Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một hãng bay quốc gia tuyên bố tạm dừng đến Cuba

12-02-2026 - 09:10 AM | Tài chính quốc tế

Đây là vấn đề tiếp theo mà kinh tế Cuba đối mặt.

Air Canada cho biết hãng buộc phải tạm dừng các chuyến bay tới Cuba vì tình trạng thiếu nhiên liệu hàng không (jet fuel) trên đảo. Trong thông cáo đăng trên website của hãng, Air Canada nói quyết định này được đưa ra sau các thông báo hàng không (NOTAM/advisories) về việc nguồn cung nhiên liệu tại các sân bay Cuba không còn đáng tin cậy, đồng thời dự báo từ ngày 10/2, nhiên liệu hàng không sẽ không còn được bán thương mại tại các sân bay tại quốc đảo.

Theo Reuters, Cuba đã cảnh báo các hãng bay rằng nước này sắp cạn jet fuel, khiến nhiều hãng – đặc biệt là các hãng Canada – phải điều chỉnh lịch bay hoặc tạm ngưng khai thác. Reuters ghi nhận Air Canada nằm trong nhóm các hãng Canada chịu tác động mạnh, trong khi một số hãng khác phải triển khai phương án bay “cứu trợ” để đưa khách rời Cuba.

Với hàng không thương mại, việc không thể tiếp nhiên liệu ở sân bay đến kéo theo chuỗi hệ quả kinh tế: máy bay phải mang thêm nhiên liệu từ điểm xuất phát (tankering) hoặc dừng kỹ thuật ở nước thứ ba để đổ xăng, làm tăng tiêu hao, giảm tải hành khách/hàng hóa và kéo dài hành trình. Air Canada cũng nêu rõ rằng với các chuyến còn lại (trước khi dừng), hãng sẽ tanker thêm nhiên liệu và có thể phải dừng kỹ thuật để tiếp nhiên liệu cho chặng bay về nếu cần.

Business Insider tường thuật bức tranh vận hành “cực đoan” hơn: Air Canada đình chỉ dịch vụ và thậm chí phải điều máy bay rỗng chở nhiên liệu để đón lượng khách bị mắc kẹt, trong khi các hãng như WestJet hay Air Transat cũng tổ chức các chuyến bay đưa khách về và tạm dừng một phần kế hoạch bay.

Vì sao Cuba lại thiếu jet fuel?

Vấn đề jet fuel lần này không tách rời khủng hoảng năng lượng của Cuba. Reuters mô tả tình trạng thiếu nhiên liệu tại Cuba đã căng thẳng trong thời gian qua và trở nên nghiêm trọng hơn khi các biện pháp siết chặt nguồn cung dầu khiến đảo quốc đối mặt với thiếu xăng dầu, mất điện và gián đoạn dịch vụ.

Các bản tin quốc tế cũng liên hệ tình trạng này với đứt gãy/thu hẹp nguồn cung từ các đối tác truyền thống và tác động của các biện pháp trừng phạt, khiến Cuba phải phân bổ nhiên liệu cho các nhu cầu thiết yếu. AP cũng xác nhận bối cảnh rộng hơn là một khủng hoảng năng lượng xấu đi, và việc thiếu nhiên liệu hàng không là một mắt xích mới làm tăng rủi ro đứt gãy kết nối quốc tế của Cuba.

Cú đánh vào du lịch – nguồn ngoại tệ quan trọng của Cuba

Đối với Cuba, hàng không quốc tế là “mạch máu” của du lịch, và du lịch lại là kênh tạo ngoại tệ then chốt. Khi Air Canada – một trong những hãng vận chuyển lượng khách lớn tới Cuba – phải dừng bay, năng lực đón khách của đảo quốc suy giảm ngay lập tức, kéo theo rủi ro giảm doanh thu khách sạn, dịch vụ, lữ hành và chuỗi cung ứng liên quan. Business Insider lưu ý chính nhóm hãng Canada bị ảnh hưởng nặng, điều đáng chú ý vì Canada vốn là một trong những thị trường nguồn quan trọng của du lịch Cuba.

Các hãng bay quốc tế liên tiếp có sự cố khách tử vong

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
hãng bay quốc gia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải vàng, Warren Buffett bán 12,5 tỷ USD cổ phiếu để đầu tư 1 loại tài sản ngắn hạn sinh lời cao, ít rủi ro, đảm bảo thu hồi vốn ngay trước khi nghỉ hưu

Không phải vàng, Warren Buffett bán 12,5 tỷ USD cổ phiếu để đầu tư 1 loại tài sản ngắn hạn sinh lời cao, ít rủi ro, đảm bảo thu hồi vốn ngay trước khi nghỉ hưu Nổi bật

Số việc làm tháng 1 tại Mỹ cao hơn gấp đôi dự báo, thất nghiệp giảm nhẹ: Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất?

Số việc làm tháng 1 tại Mỹ cao hơn gấp đôi dự báo, thất nghiệp giảm nhẹ: Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất? Nổi bật

Lý do khiến tỷ phú Elon Musk ưu tiên thành phố Mặt trăng hơn sao Hỏa

Lý do khiến tỷ phú Elon Musk ưu tiên thành phố Mặt trăng hơn sao Hỏa

08:39 , 12/02/2026
Quốc gia BRICS liên tục 'xả hàng' trái phiếu Mỹ: Nhiều đồng minh lớn như Nhật Bản và châu Âu sắp có bước đi tương tự?

Quốc gia BRICS liên tục 'xả hàng' trái phiếu Mỹ: Nhiều đồng minh lớn như Nhật Bản và châu Âu sắp có bước đi tương tự?

08:27 , 12/02/2026
Thái Lan: Cảnh sát bắn hạ thanh niên xông vào trường học nổ súng, sát hại hiệu trưởng

Thái Lan: Cảnh sát bắn hạ thanh niên xông vào trường học nổ súng, sát hại hiệu trưởng

08:20 , 12/02/2026
Nợ công của Nhật Bản cao kỷ lục

Nợ công của Nhật Bản cao kỷ lục

07:54 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên