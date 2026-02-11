Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy bay dân dụng bị bắn khi hạ cánh ở Indonesia, 2 người thiệt mạng

11-02-2026 - 19:35 PM | Tài chính quốc tế

Máy bay bị nổ súng khi hạ cánh ở Papuea khiến 2 người thiệt mạng, nhà chức trách Indonesia chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công.

Cảnh sát Indonesia ngày 11/2 cho biết một máy bay chở khách đã bị các tay súng chưa rõ danh tính tấn công khi đang hạ cánh xuống khu vực Papua.

Người phát ngôn cảnh sát khu vực, ông Cahyo Sukarnito, cho biết chiếc máy bay Cessna Caravan của hãng hàng không Smart Air chở 13 hành khách cùng tổ lái đã hạ cánh xuống sân bay Korowai, huyện Boven Digoel, tỉnh Nam Papua vào khoảng 11h17 sáng theo giờ địa phương thì xảy ra vụ việc.

Khi nghe thấy tiếng súng, phi hành đoàn và hành khách nhanh chóng rời khỏi máy bay và chạy vào khu rừng gần sân bay để trú ẩn. Cơ trưởng và cơ phó được xác nhận đã thiệt mạng, trong khi toàn bộ hành khách đều an toàn.

Máy bay dân dụng bị bắn khi hạ cánh ở Indonesia, 2 người thiệt mạng- Ảnh 1.

Phi hành đoàn và hành khách nhanh chóng rời khỏi máy bay để tìm nơi trú ẩn an toàn. (Nguồn: AsiaOne)

Hiện nhà chức trách chưa xác định được nhóm hoặc cá nhân đứng sau vụ tấn công. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân.

Theo Reuters, Papua đã trải qua nhiều thập kỷ căng thẳng âm ỉ giữa lực lượng an ninh và các nhóm nổi dậy, bắt nguồn từ cuộc bỏ phiếu năm 1969 do Liên Hiệp Quốc giám sát, khi vùng đất giàu tài nguyên này được đặt dưới quyền kiểm soát của Indonesia một cách gây tranh cãi.

Hãng hàng không Smart Air hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Trước đó, ngày 27/1, một máy bay của hãng Smart Air cũng đã rơi xuống vùng biển ven bờ huyện Nabire, tỉnh Trung Papua, khi đang trên hành trình tới huyện Kaimana. Trên máy bay có tổng cộng 15 người gồm hành khách và phi hành đoàn.

Cảnh sát trưởng Nabire, ông Samuel Tatiratu, vụ việc may mắn không xảy ra thương vong. Toàn bộ hành khách và tổ lái trên máy bay đều an toàn.

Theo Khánh Ly/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mang 2 dòng xe điện tới chạy dịch vụ ở quốc gia rộng thứ 11 thế giới, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tính toán gì?

Mang 2 dòng xe điện tới chạy dịch vụ ở quốc gia rộng thứ 11 thế giới, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tính toán gì? Nổi bật

‘Tơ vàng’ quý hiếm của đại dương tái xuất: Nhà khoa học Hàn Quốc hồi sinh thành công vật liệu xa xỉ giữ ánh kim hàng nghìn năm

‘Tơ vàng’ quý hiếm của đại dương tái xuất: Nhà khoa học Hàn Quốc hồi sinh thành công vật liệu xa xỉ giữ ánh kim hàng nghìn năm Nổi bật

4 shipper bị kết án tù

4 shipper bị kết án tù

19:00 , 11/02/2026
Campuchia đánh mạnh tụ điểm "đen", triệt hàng loạt sòng bạc lừa đảo lớn

Campuchia đánh mạnh tụ điểm "đen", triệt hàng loạt sòng bạc lừa đảo lớn

18:19 , 11/02/2026
Nóng: Một tập đoàn bia tuổi đời 150 năm sắp sa thải 6.000 nhân sự

Nóng: Một tập đoàn bia tuổi đời 150 năm sắp sa thải 6.000 nhân sự

17:43 , 11/02/2026
Bữa gà rán tỷ USD của ông Jensen Huang: Bữa ăn bình dân giúp NVIDIA đi đầu trong bão chíp nhớ như thế nào

Bữa gà rán tỷ USD của ông Jensen Huang: Bữa ăn bình dân giúp NVIDIA đi đầu trong bão chíp nhớ như thế nào

17:07 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên