệt thự thuê ở Beverly Hills, có hồ bơi và sân bóng rổ. Trong một video năm 2015, tỷ phú Mark Cuban đã ghé thăm Lopez tại căn nhà này. Hai người cùng ném bóng rổ và trò chuyện về các bài học cuộc sống.

“Với những người muốn trở thành doanh nhân, lời khuyên tốt nhất là gì?” Lopez hỏi.

“Hãy tìm thứ bạn yêu thích, làm thật giỏi và bán nó,” Cuban trả lời.

Cuban sau đó nói với The Wall Street Journal rằng ông quay video này theo đề nghị của một người quen chung. “Tôi không hài lòng lắm,” ông nói thêm, và khẳng định ông và Lopez không phải bạn bè.

Lopez hợp tác với Alex Mehr, một kỹ sư cơ khí từng đồng sáng lập một ứng dụng hẹn hò trực tuyến bán được 255 triệu USD. Năm 2019, họ thành lập công ty Retail Ecommerce Ventures (REV) đặt trụ sở tại Miami, với mục tiêu thâu tóm các thương hiệu bán lẻ đang sa sút.

Lopez giữ chức CEO, Mehr là Chủ tịch. Người em họ của Lopez, Maya Burkenroad, làm giám đốc vận hành. Theo đơn kiện của Securities and Exchange Commission (SEC), trước đó Burkenroad từng làm giáo viên mầm non dạy thay, nhân viên quảng bá cho đài phát thanh và trợ lý tại một công ty giáo dục trực tuyến.

Một phát ngôn viên của Mehr cho biết ông tin vào mô hình kinh doanh của REV, đã đầu tư hơn 5 triệu USD tiền cá nhân và chịu thiệt hại lớn khi doanh nghiệp gặp “những cơn gió ngược vĩ mô hậu đại dịch”.

Thương vụ đáng chú ý đầu tiên của REV diễn ra năm 2019, khi công ty trả khoảng 5 triệu USD để mua quyền thương mại điện tử của thương hiệu Dressbarn. Chuỗi thời trang giá rẻ này khi đó đã quyết định đóng cửa 544 cửa hàng và được REV tái ra mắt trực tuyến.

Sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, REV lao vào một loạt thương vụ mua sắm. Tháng 7/2020, công ty mua Pier 1 Imports - nhà bán lẻ đồ nội thất - từ tình trạng phá sản với giá khoảng 31 triệu USD. Cuối năm đó, REV tiếp tục mua hai chuỗi phá sản khác: Modell’s Sporting Goods với 3,6 triệu USD và Stein Mart với 6 triệu USD. REV còn bổ sung RadioShack, Linens ‘N Things và công ty đồ sưu tầm Franklin Mint với các khoản tiền không được tiết lộ.

Năm 2021, Lopez nói với The Wall Street Journal rằng ông đang áp dụng mô hình “endless aisle” (kệ hàng vô tận) do các nhà bán lẻ trực tuyến khác tiên phong. Tại Pier 1, ông cho biết số mặt hàng bán ra đã tăng gấp đôi kể từ khi REV tiếp quản. “Chúng tôi bán nhiều ghế sofa, ghế tựa và bàn cà phê hơn,” ông nói. “Chúng tôi đang lấy mô hình của Amazon, nhưng chưa ai làm điều đó với các thương hiệu lâu đời.”

Để tài trợ cho các thương vụ, Lopez và các đối tác đã huy động hơn 230 triệu USD từ ít nhất 660 nhà đầu tư. SEC cáo buộc rằng 112 triệu USD trong số đó đến từ các đợt chào bán chứng khoán gian lận. Theo lời các cựu nhân viên và SEC, trong các cuộc gọi Zoom hàng tuần với nhà đầu tư, Lopez và Mehr chào mời những cơ hội mới bằng cách khoe thành công từ các thương vụ REV trước đó. Tại các hội nghị self-help, Lopez nói với khán giả rằng họ có thể chia sẻ thành công của ông bằng cách đầu tư vào các thương hiệu của REV.

Joseph Bertao, 44 tuổi, làm trong lĩnh vực bán hàng vật liệu xây dựng ở Santa Maria, California, từng tham dự một buổi gặp gỡ nhà đầu tư tại khách sạn ở Los Angeles. Ông nhớ thông điệp khi đó là: “Hãy đưa cho chúng tôi càng nhiều tiền càng tốt. Những thương vụ này đang bùng nổ và chúng tôi không mua kịp.” Bertao đã đầu tư khoảng 350.000 USD (khoảng 9 tỷ đồng).

Các tài liệu tiếp thị gửi cho nhà đầu tư tiềm năng thiếu thông tin tài chính chi tiết. Trong một bản trình bày kêu gọi đầu tư cho Pier 1, nhà đầu tư được thông báo rằng nếu rót 1 triệu USD, họ sẽ nhận 200.000 USD sau năm đầu tiên, tương đương lợi suất 20%/năm.

John và Nadya Melton, sống tại bang Maryland, đã đầu tư 1,43 triệu USD vào các pháp nhân thuộc Retail Ecommerce Ventures (REV) trong vòng hai năm.

“Tai và Alex liên tục khẳng định các công ty của họ đang làm ăn phát đạt,” Nadya Melton viết trong một email gửi cho một đặc vụ Federal Bureau of Investigation (FBI) vào tháng 7/2025.“Chúng tôi nhận được các khoản chi trả hàng tháng và được trấn an bởi những buổi Zoom với nhà đầu tư. Không có lúc nào chúng tôi được thông báo rằng doanh nghiệp đang gặp khó khăn tài chính.”

Theo các cựu nhân viên và SEC, không công ty nào trong danh mục của REV có lãi. Các lãnh đạo REV dường như tập trung gọi vốn cho thương vụ tiếp theo hơn là khắc phục vấn đề của những doanh nghiệp đã sở hữu. Tiền được chuyển từ nhà bán lẻ này sang nhà bán lẻ khác để bù đắp các khoản thiếu hụt.

Không lâu sau đó, một số nhà đầu tư bắt đầu phàn nàn rằng họ không còn nhận được séc chi trả. Ngày 27/12/2022, nhà đầu tư John Melton nhắn tin cho Lopez hỏi vì sao ông không trả lời các thắc mắc liên quan đến khoản đầu tư. Lopez nói sẽ cập nhật vào cuối tuần.

“Vậy khoản 500.000 USD của tôi có an toàn không?” Melton hỏi tiếp. Lopez ngừng phản hồi.

Sean Murphy, nhà đầu tư ở bang Illinois, cho biết ông mất phần lớn trong số 175.000 USD đã đầu tư - khoản tiền ông dự định dùng để trả học phí đại học cho hai con trai. Nelson Rowe, người về hưu, và Joseph Bertao, nhân viên bán hàng ngành xây dựng, mỗi người thiệt hại khoảng 300.000 USD.

Theo: WSJ