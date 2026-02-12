Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chỉ Hungary và Slovakia, thêm 2 quốc gia EU bất ngờ phản đối gói trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga

12-02-2026 - 09:12 AM | Tài chính quốc tế

Hai quốc gia Nam Âu bày tỏ lo ngại về đề xuất của EU cấm các dịch vụ hàng hải vận chuyển dầu Nga.

Không chỉ Hungary và Slovakia, thêm 2 quốc gia EU bất ngờ phản đối gói trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga- Ảnh 1.

Hy Lạp và Malta phản đối đề xuất của EU về việc cấm các dịch vụ hàng hải đối với dầu thô của Nga, đưa 2 cường quốc vận tải biển này trở thành trở ngại chính đối với gói trừng phạt thứ 20 của khối nhằm vào Moscow.

Tuần trước, Ủy ban châu Âu đề xuất cấm hoàn toàn việc cung cấp các dịch vụ vận chuyển, bảo hiểm và cảng biển của EU đối với dầu thô của Nga. Lệnh cấm này sẽ thay cho chính sách giá trần hiện tại mà G7 áp đặt lên dầu Nga.

Trước đề xuất trên, Hy Lạp và Malta đã bày tỏ lo ngại tại cuộc họp các đại sứ EU vào đầu tuần này. Họ cho rằng lệnh cấm này sẽ gây thiệt hại cho ngành vận tải biển của châu Âu và làm tăng giá năng lượng.

Theo Lloyd's List có trụ sở tại London, các quan chức Ủy ban châu Âu hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán nội bộ với Hy Lạp và Malta. Phân tích của ấn phẩm này cho thấy các tàu chở dầu thuộc sở hữu hoặc do EU kiểm soát, phần lớn là của Hy Lạp, chiếm 19% lượng hàng vận chuyển đến Nga trong tháng trước.

Hy Lạp kiểm soát đội tàu chở dầu lớn nhất thế giới. Lệnh cấm hoàn toàn sẽ ngay lập tức khiến các tàu tư nhân không thể vận chuyển hàng hóa của Nga, ngay cả dầu được mua hợp pháp theo mức giá trần 44,1 USD/thùng như hiện hành, dẫn đến việc hủy bỏ hàng loạt hợp đồng và tổn thất cho ngành vận tải biển Hy Lạp.

Trong khi đó, Malta vận hành một trong những cơ quan đăng ký tàu biển lớn nhất thế giới. Lệnh cấm sẽ đe dọa nguồn thu của nước này.

Gói trừng phạt Nga thứ 20 dự kiến sẽ được hoàn tất vào ngày 24/2, đánh dấu 4 năm kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang. Cả Hy Lạp và Malta đều có quyền phủ quyết đối với các lệnh trừng phạt của EU, có nghĩa là biện pháp này không thể được thông qua nếu không có sự chấp thuận của họ.

Trong khi đó, Hungary và Slovakia cũng đã liên tục phản đối và trì hoãn phê duyệt các gói trừng phạt của EU nhằm vào Nga.

Từ năm 2022, các chính phủ phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga, nhắm vào hoạt động thương mại dầu mỏ của nước này, bao gồm việc áp đặt giá trần dầu và trừng phạt các tàu vận chuyển riêng lẻ.

Gần đây, hải quân Mỹ, Anh và Pháp đã bắt giữ một số tàu chở dầu với cáo buộc vận chuyển dầu Nga bị cấm vận. Có thông tin cho rằng Anh đang lên kế hoạch triển khai một hạm đội máy bay không người lái trên biển để bắt giữ các tàu có liên hệ với Nga.

Các quan chức Nga đã lên án việc bắt giữ tàu chở dầu là "sự vi phạm trắng trợn" luật hàng hải quốc tế.

Theo RT﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải vàng, Warren Buffett bán 12,5 tỷ USD cổ phiếu để đầu tư 1 loại tài sản ngắn hạn sinh lời cao, ít rủi ro, đảm bảo thu hồi vốn ngay trước khi nghỉ hưu

Không phải vàng, Warren Buffett bán 12,5 tỷ USD cổ phiếu để đầu tư 1 loại tài sản ngắn hạn sinh lời cao, ít rủi ro, đảm bảo thu hồi vốn ngay trước khi nghỉ hưu Nổi bật

Số việc làm tháng 1 tại Mỹ cao hơn gấp đôi dự báo, thất nghiệp giảm nhẹ: Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất?

Số việc làm tháng 1 tại Mỹ cao hơn gấp đôi dự báo, thất nghiệp giảm nhẹ: Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất? Nổi bật

Một hãng bay quốc gia tuyên bố tạm dừng đến Cuba

Một hãng bay quốc gia tuyên bố tạm dừng đến Cuba

09:10 , 12/02/2026
Lý do khiến tỷ phú Elon Musk ưu tiên thành phố Mặt trăng hơn sao Hỏa

Lý do khiến tỷ phú Elon Musk ưu tiên thành phố Mặt trăng hơn sao Hỏa

08:39 , 12/02/2026
Quốc gia BRICS liên tục 'xả hàng' trái phiếu Mỹ: Nhiều đồng minh lớn như Nhật Bản và châu Âu sắp có bước đi tương tự?

Quốc gia BRICS liên tục 'xả hàng' trái phiếu Mỹ: Nhiều đồng minh lớn như Nhật Bản và châu Âu sắp có bước đi tương tự?

08:27 , 12/02/2026
Thái Lan: Cảnh sát bắn hạ thanh niên xông vào trường học nổ súng, sát hại hiệu trưởng

Thái Lan: Cảnh sát bắn hạ thanh niên xông vào trường học nổ súng, sát hại hiệu trưởng

08:20 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên