Số việc làm tháng 1 tại Mỹ cao hơn gấp đôi dự báo, thất nghiệp giảm nhẹ: Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất?

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 11/2, số việc làm phi nông nghiệp tăng 130.000 trong tháng 1, cao hơn nhiều so với mức dự báo 55.000 của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Tháng 12, số việc làm phi nông nghiệp tăng 48.000.

Theo báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,3%, thấp hơn mức dự báo 4,4%.

Báo cáo bị công bố chậm gần một tuần do chính phủ Mỹ đóng cửa một phần và đã mở lại vào ngày 3/2. Số liệu cho thấy thị trường lao động đang tăng trưởng dù có một số dấu hiệu về làn sóng sa thải gia tăng.

Số việc làm phi nông nghiệp mới từ tháng 1/2022 - 2026. Nguồn: Bộ Lao động Mỹ.

Như thường lệ trong những năm gần đây, ngành y tế tiếp tục là động lực chính của thị trường lao động Mỹ trong tháng 1, với 82.000 việc làm mới được tạo ra. Lĩnh vực trợ cấp xã hội cũng ghi nhận mức tăng mạnh, thêm 42.000 việc làm.

Số việc làm ngành xây dựng tăng thêm 33.000 sau một năm gần như chững lại.

Về tiền lương, mức lương trung bình theo giờ tăng 0,4% trong tháng (cao hơn mức dự báo 0,3%) và tăng 3,7% so với tháng 1/2025 (khớp dự báo).

Kỳ vọng của Phố Wall đối với báo cáo này khá dè dặt, trong bối cảnh hàng loạt số liệu trước đó cho thấy tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân chậm lại và số việc làm trống tiếp tục thu hẹp. Ngay cả các quan chức Nhà Trắng, trong đó có Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett, cũng chủ động hạ thấp kỳ vọng.

Năm ngoái, thị trường lao động Mỹ ghi nhận đà tăng chậm, thậm chí có nhiều tháng tăng trưởng âm. Trong bối cảnh thị trường lao động chững lại, chính sách siết chặt nhập cư bất hợp pháp của Nhà Trắng đã góp phần làm suy yếu nhu cầu lao động. Đồng thời, bất định xoay quanh thuế quan và lạm phát cũng khiến nhiều doanh nghiệp tạm hoãn kế hoạch tuyển dụng.

Dữ liệu mới càng củng cố dự đoán của các nhà giao dịch rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục giữ nguyên lãi suất vào tháng 3 và tiến hành cắt giảm vào tháng 6.

Sau khi dữ liệu được công bố, thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc. Dow Jones tăng hơn 200 điểm, tức tăng 0,4%. S&P tăng 0,6%. Nasdaq tăng 0,8%.

