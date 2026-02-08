EU đề xuất gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga

(Ảnh: szru.gov.ua)

Ủy ban châu Âu đã đề xuất gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga trong một nỗ lực mới nhằm tăng cường áp lực lên nền kinh tế chiến tranh cường độ cao của Moscow và buộc nước này phải nhượng bộ tại bàn đàm phán.

Yếu tố chính trong gói trừng phạt Nga thứ 20 là lệnh cấm hoàn toàn đối với các dịch vụ hàng hải nhằm làm suy yếu hơn nữa doanh thu từ năng lượng của Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng gói trừng phạt này nên được thực hiện "phối hợp giữa các đối tác cùng chí hướng" ở cấp độ G7.

Lệnh cấm toàn diện sẽ cấm các công ty EU cung cấp bất kỳ loại dịch vụ nào - chẳng hạn như bảo hiểm, vận chuyển hoặc cập cảng - cho các tàu chở dầu thô của Nga. Cho đến nay, EU vẫn cho phép cung cấp các dịch vụ kiểu này nhưng chỉ đối với các tàu chở dầu tuân thủ mức giá trần của G7 - được áp dụng từ tháng 12/2022.

Mức giá trần đối với dầu thô của Nga gần đây đã được điều chỉnh xuống còn 44,10 USD/thùng nhằm phản ánh xu hướng thị trường và siết chặt nền kinh tế chiến tranh của Nga. Mức giá trần linh động này được EU, Anh, Canada, Nhật Bản và Australia tuân thủ, trong khi Mỹ vẫn duy trì mức ban đầu là 60 USD/thùng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: Euronews)

Trên thực tế, lệnh cấm này có nghĩa là mức giá trần dầu sẽ không còn được áp dụng trong phạm vi quyền tài phán của EU, vì các công ty sẽ bị cấm cung cấp dịch vụ cho tất cả các tàu của Nga mà không có ngoại lệ - bất kể họ bán trên hay dưới mức giá trần.

Phần Lan và Thụy Điển lập luận rằng lệnh cấm sẽ làm tăng đáng kể chi phí nguyên vật liệu cho ngành dầu mỏ của Nga, dễ thực hiện hơn và ngăn chặn sự lan rộng của các tài liệu giả mạo - điều mà Moscow thường sử dụng để lách các hạn chế của phương Tây.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các quốc gia thành viên EU khác có đồng ý với đề xuất về gói trừng phạt Nga này hay không. Bất kỳ quyết định nào cũng cần sự nhất trí của 27 quốc gia thành viên EU. Việc đảm bảo sự tham gia của Anh là rất cần thiết vì quốc gia này nắm giữ vị trí hàng đầu thế giới về bảo hiểm trách nhiệm dân sự (P&I) trên biển.

Bà von der Leyen cho biết lệnh cấm tương tự cũng sẽ áp dụng cho việc bảo dưỡng và sửa chữa các tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và tàu phá băng của Nga. Các nước EU đã nhất trí cấm tất cả các mặt hàng nhập khẩu LNG của Nga vào cuối năm nay.

Thêm 42 tàu chở dầu từ "hạm đội bóng tối" của Nga sẽ bị đưa vào danh sách đen, nâng tổng số lên 640 tàu.

Ngoài năng lượng, gói trừng phạt được đề xuất còn nhắm vào 20 ngân hàng khu vực của Nga, cũng như các công ty và nền tảng giao dịch tiền điện tử mà Moscow đã sử dụng để lách luật và tạo ra các hệ thống thanh toán thay thế.

EU cũng sẽ hạn chế nhập khẩu kim loại, hóa chất và khoáng sản quan trọng của Nga với trị giá khoảng 570 triệu Euro, thiết lập hạn ngạch đối với amoniac được sử dụng trong phân bón - theo bà von der Leyen. Xuất khẩu cao su, máy kéo và dịch vụ an ninh mạng cũng sẽ bị chặn. Lần đầu tiên EU sẽ kích hoạt Công cụ chống lách luật để cấm bán máy tính số và radio cho các quốc gia "nơi có nguy cơ cao các sản phẩm này được tái xuất khẩu sang Nga".