WHO xác nhận một trường hợp tử vong do virus Nipah

Ca bệnh tại Bangladesh, nơi các trường hợp nhiễm Nipah được báo cáo gần như hàng năm, xuất hiện sau khi hai ca nhiễm khác được xác định tại quốc gia láng giềng Ấn Độ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết vào thứ Sáu (6/2) rằng một người phụ nữ đã tử vong tại miền Bắc Bangladesh vào tháng 1 sau khi nhiễm virus Nipah chết người. Ca bệnh này tiếp nối hai trường hợp nhiễm virus Nipah được xác định trước đó tại Ấn Độ, điều đã thúc đẩy việc tăng cường sàng lọc tại các sân bay trên khắp châu Á.

Bệnh nhân tại Bangladesh – trong độ tuổi từ 40 đến 50 – bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của virus Nipah vào ngày 21 tháng 1, bao gồm sốt và đau đầu, sau đó là tình trạng tăng tiết nước bọt, mất phương hướng và co giật, WHO cho biết thêm. Bà qua đời một tuần sau đó và kết quả xét nghiệm xác nhận nhiễm virus được đưa ra vào ngày hôm sau.

Người phụ nữ này không có lịch sử di chuyển ra nước ngoài nhưng có tiền sử sử dụng nhựa cây chà là tươi (chưa qua chế biến). WHO thông báo rằng tất cả 35 người từng tiếp xúc với bệnh nhân đang được theo dõi và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus; cho đến nay chưa phát hiện thêm ca bệnh nào khác.

Nipah là một bệnh nhiễm trùng lây lan chủ yếu qua các sản phẩm bị ô nhiễm bởi dơi nhiễm bệnh, chẳng hạn như trái cây. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 75% trong các trường hợp mắc bệnh, nhưng virus này không dễ lây lan giữa người với người.

Các quốc gia bao gồm Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Pakistan đã triển khai việc kiểm tra thân nhiệt tại các sân bay sau khi Ấn Độ thông báo phát hiện các ca nhiễm virus tại bang Tây Bengal. WHO nhận định rủi ro lây lan dịch bệnh ra quốc tế hiện ở mức thấp và không khuyến nghị bất kỳ hạn chế nào về du lịch hay thương mại dựa trên các thông tin hiện tại.

Trong năm 2025, 4 trường hợp tử vong do virus Nipah được xác nhận bằng xét nghiệm phòng thí nghiệm đã được báo cáo tại Bangladesh. Hiện tại, vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hoặc vaccine được cấp phép cho loại nhiễm trùng này.