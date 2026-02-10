“Dựng rào lửa” phong tỏa quốc lộ rồi nổ súng cướp xe chở tiền ở Ý

Vụ cướp xe chở tiền được mô tả như chỉ có trong "phim hành động" xảy ra trên quốc lộ 613 nối khu vực Brindisi và Lecce thuộc vùng Puglia, miền Nam nước Ý hôm 9-2 (giờ địa phương).

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ít nhất 6 người đàn ông mặc đồ bảo hộ màu trắng và cùng đeo mặt nạ tham gia vào vụ việc. Bọn chúng chặn cả 2 chiều quốc lộ 613 bằng cách đốt cháy một xe tải và một xe van, tạo thành "rào chắn lửa" cô lập hiện trường.

Hình ảnh cũng cho thấy một nghi phạm còn lái xe gắn đèn xanh nhấp nháy giả cảnh sát để đánh lạc hướng các phương tiện.

Băng cướp táo tợn nổ súng cướp xe bọc thép chở tiền ở Ý hôm 9-2. Ảnh: RT

Trong quá trình gây án, các đối tượng nổ súng vào chiếc xe bọc thép chở tiền. Chiếc xe bọc thép trúng hỏa lực từ vũ khí hạng nặng khiến cửa và nóc xe bị sức ép thổi bật trong làn khói dày.

Tuy nhiên, hệ thống an ninh bên trong được cho là đã ngăn nhóm cướp lấy được số tiền.

RT mô tả cảnh sát nhanh chóng có mặt, đấu súng với các nghi phạm khi chúng tìm cách tháo chạy và trong quá trình này ít nhất 1 xe cảnh sát trúng đạn.

Nhà chức trách phong tỏa tạm thời tuyến đường để điều tra, dọn dẹp hiện trường, lực lượng pháp y thu thập chứng cứ nhằm truy tận gốc nhóm cướp.

Giới chức xác nhận không có người thiệt mạng hay bị thương nặng trong vụ cướp táo tợn này.

Sau cuộc truy đuổi gần Squinzano, 2 nghi phạm đến từ khu vực Foggia đã bị bắt giữ, chiến dịch truy lùng các đối tượng còn lại tiếp tục được triển khai.