Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Indonesia: Cơ trưởng và cơ phó bị bắn tử vong ngay sau khi máy bay hạ cánh, hành khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

12-02-2026 - 09:56 AM | Tài chính quốc tế

Các tay súng bất ngờ nổ súng tấn công khiến 13 hành khách trên khoang - bao gồm cả một trẻ mới biết đi - vô cùng hoảng loạn.

Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại sân bay Korowai Batu thuộc tỉnh Nam Papua, Indonesia vào thứ Tư (11/2/2026), khi cơ trưởng và cơ phó của một hãng hàng không bị nhóm tay súng không rõ danh tính sát hại dã man ngay trên đường băng.

Sự việc xảy ra ngay sau khi chiếc máy bay của hãng Smart Air hạ cánh. Các tay súng bất ngờ nổ súng tấn công khiến 13 hành khách trên khoang - bao gồm cả một trẻ mới biết đi - vô cùng hoảng loạn và phải lập tức tháo chạy vào khu rừng gần đó để giữ tính mạng.

Trước khi bi kịch xảy ra, phi công đã kịp gửi đi một tin nhắn khẩn cấp qua GPS để thông báo cho nhà chức trách rằng phi hành đoàn đang bị tấn công và đang cùng hành khách chạy vào rừng. Tin nhắn cuối cùng đầy ám ảnh viết: "Không có tín hiệu, làm ơn hãy theo dấu. Tại Korowai, chúng tôi đang bị bắn."

Indonesia: Cơ trưởng và cơ phó bị bắn tử vong ngay sau khi máy bay hạ cánh, hành khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân- Ảnh 1.

Tuy nhiên, nỗ lực trốn thoát đã không thành công. Cảnh sát trưởng địa phương Wisnu Perdana Putra cho biết cơ trưởng và cơ phó đã bị nhóm hung thủ truy đuổi, bắt giữ và đưa ngược trở lại đường băng. Tại đây, cả hai đã bị "hành quyết" và tử vong tại chỗ.

Đại tá Cahyo Sukarnito, Trưởng phòng Quan hệ Công chúng của Cảnh sát khu vực Papua, xác định danh tính hai nạn nhân là Cơ trưởng Egon Erawan và Cơ phó Bas Koro. Nhà chức trách cũng xác nhận toàn bộ 13 hành khách đã may mắn sống sót sau vụ tấn công kinh hoàng này.

Tại hiện trường, chiếc máy bay của Smart Air vẫn nằm trên đường băng với cửa mở toang, cửa sổ bị vỡ nát và nhiều vết đạn găm đầy bên phía sườn phải. Một vết đạn đã xuyên thủng bình nhiên liệu khiến xăng chảy tràn ra mặt đường băng.

Indonesia: Cơ trưởng và cơ phó bị bắn tử vong ngay sau khi máy bay hạ cánh, hành khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân- Ảnh 2.

Ông Dave Laksono, Phó Chủ tịch Ủy ban I của Hạ viện Indonesia, đã lên án vụ tấn công là một "thảm kịch nhân đạo không thể dung thứ". Ông yêu cầu chính phủ và lực lượng an ninh phải vào cuộc quyết liệt để bảo vệ dân thường và phi hành đoàn, đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện, minh bạch để đưa những kẻ thủ ác ra ánh sáng.

Sau sự cố này, cảnh sát Indonesia dự kiến sẽ thắt chặt an ninh tại các sân bay nội địa vùng sâu vùng xa. Đây là vụ việc nghiêm trọng tiếp theo liên quan đến hàng không tại khu vực này, sau khi một máy bay chở 55 người của hãng StarSky vừa gặp nạn rơi xuống biển gần Mogadishu, Somalia nhưng may mắn toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều sống sót.

Nguồn: The Sun

Máy bay Trung Quốc thử nghiệm tại châu Âu nhận về đánh giá vỏn vẹn 9 từ: Chính Boeing cũng phải dè chừng

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
máy bay hạ cánh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải vàng, Warren Buffett bán 12,5 tỷ USD cổ phiếu để đầu tư 1 loại tài sản ngắn hạn sinh lời cao, ít rủi ro, đảm bảo thu hồi vốn ngay trước khi nghỉ hưu

Không phải vàng, Warren Buffett bán 12,5 tỷ USD cổ phiếu để đầu tư 1 loại tài sản ngắn hạn sinh lời cao, ít rủi ro, đảm bảo thu hồi vốn ngay trước khi nghỉ hưu Nổi bật

Số việc làm tháng 1 tại Mỹ cao hơn gấp đôi dự báo, thất nghiệp giảm nhẹ: Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất?

Số việc làm tháng 1 tại Mỹ cao hơn gấp đôi dự báo, thất nghiệp giảm nhẹ: Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất? Nổi bật

Nguồn thu quan trọng nhất của Nga chạm đáy

Nguồn thu quan trọng nhất của Nga chạm đáy

09:43 , 12/02/2026
Không chỉ Hungary và Slovakia, thêm 2 quốc gia EU bất ngờ phản đối gói trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga

Không chỉ Hungary và Slovakia, thêm 2 quốc gia EU bất ngờ phản đối gói trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga

09:12 , 12/02/2026
Một hãng bay quốc gia tuyên bố tạm dừng đến Cuba

Một hãng bay quốc gia tuyên bố tạm dừng đến Cuba

09:10 , 12/02/2026
Lý do khiến tỷ phú Elon Musk ưu tiên thành phố Mặt trăng hơn sao Hỏa

Lý do khiến tỷ phú Elon Musk ưu tiên thành phố Mặt trăng hơn sao Hỏa

08:39 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên