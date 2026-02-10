Nga đòi Đại sứ quán Ukraine tại Moscow trả nợ tiền điện: 71.000 USD

Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 8/2 cho biết Tòa án Moscow đã buộc Đại sứ quán Ukraine tại Liên bang Nga phải thanh toán hơn 5,5 triệu rúp theo đơn kiện của Công ty Lưới điện Thống nhất Matxcơva (MOESK), liên quan đến khoản nợ tiền năng lượng đã được cung cấp trước đó.

Theo thông báo của tòa án, Đại sứ quán Ukraine tại Moscow, trên phố Leontyevsky, phải trả số tiền điện chưa thanh toán là 3.462.603 rúp, tiền phạt phát sinh từ ngày 17/4/2024 là 179.982 rúp, án phí là 31.411 rúp. Tòa án cũng chấp thuận các yêu cầu khác của MOESK về các khoản chậm thanh toán và chi phí khác với tổng giá trị hơn 2 triệu rúp. Toàn bộ số tiền hơn 5,5 triệu rúp (71.000 USD) này sẽ được truy thu từ Đại sứ quán Ukraine.

Tháng 2/2022, Bộ Ngoại giao Nga thông báo sơ tán nhân viên các cơ quan đại diện ở Ukraine để bảo đảm an toàn. Sau đó, Kiev đơn phương tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga và cũng tiến hành sơ tán các nhà ngoại giao. Từ thời điểm đó, trụ sở Đại sứ quán Ukraine tại Moscow và Đại sứ quán Nga tại Kiev đều không còn hoạt động.

Cuộc xung đột Nga–Ukraine hiện đã bước sang năm thứ tư. Gần đây, quan chức hai nước đã tiến hành các cuộc đàm phán mới do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi.

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy Kiev và Moscow tìm kiếm một thỏa hiệp nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều năm. Tuy vậy, hai bên vẫn còn bất đồng lớn về các vấn đề cốt lõi, dù đã trải qua nhiều vòng tiếp xúc với các quan chức Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 4/2 cho biết: “Tin tích cực là lần đầu tiên sau một thời gian dài, các nhóm chuyên gia quân sự kỹ thuật của cả Ukraine và Nga đã gặp nhau trong một diễn đàn có sự tham gia của chúng tôi. Tôi không nói rằng chỉ riêng việc đàm phán đã là tiến bộ, nhưng việc hai bên cùng tham gia là một tín hiệu tốt.”