Indonesia: Cơ trưởng và cơ phó bị bắn tử vong ngay sau khi máy bay hạ cánh, hành khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại sân bay Korowai Batu thuộc tỉnh Nam Papua, Indonesia vào thứ Tư (11/2/2026), khi cơ trưởng và cơ phó của một hãng hàng không bị nhóm tay súng không rõ danh tính sát hại dã man ngay trên đường băng.

Sự việc xảy ra ngay sau khi chiếc máy bay của hãng Smart Air hạ cánh. Các tay súng bất ngờ nổ súng tấn công khiến 13 hành khách trên khoang - bao gồm cả một trẻ mới biết đi - vô cùng hoảng loạn và phải lập tức tháo chạy vào khu rừng gần đó để giữ tính mạng.

Trước khi bi kịch xảy ra, phi công đã kịp gửi đi một tin nhắn khẩn cấp qua GPS để thông báo cho nhà chức trách rằng phi hành đoàn đang bị tấn công và đang cùng hành khách chạy vào rừng. Tin nhắn cuối cùng đầy ám ảnh viết: "Không có tín hiệu, làm ơn hãy theo dấu. Tại Korowai, chúng tôi đang bị bắn."

Tuy nhiên, nỗ lực trốn thoát đã không thành công. Cảnh sát trưởng địa phương Wisnu Perdana Putra cho biết cơ trưởng và cơ phó đã bị nhóm hung thủ truy đuổi, bắt giữ và đưa ngược trở lại đường băng. Tại đây, cả hai đã bị "hành quyết" và tử vong tại chỗ.

Đại tá Cahyo Sukarnito, Trưởng phòng Quan hệ Công chúng của Cảnh sát khu vực Papua, xác định danh tính hai nạn nhân là Cơ trưởng Egon Erawan và Cơ phó Bas Koro. Nhà chức trách cũng xác nhận toàn bộ 13 hành khách đã may mắn sống sót sau vụ tấn công kinh hoàng này.

Tại hiện trường, chiếc máy bay của Smart Air vẫn nằm trên đường băng với cửa mở toang, cửa sổ bị vỡ nát và nhiều vết đạn găm đầy bên phía sườn phải. Một vết đạn đã xuyên thủng bình nhiên liệu khiến xăng chảy tràn ra mặt đường băng.

Ông Dave Laksono, Phó Chủ tịch Ủy ban I của Hạ viện Indonesia, đã lên án vụ tấn công là một "thảm kịch nhân đạo không thể dung thứ". Ông yêu cầu chính phủ và lực lượng an ninh phải vào cuộc quyết liệt để bảo vệ dân thường và phi hành đoàn, đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện, minh bạch để đưa những kẻ thủ ác ra ánh sáng.

Sau sự cố này, cảnh sát Indonesia dự kiến sẽ thắt chặt an ninh tại các sân bay nội địa vùng sâu vùng xa. Đây là vụ việc nghiêm trọng tiếp theo liên quan đến hàng không tại khu vực này, sau khi một máy bay chở 55 người của hãng StarSky vừa gặp nạn rơi xuống biển gần Mogadishu, Somalia nhưng may mắn toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều sống sót.

