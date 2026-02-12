Không phải vàng, Warren Buffett bán 12,5 tỷ USD cổ phiếu để đầu tư 1 loại tài sản ngắn hạn sinh lời cao, ít rủi ro, đảm bảo thu hồi vốn ngay trước khi nghỉ hưu

Warren Buffett đã rời vị trí CEO Berkshire Hathaway sau hơn 65 năm điều hành công ty. Ông đã hồi sinh một doanh nghiệp dệt may thua lỗ thành một tập đoàn đa ngành với nhiều công ty con và nhiều khoản đầu tư lớn vào các công ty niêm yết khác.

Dù là người có quan điểm nắm giữ dài hạn trong đầu tư, trên thực tế Warren Buffett vẫn mua bán cổ phiếu khi thấy cơ hội chốt lời hoặc mua vào giá thấp. Trong ba năm trước khi nghỉ hưu vào cuối năm 2025, mỗi quý Warren Buffett đều bán ra cổ phiếu. Đặc biệt trong quý 3/2025, ông bán cổ phiếu và tăng cường đầu tư vào một tài sản sinh lời cao.

Sáu cổ phiếu bị bán ra

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 3, tổng giá trị cổ phiếu Berkshire bán ra gần đây nhất đạt 12,5 tỷ USD. Nhà đầu tư chỉ biết chi tiết sau khi công ty nộp báo cáo 13F lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Báo cáo cho thấy 6 cổ phiếu bị bán ra bao gồm Apple, Bank of America, Verisign, DaVita, D.R. Horton và Nucor.

Warren Buffett đã giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần Apple và Bank of America trong nhiều quý. Nguyên nhân chính dường như liên quan đến định giá của hai cổ phiếu này.

Giá cổ phiếu Apple tăng mạnh trong vài năm qua dù tăng trưởng doanh thu tương đối chậm. Công ty tạo ra dòng tiền lớn và hoàn trả nhiều vốn cho cổ đông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu hiện giao dịch ở mức hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) tương đương các công ty công nghệ có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn.

Tương tự, giá cổ phiếu Bank of America cũng tăng đáng kể so với mức Warren Buffett mua vào ban đầu. Đến cuối năm 2025, giá cổ phiếu ngân hàng này tiến gần mức gấp đôi giá trị sổ sách hữu hình. Mức định giá này từng xuất hiện trong giai đoạn 2021-2022, thời điểm trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu tăng lãi suất. Khi thu nhập lãi thuần phục hồi, thị trường có thể đã quá lạc quan về giá trị tài sản hiện tại.

Quyết định bán Verisign mang tính đặc thù hơn. Verisign là công ty hạ tầng internet nắm quyền đăng ký tên miền .com và .net. Quyết định bán ra khiến tỷ lệ sở hữu của Berkshire giảm xuống dưới 10%. Đây là ngưỡng buộc phải công bố từng giao dịch mua bán riêng lẻ với SEC. Đồng thời, Berkshire cam kết không bán phần cổ phần còn lại trong ít nhất một năm.

Việc bán DaVita gắn với thỏa thuận bán lại cổ phần cho chính công ty này trong chương trình mua lại cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của Berkshire tại DaVita bị giới hạn ở mức 45%. Thương vụ không phản ánh thay đổi quan điểm về cổ phiếu. Giá và định giá DaVita đã giảm trong năm qua.

Warren Buffett có sử dụng một phần tiền thu được để mua thêm một số cổ phiếu khác. Tuy nhiên, khoản đầu tư lớn nhất là vào một công cụ lợi suất cao.

Berkshire Hathaway phân bổ tiền vào đâu?

Trong quý 3, Berkshire chi gần 6,4 tỷ USD mua cổ phiếu. Đồng thời, công ty bổ sung 9,9 tỷ USD vào khoản đầu tư ngắn hạn duy nhất trên bảng cân đối kế toán là tín phiếu kho bạc Mỹ (T-bills).

Dù Fed đang trong chu kỳ cắt giảm lãi suất, tín phiếu kho bạc kỳ hạn 3 tháng vẫn có lợi suất khoảng 3,7%. Đây không phải mức cao nhất trên thị trường, nhưng có những ưu điểm đáng kể.

Thứ nhất, tín phiếu được bảo đảm bằng uy tín và năng lực tín dụng của Chính phủ Mỹ. Nhà đầu tư có mức độ chắc chắn cao về khả năng thu hồi vốn.

Thứ hai, tín phiếu ngắn hạn ít chịu rủi ro lãi suất hơn trái phiếu dài hạn. Giá trái phiếu dài hạn nhạy cảm hơn với thay đổi lãi suất và kỳ vọng lạm phát. Warren Buffett từng đầu tư vào trái phiếu kỳ hạn 15 năm trong thập niên 1970 và rút ra kinh nghiệm. Hiện ông ưu tiên trái phiếu đáo hạn 6 tháng trở xuống.

Trong báo cáo lợi nhuận quý 3, ông viết rằng công ty tiếp tục coi việc duy trì thanh khoản dồi dào là ưu tiên hàng đầu và đặt yếu tố an toàn cao hơn lợi suất với các khoản đầu tư ngắn hạn. Hiện lợi suất tín phiếu khá cạnh tranh. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm chỉ cao hơn khoảng 50 - 60 điểm cơ bản.

Tín phiếu kho bạc thường được xem là khoản tương đương tiền mặt. Berkshire ghi nhận tín phiếu đáo hạn trong vòng 3 tháng vào mục tiền và tương đương tiền.

Sau các điều chỉnh gần đây, tỷ trọng tiền mặt và tín phiếu trong danh mục Berkshire thuộc nhóm cao nhất lịch sử. Hai khoản này chiếm khoảng 1/3 tổng giá trị công ty. Điều này phản ánh quan điểm thận trọng của Warren Buffett đối với định giá cổ phiếu hiện nay.

Tuy nhiên, Berkshire gặp nhiều hạn chế khi tìm cơ hội đầu tư so với nhà đầu tư cá nhân. Tập đoàn cần chi ít nhất hàng trăm triệu USD cho mỗi khoản đầu tư. Điều này thu hẹp đáng kể lựa chọn tài sản phù hợp.

Theo Yahoo Finance