Trung Quốc thu gần 100 tỷ USD trong một kỳ nghỉ, năm nay có thể hơn

Mỗi năm, Xuân Vận (Chunyun) – cao điểm đi lại quanh Tết Nguyên đán – được xem là đợt di chuyển lớn nhất trong năm tại Trung Quốc, đồng thời là "phong vũ biểu" đo sức nóng của tiêu dùng nội địa. Năm 2026, quy mô Xuân Vận tiếp tục được dự báo lập kỷ lục mới, kéo theo kỳ vọng về doanh thu lớn cho các ngành vận tải, du lịch, bán lẻ và dịch vụ.

Kỷ lục 9,5 tỷ lượt di chuyển: Áp lực hạ tầng, nhưng cũng là "dòng tiền" dịch vụ

Theo Reuters, Trung Quốc dự kiến ghi nhận 9,5 tỷ lượt chuyến đi trong giai đoạn Xuân Vận, cao hơn mức 9,02 tỷ của năm trước. Trong đó, đường sắt được dự báo đạt 540 triệu lượt, còn hàng không khoảng 95 triệu lượt – đều hướng tới mức đỉnh lịch sử.

Tân Hoa Xã (Xinhua) nhấn mạnh: Xuân Vận 2026 diễn ra trong bối cảnh kỳ nghỉ Tết được kéo dài 9 ngày, khiến nhu cầu về quê và du lịch và đẩy tổng lưu lượng liên vùng lên mức kỷ lục.

Với quy mô đó, Xuân Vận không chỉ là câu chuyện giao thông. Đây là giai đoạn các địa phương và doanh nghiệp dịch vụ trông đợi doanh thu bứt phá: vận tải bán vé cao điểm; khách sạn, nhà hàng kín phòng; điểm du lịch, khu vui chơi tăng công suất; bán lẻ và thương mại điện tử chạy các chiến dịch Tết.

Doanh thu du lịch năm 2025 và kỳ vọng lan sang 2026

Một cách phổ biến để đo doanh thu mùa Xuân Vận là nhìn vào chi tiêu du lịch nội địa trong kỳ nghỉ Tết. Theo bản tin Xinhua tiếng Anh dẫn số liệu của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, kỳ nghỉ Tết năm 2025 ghi nhận 501 triệu chuyến du lịch nội địa và chi tiêu du lịch vượt 677 tỷ nhân dân tệ, tương đương 94,43 tỷ USD

Sang 2026, việc kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày được Reuters nhận định nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, đặc biệt ở mảng du lịch và dịch vụ. Ngoài chi tiêu du lịch, một thước đo khác là quy mô kích cầu. Theo China Daily, các địa phương Trung Quốc đã phân bổ 2,05 tỷ nhân dân tệ cho phiếu tiêu dùng, trợ cấp và "lì xì" trong kỳ nghỉ Tết 9 ngày năm 2026, tương đương khoảng 295,23 triệu USD.

Vì sao Xuân Vận có ý nghĩa kinh tế đặc biệt?

Thứ nhất, vận tải là ngành hưởng lợi trực tiếp. Lượng di chuyển khổng lồ tạo doanh thu vé tàu, vé máy bay, xe khách và cả dịch vụ phụ trợ (bến bãi, gọi xe công nghệ, logistics hành lý). Các con số dự báo 540 triệu lượt đường sắt và 95 triệu lượt hàng không cho thấy "cầu vận tải" không chỉ quay lại mức trước đại dịch mà còn vượt đỉnh ở một số cấu phần.

Thứ hai, dịch vụ – bán lẻ hưởng lợi gián tiếp từ dòng người. Xuân Vận là lúc dòng tiền chảy mạnh vào ăn uống, lưu trú, mua sắm Tết, quà biếu, giải trí. Các gói phiếu tiêu dùng và trợ cấp 2,05 tỷ CNY được coi như "mồi lửa" để khuếch đại chi tiêu trong kỳ nghỉ dài.

Thứ ba, Xuân Vận là chỉ dấu tâm lý người tiêu dùng. Reuters mô tả việc người dân ưu tiên du lịch, trải nghiệm trong kỳ nghỉ dài như một tín hiệu quan trọng, phản ánh cách hộ gia đình phân bổ ngân sách giữa bối cảnh kinh tế còn nhiều bất định.

(Tổng hợp)