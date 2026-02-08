Tỷ phú Ray Dalio: “Vàng vẫn là đồng tiền an toàn nhất”, cảnh báo thế giới tiến gần một “cuộc chiến vốn”

Theo Dalio, hệ thống tài chính toàn cầu đang dần tiến tới một trạng thái mà ông gọi là “cuộc chiến vốn” (capital war) – nơi tiền tệ và dòng vốn trở thành công cụ xung đột giữa các quốc gia.

“Vàng vẫn là đồng tiền an toàn nhất”, ông nhấn mạnh, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng vai trò của vàng đang suy giảm.

Tỷ phú Ray Dalio – nhà sáng lập quỹ đầu cơ Bridgewater Associates

Vàng biến động mạnh nhưng vẫn tăng giá

Thời gian qua, thị trường kim loại quý ghi nhận nhiều biến động. Dù có những nhịp điều chỉnh sâu, giá vàng và bạc vẫn duy trì xu hướng tăng. Riêng vàng hiện cao hơn gần 8% so với một tháng trước.

Hồi tháng 1, vàng từng lập đỉnh lịch sử 5.608 USD/ounce, trước khi chững lại do đồng USD mạnh lên sau các động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy vậy, lực mua nhanh chóng quay trở lại.

Trước đó tại Diễn đàn Davos, Dalio cũng từng khuyến nghị nhà đầu tư nên phân bổ 5–15% danh mục vào vàng, trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng mong manh. Tại Dubai, ông tiếp tục nhắc lại quan điểm này.

Phố Wall đồng loạt nâng dự báo giá vàng

Dựa trên mức giá giao ngay khoảng 4.931 USD/ounce tính đến ngày 5/2/2026, nhiều tổ chức tài chính lớn đồng loạt đưa ra dự báo tích cực cho vàng trong năm nay và năm tới.

J.P. Morgan kỳ vọng giá kim loại quý có thể đạt 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026, tương đương mức tăng khoảng 28%.

Wells Fargo đưa ra vùng dự báo 6.100–6.300 USD/ounce, tăng 24–28%, trong khi UBS đặt mục tiêu 6.200 USD/ounce, cao hơn khoảng 26% so với hiện tại.

Bank of America thận trọng hơn khi dự báo vàng có thể chạm 6.000 USD/ounce vào mùa xuân 2026, tăng gần 22%, còn Goldman Sachs ước tính mức 5.400 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 10%.

Vì sao quan điểm của Dalio được chú ý?

Nhận định của Dalio thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi ông không chỉ là một “bình luận viên truyền hình”.

Ông thành lập Bridgewater Associates từ năm 1975, phát triển thành một trong những quỹ đầu cơ vĩ mô lớn nhất thế giới, từng quản lý khoảng 154 tỷ USD tài sản. Theo Forbes, tài sản ròng của Dalio hiện vào khoảng 15–16 tỷ USD.

Sau khi rời vị trí CEO và chuyển giao quyền điều hành, Dalio ngày càng thẳng thắn hơn khi bàn về chu kỳ nợ, tiền tệ và cấu trúc hệ thống tài chính toàn cầu.

Vàng là “bảo hiểm”, không phải tài sản đầu cơ

Theo Dalio, nhiều người đang nhìn vàng như một tài sản giao dịch theo xu hướng giá, nhưng thực chất vàng nên được xem là “đồng tiền dự trữ lớn thứ hai thế giới”.

Điều quan trọng không nằm ở mục tiêu giá, mà ở khả năng bảo vệ tài sản trước rủi ro hệ thống: nợ công tăng cao, căng thẳng địa chính trị, trừng phạt tài chính, kiểm soát dòng vốn.

Trong bối cảnh đó, các tài sản gắn với một quốc gia hoặc đồng tiền cụ thể có thể trở nên dễ tổn thương. Vàng, ngược lại, đóng vai trò như bảo hiểm tài chính: có thể kém hấp dẫn trong giai đoạn thuận lợi, nhưng mang lại lợi nhuận vượt trội khi khủng hoảng xảy ra.

“Đây không chỉ là câu chuyện giá cả, mà là câu chuyện phòng thủ”, Dalio hàm ý.