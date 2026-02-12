Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nợ công của Nhật Bản cao kỷ lục

12-02-2026 - 07:54 AM | Tài chính quốc tế

Nợ công Nhật Bản lập kỷ lục hơn 1.342 triệu tỷ yen cuối 2025, gấp đôi GDP, do áp lực an sinh xã hội, quốc phòng và lãi suất dài hạn tăng cao.

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết nợ công của nước này đã tăng lên mức kỷ lục hơn 1.342 triệu tỷ yen, tương đương khoảng 8.600 tỷ USD, tính đến cuối năm 2025 - cao gấp hơn hai lần quy mô nền kinh tế. Mức nợ trên bao gồm nợ trái phiếu chính phủ, khoản vay từ các ngân hàng tư nhân và hối phiếu tài chính.

Theo giới chuyên gia kinh tế, ngân sách Nhật Bản đang phải gánh chịu áp lực chi phí từ ba phía là chi phí an sinh xã hội do dân số già hóa, ngân sách quốc phòng và lãi suất dài cùng tăng cao. Việc lợi suất trái phiếu chính phủ tăng đồng bộ với lãi suất dài hạn đã khiến nghĩa vụ trả nợ của chính quyền Tokyo trở nên lớn hơn.

Phát biểu trước báo giới ngày 8/2, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cho biết Thủ tướng Takaichi vẫn kiên định lập trường tái áp thuế tiêu thụ 8% đối với thực phẩm và đồ uống sau khi kết thúc thời hạn tạm dừng 2 năm theo như đề xuất. Theo Bộ trưởng Katayama, việc tạm ngừng thu thuế chỉ là biện pháp được áp dụng tạm thời cho đến khi thiết lập và triển khai được hệ thống tín dụng hoàn thuế.

Bộ trưởng Katayama đưa ra phát biểu trên nhằm phản hồi quan điểm cho rằng nếu kéo dài thời gian miễn thuế tiêu dùng quá 2 năm sẽ làm tăng rủi ro về nguồn thu ngân sách và sức khỏe tài khóa quốc gia.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền do Thủ tướng Takaichi lãnh đạo đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/2 với các cam kết tranh cử bao gồm giảm thuế tiêu dùng 8% đối với thực phẩm và đồ uống trong 2 năm mà không cần phát hành thêm trái phiếu để bù đắp thâm hụt. 

Hiện chưa rõ liệu chính phủ có tái áp mức thuế 8% sau 2 năm hay không, nhất là khi cuộc bầu cử Thượng viện dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2028 và cử tri Nhật Bản sẽ không ủng hộ tăng thuế nếu như họ vẫn phải đối mặt với tình trạng lương thấp và lạm phát cao.


