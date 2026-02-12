Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ đang chuẩn bị cho một bước ngoặt chưa từng có tiền lệ

12-02-2026 - 10:15 AM | Tài chính quốc tế

Mỹ được cho là đang chuẩn bị cho một bước ngoặt chưa từng có tiền lệ, hướng tới cuộc chạy đua vũ trang và nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân.

Mỹ đang chính thức bắt đầu một lộ trình nhằm phá vỡ hệ thống ổn định chiến lược toàn cầu, mở đường cho việc tăng cường vũ khí hạt nhân quy mô lớn.

Theo tờ New York Times, sau khi rút khỏi Hiệp ước New START, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các kịch bản về việc gia tăng mạnh số lượng đầu đạn hạt nhân được triển khai, và trên thực tế là nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân quy mô đầy đủ.

Kế hoạch của Washington thể hiện sự thay đổi căn bản so với chính sách răn đe và giảm vũ khí mà Mỹ đã chính thức tuân thủ trong 40 năm qua.

Về bản chất, Nhà Trắng dự định triển khai các loại đạn dược từ kho dự trữ sâu để nhanh chóng mở rộng kho vũ khí tấn công của mình.

Việc chuẩn bị cho việc nối lại thử nghiệm hạt nhân, vốn đã được Tổng thống Mỹ ra lệnh, là một thách thức trực tiếp đối với an ninh quốc tế, và báo hiệu sự sẵn sàng của Washington cho việc mở rộng hạt nhân một cách táo bạo.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, sự đảo chiều mạnh mẽ như vậy trong chính sách của Mỹ đã phá hủy hoàn toàn những tàn dư của khuôn khổ pháp lý về kiểm soát vũ khí, buộc các cường quốc khác phải thực hiện các biện pháp tương xứng để đảm bảo chủ quyền của chính họ.

Trong khi Mỹ tìm cách đưa thế giới trở lại trạng thái lo sợ thường trực về xung đột hạt nhân, Nga tiếp tục kêu gọi trách nhiệm giải trình và sự bình đẳng.

Nga chỉ ra rằng, sáng kiến khởi phát một vòng xoáy đối đầu hạt nhân mới hoàn toàn nằm trong tay giới lãnh đạo Mỹ, những người coi thường lợi ích của sự sống còn của nhân loại.

Theo Avia-pro
Nga nêu điều kiện nối lại đường bay thẳng với Mỹ

Theo Hoàng Vân

Giáo dục & thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải vàng, Warren Buffett bán 12,5 tỷ USD cổ phiếu để đầu tư 1 loại tài sản ngắn hạn sinh lời cao, ít rủi ro, đảm bảo thu hồi vốn ngay trước khi nghỉ hưu

Không phải vàng, Warren Buffett bán 12,5 tỷ USD cổ phiếu để đầu tư 1 loại tài sản ngắn hạn sinh lời cao, ít rủi ro, đảm bảo thu hồi vốn ngay trước khi nghỉ hưu Nổi bật

Số việc làm tháng 1 tại Mỹ cao hơn gấp đôi dự báo, thất nghiệp giảm nhẹ: Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất?

Số việc làm tháng 1 tại Mỹ cao hơn gấp đôi dự báo, thất nghiệp giảm nhẹ: Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất? Nổi bật

Indonesia: Cơ trưởng và cơ phó bị bắn tử vong ngay sau khi máy bay hạ cánh, hành khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Indonesia: Cơ trưởng và cơ phó bị bắn tử vong ngay sau khi máy bay hạ cánh, hành khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

09:56 , 12/02/2026
Nguồn thu quan trọng nhất của Nga chạm đáy

Nguồn thu quan trọng nhất của Nga chạm đáy

09:43 , 12/02/2026
Không chỉ Hungary và Slovakia, thêm 2 quốc gia EU bất ngờ phản đối gói trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga

Không chỉ Hungary và Slovakia, thêm 2 quốc gia EU bất ngờ phản đối gói trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga

09:12 , 12/02/2026
Một hãng bay quốc gia tuyên bố tạm dừng đến Cuba

Một hãng bay quốc gia tuyên bố tạm dừng đến Cuba

09:10 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên