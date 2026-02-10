Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nga nêu điều kiện nối lại đường bay thẳng với Mỹ

10-02-2026 - 17:12 PM | Tài chính quốc tế

VTV.vn - Người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Nga Dmitry Yadrov cho biết Nga sẵn sàng nối lại các chuyến bay thẳng với Mỹ.

Theo hãng thông tấn TASS, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24, ông Dmitry Yadrov - người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Nga - nói: "Nhìn chung, chúng tôi đã sẵn sàng".

Máy bay của Hãng hàng không Nga Aeroflot (Ảnh minh họa: Aeroflot.ru)

Ông Yadrov lưu ý rằng việc nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai nước là khả thi nếu Mỹ dỡ bỏ một số hạn chế đối với các hãng hàng không Nga. "Về phía Mỹ, trước hết, chúng ta cần tiếp cận vấn đề này theo cách để thấy rõ rằng không phải chúng tôi là bên áp đặt các hạn chế bay. Nga chỉ thực hiện biện pháp đáp trả sau khi các đối tác tại Mỹ áp đặt hạn chế đối với các hãng hàng không Nga. Và khi hoạt động hàng không được khôi phục, điều quan trọng hàng đầu là phải căn cứ vào việc các hạn chế này được dỡ bỏ, cũng như bảo đảm rằng các máy bay của chúng tôi khi đến Mỹ sẽ không bị tịch thu và toàn bộ các dịch vụ bảo dưỡng kỹ thuật máy bay sẽ được thực hiện đầy đủ" - ông Yadrov giải thích.

Người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Nga cho biết, với việc nối lại các chuyến bay thẳng giữa Nga và Mỹ, các hãng hàng không Mỹ sẽ có điều kiện thuận lợi hơn. "Điều quan trọng cần xem xét là nếu các chuyến bay được nối lại, các hãng hàng không Mỹ sẽ có điều kiện bay thuận lợi và thoải mái hơn, họ sẽ đến Moscow nhanh hơn. Trong khi đó, các hãng hàng không của Nga vẫn sẽ bay vòng qua châu Âu, và đây cũng là một vấn đề đang được đặt ra trong chương trình nghị sự" - ông Yadrov nói.

Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng phát, Mỹ đã đóng cửa không phận đối với máy bay Nga như một phần trong các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow. Đáp lại, Nga cũng áp đặt các hạn chế tương tự đối với Mỹ.

Theo Lan Chi

VTV

