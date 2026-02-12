Chứng khoán châu Á tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên 12/2. Đồng USD mạnh lên so với hầu hết các loại tiền tệ, ngoại trừ đồng yên Nhật. Thị trường phản ứng sau khi dữ liệu việc làm tháng 1 của Mỹ tăng vượt kỳ vọng, làm giảm khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất. Thị trường hiện hướng tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào thứ Sáu.

Cổ phiếu tại Hàn Quốc và Nhật Bản lập đỉnh mới ngay đầu phiên. Nhóm công nghệ dẫn đầu đà tăng. Thị trường Nhật Bản bứt phá sau chiến thắng vang dội của Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử cuối tuần qua, với cam kết tăng cường kích thích kinh tế.

Diễn biến này đẩy chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương lên mức cao nhất mọi thời đại. Chỉ số tăng 0,65% trong phiên. Tính trong 6 tuần đầu năm, chỉ số đã tăng khoảng 13%.

Tâm điểm tuần này là loạt báo cáo kinh tế Mỹ. Số liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy tăng trưởng việc làm tăng tốc trong tháng 1, vượt ngoài dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ. Điều này cho thấy thị trường lao động ổn định và có thể khiến Fed giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn.

Trưởng bộ phận thị trường châu Á - Thái Bình Dương Thomas Mathews tại Capital Economics cho rằng điều kiện thị trường lao động có thể đang thắt chặt. Ông nhận định nhà đầu tư có thể đang đánh giá quá cao khả năng nới lỏng thêm. Trái phiếu kho bạc Mỹ có thể tiếp tục chịu áp lực.

Trước khi có báo cáo việc làm, thị trường dự đoán xác suất khoảng 20% Fed sẽ cắt giảm ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 3. Sau báo cáo, xác suất này giảm xuống còn khoảng 5%, theo công cụ FedWatch của CME. Tuy nhiên, giới giao dịch vẫn dự đoán ít nhất hai lần cắt giảm trong năm nay.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm (thường biến động theo kỳ vọng lãi suất) ở mức 3,512%. Lợi suất này đã tăng 5,8 điểm cơ bản trong phiên trước đó. Đây là mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ cuối tháng 10. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức 4,186%. Lợi suất biến động ngược chiều so với giá trái phiếu.

Lợi suất cao hỗ trợ đồng USD. Đồng bạc xanh phục hồi so với phần lớn các loại tiền tệ khác. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sự bất định về tính độc lập của Fed và rủi ro chính sách có thể khiến USD cần thêm các dữ liệu tích cực để duy trì đà tăng.

Chứng khoán Mỹ diễn biến thận trọng trong phiên thứ Tư, ngày 11/2. Chỉ số Dow Jones và Nasdaq giảm nhẹ. S&P 500 đi ngang.

Báo cáo lạm phát công bố vào thứ Sáu, ngày 13/2, sẽ là phép thử tiếp theo đối với kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Đồng yên Nhật là một ngoại lệ khi tăng giá trong bối cảnh USD mạnh lên. Đồng tiền này giao dịch ở mức 153,02 yên đổi 1 USD. Đồng yên đã tăng gần 3% kể từ chiến thắng của bà Takaichi.

Ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone, cho biết các vị thế bán khống đồng yên đang được đánh giá lại. Ông cho rằng xu hướng giảm của yên từ đầu năm 2025 có thể chỉ là sự điều chỉnh về mức trung bình, thay vì mở đầu cho một chu kỳ tăng giá dài hạn.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu tiếp tục tăng do lo ngại căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0,4% lên 69,68 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,46% lên 64,93 USD/thùng.

Giá vàng giao ngay giảm 0,44% xuống 5.058,49 USD/ounce sau khi tăng hơn 1% trong phiên trước.

Theo Reuters