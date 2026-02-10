Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga đòi Đại sứ quán Ukraine tại Moscow trả nợ tiền điện: 71.000 USD

10-02-2026 - 23:40 PM | Tài chính quốc tế

Đại sứ quán Ukraine tại Moscow đã không còn hoạt động từ tháng 2/2022.

Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 8/2 cho biết Tòa án Moscow đã buộc Đại sứ quán Ukraine tại Liên bang Nga phải thanh toán hơn 5,5 triệu rúp theo đơn kiện của Công ty Lưới điện Thống nhất Matxcơva (MOESK), liên quan đến khoản nợ tiền năng lượng đã được cung cấp trước đó.

Theo thông báo của tòa án, Đại sứ quán Ukraine tại Moscow, trên phố Leontyevsky, phải trả số tiền điện chưa thanh toán là 3.462.603 rúp, tiền phạt phát sinh từ ngày 17/4/2024 là 179.982 rúp, án phí là 31.411 rúp. Tòa án cũng chấp thuận các yêu cầu khác của MOESK về các khoản chậm thanh toán và chi phí khác với tổng giá trị hơn 2 triệu rúp. Toàn bộ số tiền hơn 5,5 triệu rúp (71.000 USD) này sẽ được truy thu từ Đại sứ quán Ukraine.

Tháng 2/2022, Bộ Ngoại giao Nga thông báo sơ tán nhân viên các cơ quan đại diện ở Ukraine để bảo đảm an toàn. Sau đó, Kiev đơn phương tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga và cũng tiến hành sơ tán các nhà ngoại giao. Từ thời điểm đó, trụ sở Đại sứ quán Ukraine tại Moscow và Đại sứ quán Nga tại Kiev đều không còn hoạt động.

Cuộc xung đột Nga–Ukraine hiện đã bước sang năm thứ tư. Gần đây, quan chức hai nước đã tiến hành các cuộc đàm phán mới do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi.

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy Kiev và Moscow tìm kiếm một thỏa hiệp nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều năm. Tuy vậy, hai bên vẫn còn bất đồng lớn về các vấn đề cốt lõi, dù đã trải qua nhiều vòng tiếp xúc với các quan chức Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 4/2 cho biết: “Tin tích cực là lần đầu tiên sau một thời gian dài, các nhóm chuyên gia quân sự kỹ thuật của cả Ukraine và Nga đã gặp nhau trong một diễn đàn có sự tham gia của chúng tôi. Tôi không nói rằng chỉ riêng việc đàm phán đã là tiến bộ, nhưng việc hai bên cùng tham gia là một tín hiệu tốt.”

Theo An An

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
​Nga, Ukraine

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga thu về hơn 320 tỷ USD ‘nhờ’ eo biển châu Âu, quốc gia G7 tìm cách ngăn chặn bằng biện pháp chưa từng có

Nga thu về hơn 320 tỷ USD ‘nhờ’ eo biển châu Âu, quốc gia G7 tìm cách ngăn chặn bằng biện pháp chưa từng có Nổi bật

Quốc gia chủ chốt của BRICS có động thái lạ với Mỹ

Quốc gia chủ chốt của BRICS có động thái lạ với Mỹ Nổi bật

Không phải Nga, một quốc gia tự sản xuất phương tiện đi lại ở Nam Cực: Chất lượng "ăn đứt" các mẫu sẵn có

Không phải Nga, một quốc gia tự sản xuất phương tiện đi lại ở Nam Cực: Chất lượng "ăn đứt" các mẫu sẵn có

23:10 , 10/02/2026
Lẽ ra phải ngày càng rẻ đi, món đồ mà gần như ai cũng "ôm ấp" hàng ngày này lại "tăng như giá vàng"

Lẽ ra phải ngày càng rẻ đi, món đồ mà gần như ai cũng "ôm ấp" hàng ngày này lại "tăng như giá vàng"

22:24 , 10/02/2026
“Dựng rào lửa” phong tỏa quốc lộ rồi nổ súng cướp xe chở tiền ở Ý

“Dựng rào lửa” phong tỏa quốc lộ rồi nổ súng cướp xe chở tiền ở Ý

21:46 , 10/02/2026
Phát minh như khoa học viễn tưởng của Nga gây chấn động giới công nghệ: Cấy chip não biến chim bồ câu thành thiết bị bay, không lo hết pin, tiếp cận được mọi địa hình

Phát minh như khoa học viễn tưởng của Nga gây chấn động giới công nghệ: Cấy chip não biến chim bồ câu thành thiết bị bay, không lo hết pin, tiếp cận được mọi địa hình

20:33 , 10/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên