Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vòng vàng của khách bị gãy lộ ra 2 viên bi thép, chủ tiệm tháo dỡ kiểm tra lại đổ ra thêm một vũng nước

08-02-2026 - 13:55 PM | Tài chính quốc tế

Vòng vàng của khách bị gãy lộ ra 2 viên bi thép, chủ tiệm tháo dỡ kiểm tra lại đổ ra thêm một vũng nước

VHO - Sau khi vòng bị gãy, các vật thể lạ nghi vấn đã rơi ra ngoài.

Một người đàn ông họ Tong, chủ tiệm vàng tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc, gần đây đã tiếp nhận phản hồi từ khách hàng về việc chiếc vòng tay vàng mua tại cửa hàng của ông sau khi bị gãy đã rơi ra hai viên bi thép bên trong. Khách hàng còn cung cấp video giám sát tại hiện trường của đơn vị thu mua để làm bằng chứng, gây xôn xao dư luận. Sau khi sự việc lan truyền trên mạng, ông Tong đã lên tiếng phản hồi, tiến hành bồi thường và đang làm rõ vấn đề nằm ở khâu nào.

Ông Tong cho biết khách hàng phát hiện điều bất thường khi mang vòng đi bán lại. Sau khi vòng bị gãy, các vật thể lạ nghi vấn đã rơi ra ngoài, khách hàng ngay lập tức phản ánh và gửi kèm video giám sát do bên thu mua quay lại. Về vấn đề này, phía xưởng gia công phủ nhận việc gian lận trong quá trình sản xuất. Hai bên hiện đang đưa ra những lý lẽ khác nhau và nguồn cơn sự việc vẫn cần được xác minh.

Ảnh minh hoạ

Để làm rõ nghi vấn, ông Tong đã khẩn cấp thu hồi 5 chiếc vòng cùng lô, cộng với hàng tồn kho tổng cộng có 7 chiếc để tiến hành tháo dỡ kiểm tra trực tiếp trước ống kính camera. Trong quá trình tháo dỡ, ông không tìm thấy thêm viên bi thép nào, nhưng lại có 2 chiếc vòng đổ ra một lượng nước rõ rệt, khiến dư luận tiếp tục đặt dấu hỏi.

Chủ tiệm khẳng định nếu phát hiện bi thép trong nhiều chiếc vòng khác thì có thể kết luận đây là hành vi cố ý. Tuy nhiên, nếu không xuất hiện thêm vật thể lạ, ông vẫn cần điều tra sâu hơn xem vấn đề nằm ở quy trình sản xuất hay các khâu lưu thông khác trên thị trường.

Hiện tại, ông Tong đã tiến hành bồi thường trước cho khách hàng và nhấn mạnh sẽ tiếp tục làm rõ lỗ hổng nằm ở khâu nào, bao gồm gia công, sản xuất hay quá trình lưu thông sau đó. Kết quả cuối cùng vẫn đang chờ được xác minh và làm rõ thêm.

Theo ETtoday

Theo Chi Chi

Báo Văn Hoá

Từ Khóa:
vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Elon Musk tiên đoán thế giới cũ sắp khép lại, một 'cơn sóng thần siêu nhanh' có thể thay đổi tương lai nhân loại

Tỷ phú Elon Musk tiên đoán thế giới cũ sắp khép lại, một 'cơn sóng thần siêu nhanh' có thể thay đổi tương lai nhân loại Nổi bật

Campuchia cảnh báo

Campuchia cảnh báo Nổi bật

Mỹ đã buộc Trung Quốc đưa ra quyết định khó

Mỹ đã buộc Trung Quốc đưa ra quyết định khó

12:35 , 08/02/2026
Công nghệ của Trung Quốc được khen "tận mây xanh" nhưng nhìn sang Nhật Bản phải gật gù: Đẳng cấp vẫn khác!

Công nghệ của Trung Quốc được khen "tận mây xanh" nhưng nhìn sang Nhật Bản phải gật gù: Đẳng cấp vẫn khác!

12:03 , 08/02/2026
WHO xác nhận một trường hợp tử vong do virus Nipah

WHO xác nhận một trường hợp tử vong do virus Nipah

11:11 , 08/02/2026
Nóng: Một tập đoàn viễn thông nổi tiếng thế giới thực hiện giao dịch 'ma' làm giả 1,5 tỷ USD doanh thu, hiện đang bị điều tra nội bộ

Nóng: Một tập đoàn viễn thông nổi tiếng thế giới thực hiện giao dịch 'ma' làm giả 1,5 tỷ USD doanh thu, hiện đang bị điều tra nội bộ

10:47 , 08/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên