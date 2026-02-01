Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Các công ty dầu mỏ Mỹ đang tiến vào Venezuela

01-02-2026 - 15:41 PM | Tài chính quốc tế

Các công ty dầu mỏ Mỹ sẽ đầu tư vào Venezuela trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang nỗ lực khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực năng lượng.

Các công ty dầu mỏ Mỹ đang tiến vào Venezuela- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu trong cuộc họp nội các mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chính quyền của ông "đang hợp tác rất tốt" với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez và giới lãnh đạo nước này.

“Chúng tôi đang làm việc… về vấn đề dầu mỏ. Các công ty dầu mỏ lớn hiện đang đến Venezuela để thăm dò và lựa chọn địa điểm khai thác”, ông Trump tuyên bố.

Những phát biểu của ông Trump trùng hợp với việc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ban hành giấy phép chung cho phép các công ty “khai thác, xuất khẩu, tái xuất khẩu, bán, bán lại, cung cấp, lưu trữ, tiếp thị, mua, giao hàng hoặc vận chuyển dầu có nguồn gốc từ Venezuela, bao gồm cả việc tinh chế loại dầu đó” theo một số điều kiện nhất định.

Vào ngày 28/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã ký dự luật cải cách Luật Hydrocarbon hữu cơ nhằm khuyến khích đầu tư tư nhân và nước ngoài vào lĩnh vực năng lượng đang trì trệ của đất nước.

Trước đó cùng ngày, bà Rodriguez đã có cuộc điện đàm với ông Trump.

Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới với khoảng 303 tỷ thùng, đã quốc hữu hóa tài sản của các công ty Mỹ vào những năm 2000 dưới thời tổng thống Hugo Chavez.

Washington đã đáp trả bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.

Tổng thống Donald Trump gần đây đã kêu gọi các công ty năng lượng Mỹ đầu tư vào việc hồi sinh ngành này.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của Exxon, Darren Woods, đã bác bỏ ý tưởng này, cho rằng, quốc gia Nam Mỹ này “không thể đầu tư được”, xét đến “các cấu trúc và khuôn khổ thương mại hiện hành”.

Ông Woods nói thêm rằng, “các biện pháp bảo vệ đầu tư bền vững” là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ sự tham gia lâu dài nào.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

