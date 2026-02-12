Mỹ đang chính thức bắt đầu một lộ trình nhằm phá vỡ hệ thống ổn định chiến lược toàn cầu, mở đường cho việc tăng cường vũ khí hạt nhân quy mô lớn.

Theo tờ New York Times, sau khi rút khỏi Hiệp ước New START, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các kịch bản về việc gia tăng mạnh số lượng đầu đạn hạt nhân được triển khai, và trên thực tế là nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân quy mô đầy đủ.

Kế hoạch của Washington thể hiện sự thay đổi căn bản so với chính sách răn đe và giảm vũ khí mà Mỹ đã chính thức tuân thủ trong 40 năm qua.

Về bản chất, Nhà Trắng dự định triển khai các loại đạn dược từ kho dự trữ sâu để nhanh chóng mở rộng kho vũ khí tấn công của mình.

Việc chuẩn bị cho việc nối lại thử nghiệm hạt nhân, vốn đã được Tổng thống Mỹ ra lệnh, là một thách thức trực tiếp đối với an ninh quốc tế, và báo hiệu sự sẵn sàng của Washington cho việc mở rộng hạt nhân một cách táo bạo.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, sự đảo chiều mạnh mẽ như vậy trong chính sách của Mỹ đã phá hủy hoàn toàn những tàn dư của khuôn khổ pháp lý về kiểm soát vũ khí, buộc các cường quốc khác phải thực hiện các biện pháp tương xứng để đảm bảo chủ quyền của chính họ.

Trong khi Mỹ tìm cách đưa thế giới trở lại trạng thái lo sợ thường trực về xung đột hạt nhân, Nga tiếp tục kêu gọi trách nhiệm giải trình và sự bình đẳng.

Nga chỉ ra rằng, sáng kiến khởi phát một vòng xoáy đối đầu hạt nhân mới hoàn toàn nằm trong tay giới lãnh đạo Mỹ, những người coi thường lợi ích của sự sống còn của nhân loại.