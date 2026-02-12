Thái Lan: Cảnh sát bắn hạ thanh niên xông vào trường học nổ súng, sát hại hiệu trưởng

Cảnh sát tỉnh Songkhla -Thái Lan xác nhận đã khống chế thành công đối tượng Khemnan (18 tuổi) sau hơn một giờ đồng hồ gây ra vụ náo loạn đẫm máu tại trường Phatong Prathan Keeriwat vào chiều 11-2.

Theo thông tin từ tờ Nation Thailand, vụ việc đã khiến nữ hiệu trưởng nhà trường tử vong tại bệnh viện và ít nhất 4 người khác bị thương, bao gồm một học sinh bị thương nặng và ba nhân viên cứu hộ.

Đối tượng Khemnan (19 tuổi) bị cảnh sát đặc nhiệm khống chế. Ảnh: Nation Thailand

Sự việc bắt đầu vào khoảng 16 giờ 30 khi cảnh sát nhận được tin báo Khemnan có hành vi bạo lực tại nhà riêng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, đối tượng đã chống trả quyết liệt bằng rìu, đập vỡ kính xe cảnh sát và lấy cắp một khẩu súng ngắn 9 mm trước khi tháo chạy bằng xe máy đến trường học.

Vào lúc 16 giờ 45, Khemnan xông vào khuôn viên trường trong tình trạng kích động. Hắn dồn giáo viên và một nhóm học sinh lớp 11 vào phòng họp để làm con tin. Tiếng súng vang lên bên trong tòa nhà khiến giáo viên và học sinh hoảng loạn tháo chạy.

Lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị cảnh sát khu vực đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, sơ tán những người còn lại và tiến hành đàm phán.

Đến 18 giờ 15, sau khi một tiếng súng khác vang lên và đối tượng thả một con tin, cảnh sát đặc nhiệm đã ập vào khống chế và bắt giữ hung thủ.

Dẫn nguồn tin từ cảnh sát địa phương, tờ Nation Thailand cho biết nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Khemnan đến trường để tìm một giáo viên, người trước đó đã kỷ luật em gái của hắn. Do không tìm thấy người này, đối tượng đã trở nên quẫn trí và thực hiện hành vi bắt giữ con tin.

Cảnh sát Thái Lan phong tỏa trường Phatong Prathan Keeriwat sau vụ nổ súng rúng động. Ảnh: Bangkok Post

Đại diện chính quyền tỉnh Songkhla cho biết nghi phạm vào trường trong trạng thái kích động, mang theo vũ khí và nổ súng tại một tòa nhà lớp học, gây hoảng loạn cho giáo viên và học sinh. Đối tượng sau đó ép giáo viên và học sinh vào phòng họp để làm con tin.

Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) xác nhận nghi phạm đã bị bắn bị thương trong quá trình vây bắt để chấm dứt tình trạng bắt giữ con tin. Hiện tại, khu vực xung quanh trường học vẫn đang được giám sát chặt chẽ để phục vụ công tác điều tra.