Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 shipper bị kết án tù

11-02-2026 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Kẻ chủ mưu bị tuyên phạt 3 năm tù giam, ba người còn lại lần lượt nhận mức án từ 1 năm đến hơn 1 năm tù.

Mới đây, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố một vụ án điển hình, trong đó 4 nhân viên giao hàng (shipper) nhận làm dịch vụ mua hộ các loại thuốc gây mê và thuốc hướng thần đã bị tòa án kết tội "buôn bán ma túy". Cuối cùng, kẻ chủ mưu bị tuyên phạt 3 năm tù giam, ba người còn lại lần lượt nhận mức án từ 1 năm đến hơn 1 năm tù.

Theo tờ China Youth Daily, hồ sơ vụ án cho thấy trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2023, shipper tên Trần X Cương dù biết rõ Alprazolam và Zopiclone là những loại thuốc hướng thần thuộc danh mục kiểm soát của quốc gia, nhưng vì hám lợi nên vẫn sử dụng chứng minh thư của bản thân hoặc của người khác để đăng ký khám bệnh và mua thuốc tại hai bệnh viện ở Diên Biên, Cát Lâm.

Để thu gom được số lượng thuốc lớn, Trần còn đăng tin chiêu mộ những người làm nghề giao hàng khác trong các nhóm chat WeChat để đến bệnh viện mở đơn thuốc. Sau khi thấy tin nhắn, các đối tượng Mã X, Lư X Huy và Mã X Nghĩa đã nhiều lần đến bệnh viện mua thuốc rồi bán lại cho Trần X Cương.

Ảnh minh họa: AI

Trong thời gian này, Trần X Cương đã nhiều lần bán tổng cộng 2.336 hộp Alprazolam và 1.645 hộp Zopiclone cho nhiều người, tổng doanh số bán hàng đạt hơn 174.000 NDT (khoảng 609 triệu đồng), thu lợi bất chính hơn 47.000 NDT (khoảng 164,5 triệu đồng). Mã X đã bán 34 hộp Alprazolam và 51 hộp Zopiclone, thu lợi 3.740 NDT (khoảng 13 triệu đồng); Lư X Huy bán 20 hộp Alprazolam và 500 hộp Zopiclone, thu lợi 14.426 NDT (khoảng 50,5 triệu đồng); Mã X Nghĩa bán 86 hộp Alprazolam và 28 hộp Zopiclone, thu lợi 4.380 NDT (khoảng 15,3 triệu đồng).

Tòa án xác định 4 bị cáo dù biết rõ là thuốc hướng thần bị kiểm soát nhưng vẫn nhiều lần buôn bán, hành vi này đã cấu thành tội buôn bán ma túy với tính chất nghiêm trọng.

Dựa trên số lượng ma túy liên quan và thái độ nhận tội của các bị cáo, tòa án đã tuyên phạt: Trần X Cương 3 năm 3 tháng tù giam, phạt tiền 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng); Mã X 1 năm 4 tháng tù giam, phạt tiền 5.000 NDT (khoảng 17,5 triệu đồng); Lư X Huy 1 năm 9 tháng tù, cho hưởng án treo 2 năm, phạt tiền 15.000 NDT (khoảng 52,5 triệu đồng); Mã X Nghĩa 1 năm tù, cho hưởng án treo 1 năm 3 tháng, phạt tiền 6.000 NDT (khoảng 21 triệu đồng).

Nguồn: HK01

Shipper cô đơn nhất Trung Quốc

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
shipper

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mang 2 dòng xe điện tới chạy dịch vụ ở quốc gia rộng thứ 11 thế giới, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tính toán gì?

Mang 2 dòng xe điện tới chạy dịch vụ ở quốc gia rộng thứ 11 thế giới, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tính toán gì? Nổi bật

‘Tơ vàng’ quý hiếm của đại dương tái xuất: Nhà khoa học Hàn Quốc hồi sinh thành công vật liệu xa xỉ giữ ánh kim hàng nghìn năm

‘Tơ vàng’ quý hiếm của đại dương tái xuất: Nhà khoa học Hàn Quốc hồi sinh thành công vật liệu xa xỉ giữ ánh kim hàng nghìn năm Nổi bật

Campuchia đánh mạnh tụ điểm "đen", triệt hàng loạt sòng bạc lừa đảo lớn

Campuchia đánh mạnh tụ điểm "đen", triệt hàng loạt sòng bạc lừa đảo lớn

18:19 , 11/02/2026
Nóng: Một tập đoàn bia tuổi đời 150 năm sắp sa thải 6.000 nhân sự

Nóng: Một tập đoàn bia tuổi đời 150 năm sắp sa thải 6.000 nhân sự

17:43 , 11/02/2026
Bữa gà rán tỷ USD của ông Jensen Huang: Bữa ăn bình dân giúp NVIDIA đi đầu trong bão chíp nhớ như thế nào

Bữa gà rán tỷ USD của ông Jensen Huang: Bữa ăn bình dân giúp NVIDIA đi đầu trong bão chíp nhớ như thế nào

17:07 , 11/02/2026
Tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới bị lừa 400 triệu USD

Tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới bị lừa 400 triệu USD

16:30 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên