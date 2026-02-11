Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau nhiều năm hưởng lợi "khủng" từ dầu Nga, quốc gia chủ chốt BRICS bất ngờ chặn bắt tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối

11-02-2026 - 11:50 AM | Tài chính quốc tế

Ba tàu bị cáo buộc buôn lậu dầu đã bị bắt giữ ở vùng biển phía tây Mumbai.

Ngày 6/2, Ấn Độ đã bắt giữ 3 tàu chở dầu bị cáo buộc tham gia buôn lậu dầu mỏ trong một chiến dịch phối hợp trên bộ và trên biển.

Đây được xem là động thái đầu tiên của nước này nhằm vào đội tàu chở dầu bất hợp pháp, hay còn gọi là đội tàu bóng tối.

“Tổ chức tội phạm này đã lợi dụng việc chuyển tải dầu giữa biển trên vùng biển quốc tế để vận chuyển dầu giá rẻ từ các khu vực xung đột đến các tàu chở dầu, trốn thuế phải nộp cho các quốc gia ven biển”, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ tuyên bố.

Các nhà chức trách đã chặn bắt 3 tàu khả nghi ở phía tây Mumbai.

“Các tàu này thường xuyên thay đổi nhận dạng và đang được hộ tống đến Mumbai để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo”, Lực lượng Bảo vệ bờ biển cho biết.

Đây là lần đầu tiên Ấn Độ có động thái xử lý các tàu chở dầu thuộc đội tàu bóng tối, các nguồn tin am hiểu ngành vận tải biển của Ấn Độ cho biết.

Động thái của Ấn Độ diễn ra sau khi Mỹ và phương Tây tăng cường nỗ lực chống lại các tàu vận chuyển dầu mỏ bị cấm vận.

Việc bắt giữ trên cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép lên Ấn Độ buộc nước này ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga như một phần của thỏa thuận thương mại Mỹ-Ấn.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ vẫn đang hạn chế mua dầu Nga khi các thỏa thuận giao hàng vào tháng 4 bắt đầu được thực hiện. Tập đoàn lọc dầu quốc doanh lớn nhất Ấn Độ, Indian Oil Corporation (IOC), đã tăng cường mua dầu thô từ Tây Phi và Trung Đông.

Indian Oil, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) và Reliance Industries, đã không đặt thêm bất kỳ đơn hàng dầu thô Nga nào trong tuần qua.

Theo dữ liệu từ Starboard Maritime Intelligence, Có 1.500 tàu được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga, Iran và Venezuela. Trong số đó, 13% hiện mang cờ Nga.

Ngày 7/1, Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Marinera (Bella 1) của Nga ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương với cáo buộc tàu vi phạm chế độ trừng phạt, liên quan đến lệnh “phong tỏa hoạt động vận chuyển dầu của Venezuela”.

Ấn Độ và Nga hiện đều là thành viên của nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi BRICS.﻿

Theo Oilprice﻿

Nga thu về hơn 320 tỷ USD ‘nhờ’ eo biển châu Âu, quốc gia G7 tìm cách ngăn chặn bằng biện pháp chưa từng có

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị trường rúng động: Sàn tiền số tung gói thưởng, trao nhầm 40 tỷ USD cho nhà đầu tư

Thị trường rúng động: Sàn tiền số tung gói thưởng, trao nhầm 40 tỷ USD cho nhà đầu tư Nổi bật

Nga thu về hơn 320 tỷ USD ‘nhờ’ eo biển châu Âu, quốc gia G7 tìm cách ngăn chặn bằng biện pháp chưa từng có

Nga thu về hơn 320 tỷ USD ‘nhờ’ eo biển châu Âu, quốc gia G7 tìm cách ngăn chặn bằng biện pháp chưa từng có Nổi bật

Quan chức Fed dự báo Fed giữ nguyên lãi suất 'trong thời gian khá dài', tuyên bố sẵn sàng tăng lãi suất nếu cần

Quan chức Fed dự báo Fed giữ nguyên lãi suất 'trong thời gian khá dài', tuyên bố sẵn sàng tăng lãi suất nếu cần

11:30 , 11/02/2026
Thương hiệu giày Converse chao đảo, doanh số thấp nhất 15 năm, nhân viên được yêu cầu làm việc tại nhà để chờ tin sa thải

Thương hiệu giày Converse chao đảo, doanh số thấp nhất 15 năm, nhân viên được yêu cầu làm việc tại nhà để chờ tin sa thải

11:17 , 11/02/2026
Ấn Độ tuyên bố dừng mua dầu Nga

Ấn Độ tuyên bố dừng mua dầu Nga

10:50 , 11/02/2026
Hơn 33 triệu hồ sơ cá nhân bị rò rỉ trong sự cố an ninh của Coupang

Hơn 33 triệu hồ sơ cá nhân bị rò rỉ trong sự cố an ninh của Coupang

10:44 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên