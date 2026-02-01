Du lịch Mỹ đứng trước nguy cơ thất thu

(Ảnh: iStock)

Một quy định mới đang được Mỹ xem xét, theo đó yêu cầu một số du khách nước ngoài cung cấp thông tin tài khoản mạng xã hội khi nhập cảnh, có nguy cơ tạo ra "hiệu ứng lạnh" đối với dòng khách quốc tế, khiến hàng triệu người cân nhắc không đến Mỹ và gây thiệt hại hàng chục tỷ USD cho ngành du lịch, theo cảnh báo của các chuyên gia.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới tiến hành khảo sát gần 5.000 công dân quốc tế thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Kết quả cho thấy khoảng 1/3 số người được hỏi cho biết họ sẽ "ít có khả năng" hoặc "rất ít có khả năng" đến Mỹ nếu chương trình miễn thị thực của nước này yêu cầu người nộp đơn phải khai báo thông tin tài khoản mạng xã hội.

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, sự sụt giảm tiềm tàng này có thể khiến Mỹ mất khoảng 15,7 tỷ USD chi tiêu của du khách quốc tế. Trong một kịch bản được đưa ra, Mỹ có thể hụt tới 4,7 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tương đương mức giảm 23% lượng khách đến từ các quốc gia được miễn thị thực điện tử.

Chủ tịch Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới Gloria Guevara nhận định chính sách đề xuất có thể khiến Mỹ mất hơn 150.000 việc làm và rơi vào thế bất lợi trong cạnh tranh du lịch toàn cầu. Trả lời phỏng vấn trên CNN, bà cho rằng yêu cầu cung cấp thông tin mạng xã hội bị nhiều du khách xem là xâm phạm đời tư, trong khi họ có nhiều lựa chọn điểm đến thay thế.

Theo bà Guevara, năm vừa qua là năm tăng trưởng mạnh của du lịch toàn cầu khi nhiều quốc gia ghi nhận lượng khách tăng cao, song Mỹ lại không nằm trong xu thế đó. "Du khách thuộc diện miễn thị thực hoàn toàn có thể lựa chọn một quốc gia khác", bà nhấn mạnh.

(Ảnh: iStock)

Quy định mới, do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) công bố trên Công báo Liên bang, sẽ áp dụng đối với du khách sử dụng hệ thống cấp phép du lịch điện tử trong khuôn khổ Chương trình Miễn thị thực, dành cho công dân hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Anh, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy và Qatar. Hệ thống này hiện cho phép du khách lưu trú tại Mỹ dưới 90 ngày mà không cần thị thực.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ cho biết các thay đổi vẫn đang trong giai đoạn đề xuất và nhằm phục vụ một sắc lệnh hành pháp tập trung vào bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn công cộng. Tuy nhiên, cách thức sử dụng thông tin mạng xã hội của người nộp đơn hiện vẫn chưa được làm rõ. Theo đề xuất, dữ liệu mạng xã hội trong vòng 5 năm sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc, thay vì mang tính tự nguyện như trước đây.

Trong khi đó, Hiệp hội Du lịch Mỹ cho biết lượng khách quốc tế đến Mỹ đã giảm 3,5% trong tháng 11/2025 so với cùng kỳ năm trước, xu hướng phù hợp với toàn bộ nửa cuối năm. Tổ chức này cảnh báo chính sách mới, nếu thiếu minh bạch, có thể làm trầm trọng thêm đà sụt giảm, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị tổ chức các sự kiện lớn như lễ kỷ niệm 250 năm thành lập quốc gia và các trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup. Nếu chính sách được triển khai không thận trọng, hàng triệu du khách có thể chuyển hướng chi tiêu sang các điểm đến khác, qua đó làm suy yếu vai trò và sức hấp dẫn của Mỹ trong ngành du lịch toàn cầu. Thời hạn lấy ý kiến công chúng đối với đề xuất này sẽ kết thúc vào ngày 9/2 tới.