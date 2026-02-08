Trung Quốc mua vàng tháng thứ 15 liên tiếp
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) vừa kéo dài chuỗi mua ròng vàng sang tháng thứ 15 liên tiếp.
Động thái này khẳng định nhu cầu ổn định ngay cả khi thị trường kim loại quý vừa trải qua đợt bán tháo mạnh vào cuối tháng trước sau chuỗi ngày tăng giá kỷ lục.
Theo dữ liệu công bố ngày 7/2, lượng vàng PBoC nắm giữ trong tháng 1/2026 đã tăng 40.000 ounce vàng (khoảng 1,24 tấn). Đợt thu mua vàng hiện tại của ngân hàng này bắt đầu từ tháng 11/2024.
Trước đó, làn sóng đầu cơ mạnh đã đẩy giá vàng và bạc liên tiếp lập đỉnh trong tháng 1/2026, trước khi rơi vào một đợt sụt giảm lịch sử vào cuối tháng. Hiện tại, giá vàng đã phục hồi một phần, nhưng thị trường vẫn chưa thực sự ổn định do giới đầu tư đang phải tính toán lại vị thế sau đợt biến động vừa qua.
Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, một trụ cột của thị trường, đã tăng trở lại trong quý IV/2025. Lượng mua cả năm 2025 đạt hơn 860 tấn. Dù con số này thấp hơn mức trên 1.000 tấn/năm của ba năm trước đó, song WGC nhận định nhu cầu sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, qua đó củng cố vai trò của vàng trong dự trữ ngoại hối quốc gia.
VTV