Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc mua vàng tháng thứ 15 liên tiếp

08-02-2026 - 14:59 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) vừa kéo dài chuỗi mua ròng vàng sang tháng thứ 15 liên tiếp.

Động thái này khẳng định nhu cầu ổn định ngay cả khi thị trường kim loại quý vừa trải qua đợt bán tháo mạnh vào cuối tháng trước sau chuỗi ngày tăng giá kỷ lục.

Theo dữ liệu công bố ngày 7/2, lượng vàng PBoC nắm giữ trong tháng 1/2026 đã tăng 40.000 ounce vàng (khoảng 1,24 tấn). Đợt thu mua vàng hiện tại của ngân hàng này bắt đầu từ tháng 11/2024.

Trước đó, làn sóng đầu cơ mạnh đã đẩy giá vàng và bạc liên tiếp lập đỉnh trong tháng 1/2026, trước khi rơi vào một đợt sụt giảm lịch sử vào cuối tháng. Hiện tại, giá vàng đã phục hồi một phần, nhưng thị trường vẫn chưa thực sự ổn định do giới đầu tư đang phải tính toán lại vị thế sau đợt biến động vừa qua.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, một trụ cột của thị trường, đã tăng trở lại trong quý IV/2025. Lượng mua cả năm 2025 đạt hơn 860 tấn. Dù con số này thấp hơn mức trên 1.000 tấn/năm của ba năm trước đó, song WGC nhận định nhu cầu sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, qua đó củng cố vai trò của vàng trong dự trữ ngoại hối quốc gia.

Theo Minh Hằng

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Elon Musk tiên đoán thế giới cũ sắp khép lại, một 'cơn sóng thần siêu nhanh' có thể thay đổi tương lai nhân loại

Tỷ phú Elon Musk tiên đoán thế giới cũ sắp khép lại, một 'cơn sóng thần siêu nhanh' có thể thay đổi tương lai nhân loại Nổi bật

Campuchia cảnh báo

Campuchia cảnh báo Nổi bật

EU đề xuất gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga

EU đề xuất gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga

14:35 , 08/02/2026
Nhật Bản bầu cử: Tuyết rơi trắng trời, Thủ tướng Sanae Takaichi di chuyển hơn 15.000 km

Nhật Bản bầu cử: Tuyết rơi trắng trời, Thủ tướng Sanae Takaichi di chuyển hơn 15.000 km

14:15 , 08/02/2026
Vòng vàng của khách bị gãy lộ ra 2 viên bi thép, chủ tiệm tháo dỡ kiểm tra lại đổ ra thêm một vũng nước

Vòng vàng của khách bị gãy lộ ra 2 viên bi thép, chủ tiệm tháo dỡ kiểm tra lại đổ ra thêm một vũng nước

13:55 , 08/02/2026
Mỹ đã buộc Trung Quốc đưa ra quyết định khó

Mỹ đã buộc Trung Quốc đưa ra quyết định khó

12:35 , 08/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên