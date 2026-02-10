Lực lượng Mỹ đổ bộ lên tàu chở dầu liên quan Nga và Venezuela

Theo Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 9-2, lực lượng quân sự Mỹ đã đổ bộ một tàu chở dầu ở Ấn Độ Dương sau khi theo dõi con tàu này từ biển Caribe, như một phần của lệnh phong tỏa dầu nhằm gây sức ép lên Venezuela.

Con tàu chở dầu này mang tên Aquila II, treo cờ Panama nhưng được cho là thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga, bị Mỹ trừng phạt do cáo buộc vận chuyển dầu giữa Nga và Venezuela.

Bài đăng của Lầu Năm Góc trên X cho biết quân đội Mỹ đã "thực hiện quyền ngăn chặn trên biển" đối với con tàu.

Quân đội Mỹ và tàu chở dầu Aquila II hôm 9-2 - Ảnh: LẦU NĂM GÓC

“Tàu Aquila II đã hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa đối với các tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe do Tổng thống Mỹ Donald Trump thiết lập. Nó đã bỏ chạy và chúng tôi đã bám theo” - Lầu Năm Góc cho hay.

Một quan chức hải quân giấu tên đã trả lời phỏng vấn của AP, không tiết lộ lực lượng nào tham gia chiến dịch nhưng xác nhận các tàu khu trục USS Pinckney và USS John Finn cũng như tàu căn cứ di động USS Miguel Keith đang hoạt động ở Ấn Độ Dương.

Trong các video mà Lầu Năm Góc đăng tải lên mạng xã hội, có thể thấy các binh sĩ mặc quân phục đang lên một chiếc trực thăng của Hải quân cất cánh từ một con tàu có hình dáng tương tự tàu Miguel Keith.

Video và hình ảnh về tàu chở dầu được quay từ bên trong trực thăng cũng cho thấy một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang di chuyển bên cạnh con tàu Aquila II.

Theo Samir Madani, đồng sáng lập TankerTrackers.com, đây là một trong ít nhất 16 tàu chở dầu đã rời khỏi bờ biển Venezuela tháng trước. Theo dữ liệu được truyền từ Aquila II hôm 9-2, hiện tại tàu không chở dầu thô.

Không giống như những hành động trước đó, tàu Aquila II chưa bị chính thức tịch thu và đặt dưới sự kiểm soát của Mỹ, theo thông tin từ một quan chức quốc phòng giấu tên.

Thay vào đó, con tàu đang bị giữ lại trong khi chờ quyết định chính thức từ Mỹ.

Cuối ngày 9-2, Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ cũng cho hay họ đã tấn công một tàu khác ở phía Đông Thái Bình Dương. Tàu này bị cáo buộc buôn ma túy. Một video được đăng kèm bài viết cho thấy một chiếc thuyền đang di chuyển trên mặt nước trước khi phát nổ và bốc cháy.